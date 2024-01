“C’è posta per te”, il postino Marcello Mordino: «Consegno buste da 24 anni e non mi stanco mai»

Marcello Mordino ha 70 anni tondi tondi («Ma me ne sento 50!») e una voce inconfondibile che sembra dirti da un momento all’altro: «C’è posta per te». È infatti il postino più longevo del programma di Maria De Filippi, con i suoi 24 anni passati sulla bici a consegnare buste in giro per il mondo: «Abbiamo fatto anche tanti viaggi intercontinentali. Siamo stati in Alaska, Australia, Venezuela e Los Angeles, per consegnare le buste al cast di “Beautiful”».

Ormai è una star. Per strada la riconoscono?

«Sì, e se indosso la divisa ancora di più. Tutti mi chiedono la stessa cosa, ossia com’è Maria e se è tutto vero».

Che cosa risponde?

«Che Maria è una persona serissima e non starebbe mai a giochi di questo tipo. L’amore verso di lei è davvero grande. La sentono come una di famiglia».

Parliamo della sua divisa: dove l’ha presa?

«Per realizzare la prima siamo andati in una sartoria a Roma per prendere le misure. Quindi da 24 anni sono costretto a mantenere la linea se no non si chiude più! Sono una taglia 48, ma essendo “corto” non sarebbe facile trovarla in un negozio, quindi la fanno su misura. Ne ho quattro, due per le esterne e due per quando sono in studio. In inverno indosso un giaccone blu da postino, mentre in estate, anche se lavoro meno, è più complicato quando ci sono 40 gradi. In questo caso, cambio spesso la camicia...».

Com’è iniziata questa avventura?

«Ho iniziato a fare tv nel 1978, per una rete locale di Palermo, dove vivo. Con un amico facevamo un programma: “Io vedo Cts”. Facevamo telefonate a caso e siamo diventati abbastanza conosciuti. Poi ho avuto l’opportunità di incontrare Maria nel 2000. In quel periodo aveva dei cavalli tenuti da un cavaliere palermitano che conoscevo e che ha organizzato un incontro con lei: mi sono inginocchiato davanti a Maria e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!».

Quanti giorni lavora all’incirca in un anno?

«Lavoriamo da agosto a febbraio, ma fino a marzo può capitare di lavorare per registrare storie arrivate all’ultimo minuto».

In 24 anni non ha mai pensato di smettere?

«Sono felicissimo di fare quello che faccio, non l’ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi».

Si ricorda la sua prima consegna?

«Dobbiamo tornare indietro di parecchio. Oggi c’è il navigatore sul cellulare, prima giravamo con gli stradari e gli elenchi telefonici, avevamo telecamere enormi con luci impressionanti, mentre oggi sono piccole con dei led sopra. Era tutto diverso. Certo, le prime volte che andavi a casa delle persone ti guardavano come un pazzo, anche perché conoscevano i postini della zona e noi eravamo degli sconosciuti».

Ha mai avuto incidenti?

«Sono bravo a pedalare, a Palermo mi muovo spesso su due ruote. Ma una volta, scendendo di notte dalla bici in una stazione in Puglia, sono inciampato e mi sono seduto su un cactus! Mi hanno dovuto togliere le spine con una pinzetta, tipo cartone animato. Il problema poi è stato sedermi sul sellino, che ho dovuto imbottire».

La bicicletta è sua?

«No, è della produzione. Prima la imbarcavamo in aereo, ora ci muoviamo parecchio in treno e ovunque andiamo ci sono delle auto della produzione che ci accompagnano e ci aspettano con la bici. Il problema è che sono sistemate sulle misure degli altri postini, che sono altissimi rispetto a me, e regolare il sellino sulle mie misure non è facile».

Qualcuno rifiuta gli inviti di Maria?

«Pochissimi. Entri in modo rispettoso nella casa della gente e noi postini non sappiamo mai il motivo dell’invito, poi ci sono delle persone della redazione che si occupano dei contenuti».

Ricorda un episodio particolarmente divertente?

«Lo è quasi sempre la sorpresa con cui ci accolgono. È capitato di trovare persone in vestaglia o in pigiama. Non si rifà mai nulla. Se non c’è nessuno, aspettiamo sotto casa finché non arrivano».

Prima di entrare in studio con la persona invitata, cerca di confortarla?

«La zona dietro le quinte è divisa in modo tale che le due parti non possano incontrarsi. Prima di entrare, le persone che accompagno hanno una cuffia con la musica per non sentire cosa si dice in studio. Se la tolgono soltanto dopo che dico a Maria che hanno accettato l’invito».

Lei in realtà “nasce” come attore. Ha lavorato soprattutto con Ficarra & Picone. Ci racconti.

«Con Salvo e Valentino ho girato “Nati stanchi” e “L’ora legale”, ho fatto anche un po’ di teatro. Il mio talento comico è nato a scuola, ero il buffone di classe. Poi è diventata una professione. Ancora oggi faccio tv a livello locale e recito a teatro, soprattutto in estate».

Si sa poco del suo privato. Ci svela qualcosa?

«Sono un bravo ragazzo sposato da 43 anni con Sara, una santa. Abbiamo due figli, Alfredo e Federico. Sono il cruccio di mia moglie perché il grande è nel mio mondo, fa il tecnico e assistente alla regia nella Formula 1. Invece il piccolo è musicista. Mia moglie voleva un avvocato o un ingegnere, invece ho rovinato la razza (ride). Sara è in pensione e ha lavorato in banca, è l’unica seria. Ritengo che 24 anni di “C’è posta per te” abbiano allungato il matrimonio, perché quando stai fuori casa le cose vanno meglio (ride). Guardi che scherzo, lo scriva che è una battuta!».

Quindi la pensione può attendere?

«Finché potrò salire in bici spero che Maria mi porti con sé. Male che vada ci sono sempre le bici elettriche con la pedalata assistita... Mi auguro di lavorare ancora tantissimo. Nonostante l’età, mi sento giovane: ho forza, grinta, creatività e tantissima voglia di fare».