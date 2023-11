Carolina Crescentini è la voce narrante di “Il Cercasuoni”, nuovo cartone della Rai

«Il protagonista della serie animata è parzialmente sordo e cattura i suoni della natura con un microfono. I più piccoli lo ameranno come lo amo io» Tiziana Lupi







Questa volta Carolina Crescentini ci ha messo solo la voce, e lo ha fatto per raccontare una storia tenera e coinvolgente: quella di “Il Cercasuoni”, serie animata prescolare attualmente in onda su Rai Yoyo e disponibile anche con tutti gli episodi (sono 60, da cinque minuti l’uno) su RaiPlay. Il protagonista, che dà il nome alla serie, è un ragazzino parzialmente sordo, appassionato dei suoni e della natura. Ogni giorno, indossati i suoi piccoli apparecchi acustici, esce dalla sua casa nel bosco armato di registratore per andare alla ricerca di nuovi suoni e rumori della natura: dal ronzio dell’ape al rombo del tuono, dallo scrosciare della pioggia al crepitìo del fuoco. Suoni che, poi, colleziona con il suo registratore per unirli tra loro e modificarli, creando nuove composizioni musicali. «Anche io sono un po’ “cercasuoni”» commenta la Crescentini «ascolto i suoni della pioggia e del fuoco per fare meditazione. E mi piace trovarne di nuovi, che poi porto a casa a mio marito (il musicista Motta, ndr)».

Quindi si sarà divertita a raccontare le avventure di “Il Cercasuoni”.

«Moltissimo. Anche perché usare solo la voce è magico, è un po’ come raccontare un segreto. Ed è riposante, perché ti toglie la responsabilità del corpo. È come quando registro gli audiolibri, non mi devo preoccupare dell’apparenza».

Detto da un’attrice suona un po’ curioso.

«Ma io non sono affatto un’attrice vanitosa (ride)».

Il protagonista di “Il Cercasuoni” è un ragazzino parzialmente sordo e, attraverso di lui, si parla anche di inclusività.

«Il cartone animato è uno strumento educativo e può aiutare, oltre che la crescita, anche la trasmissione di certi messaggi. Io ricordo ancora storie che vedevo da bambina e che mi hanno trasformato».

Quali?

«Prima di tutto “Il libro della giungla”, ne andavo matta. Poi mi piacevano “C’era una volta... Pollon”, con la sua strana famiglia di dèi dell’Olimpo, e “Georgie”, anche lei molto particolare visto che era contesa dai due figli dei suoi genitori adottivi».

Che bambina era la piccola Carolina Crescentini?

«Vivace, anche perché sono sempre stata molto curiosa. In estate mia madre mi portava in campagna da una zia dove vivevo in assoluta libertà e, quando veniva a riprendermi, mi trovava piena di lividi e di graffi. Andavo in giro per conoscere la natura».

È per questo che le è piaciuto raccontare le storie di “Il Cercasuoni”?

«Un po’ sì. E poi ho adorato Mole, la talpa che vive con il protagonista. Mi ricorda Thelma, la cagnolina che ho avuto tanti anni fa. Era una Shar Pei pigra, affamata e coccolosa come Mole. E, come lei, russava! Dopo aver visto questo cartone animato, i bambini a Natale vorranno ricevere un registratore e... una talpa».

Da piccola guardava i cartoni animati. Ora cosa le piace vedere in televisione?

«Un po’ di tutto, sono onnivora. In particolare, serie crime, programmi di approfondimento e documentari».

Visto che la tv la fa anche, e che è appena finita la quarta stagione di “I bastardi di Pizzofalcone”, non posso non chiederle se ce ne sarà una quinta.

«Anche lei è curiosa di sapere cosa c’era nel pacco aperto da Lojacono nell’ultima scena, eh (ride)? Beh, non lo so nemmeno io! Per quanto riguarda la quinta stagione non si sa ancora niente: siamo tanti ed è difficile trovare un periodo in cui siamo tutti disponibili. Vedremo. Se non altro, per capire cosa c’era in quella scatola!».

Torniamo ai cartoni animati. Pensa che possano essere utili per insegnare ai bambini il rispetto dell’altro, necessario come non mai in questo momento in cui siamo travolti da terribili fatti di cronaca?

«Sì perché è necessario partire dai bambini; gli adolescenti, purtroppo, sono già “contaminati”. Lei ha parlato di rispetto: se avessi un figlio io gli insegnerei prima di tutto la parità perché, fin dalla Bibbia, le donne sono sempre state un passo indietro. Se così non fosse, non si innescherebbe mai la dinamica della gelosia e del possesso come segno d’amore».

È sufficiente insegnare questo ai bambini per sperare in un cambiamento?

«Assolutamente no. Innanzi tutto bisogna inasprire, e di molto, le pene. Poi è necessario cambiare il linguaggio, soprattutto nella comunicazione. Guardi, io sono davvero molto preoccupata. Anzi, le dirò di più, non ne posso più anche perché io stessa, in passato, sono stata oggetto di violenza non fisica ma psicologica. E sa un’altra cosa? Sono anni che esorto le donne a denunciare, ma ora mi sento un po’ cretina perché questo non ha portato a niente: molte vittime sono state aggredite nuovamente proprio dopo avere denunciato».

Ora sono scesi in campo anche gli studenti con la loro protesta rumorosa nelle scuole.

«E fanno bene, perché è arrivato il momento di fare un po’ di chiasso. E, visto che abbiamo parlato di suoni, ricordiamoci di ascoltare quello della libertà e della dignità».