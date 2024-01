Il 27 gennaio su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Redazione Sorrisi







Nella puntata del 27 gennaio 2024 di "C'è posta per te", la terza di questa nuova stagione, avremo come ospite Luca Argentero per un'indimenticabile sorpresa. È l'undicesima partecipazione per l'attore e personaggio televisivo, la prima risale al 2009 e l'ultima è dello scorso anno. Sempre con enorme successo. Le grandi emozioni del programma ci aspettano come ogni sabato sera.