Che mestiere facevano gli antenati delle star?

Il leader degli Stadio è nato in Romagna, a Bertinoro (FC), ed è cresciuto artisticamente in Emilia, dove ha collaborato con Vasco Rossi e Lucio Dalla. Ma il cognome di Gaetano Curreri ne indica chiaramente le origini siciliane: la famiglia viene da Sciacca (AG), così come curreri è dialettale per “corriere”, chi recapita a persone distanti, per conto di altri, messaggi e altre comunicazioni.