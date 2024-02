Il 3 febbraio su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Redazione Sorrisi







Nella puntata del 3 febbraio 2024 di "C'è posta per te", la quarta di questa nuova stagione, avremo come ospiti due nomi amatissimi: Raoul Bova e l'attore e modello Michele Morrone. È la dodicesima partecipazione per l'attore reduce dal successo della serie "I fantastici 5" mentre per Michele Morrone è un esordio assoluto. Le grandi emozioni e sorprese del programma ci aspettano come ogni sabato sera.