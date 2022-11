“Celebrity Hunted”, al via la terza stagione

Parte domani 17 novembre su Prime Video la terza stagione di Celebrity Hunted- Caccia all'uomo. Antonella Silvestri







Dal 17 novembre parte la terza stagione di "Celebrity Hunted - Caccia all’uomo" su Prime Video con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre. Si inizia da piazza della Signoria a Firenze e da quel momento i vip dovranno scappare cercando di far perdere le proprie tracce e provando anche a depistare i cacciatori al loro seguito. È stata presentata a Milano la terza stagione del format Banijay, prodotto da Endemol Shine Italy e basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Alla conferenza stampa hanno preso parte tutti i protagonisti: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la conduttrice e attrice Katia Follesa, i due comici di The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e la coppia di cantanti Rkomi e Irama.

I personaggi devono riuscire a mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. I cacciatori sono investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. E potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Dal canto loro, i nove vip durante la loro fuga, avranno a disposizione solo una carta di debito, con un budget limitato, e un telefonino di prima generazione. Per fuggire, però, potranno utilizzare qualsiasi mezzo: automobili, treni, navi, gommoni, moto, camper, metropolitana. Inoltre, se vorranno, potranno chiedere aiuto ad amici, parenti o sconosciuti.