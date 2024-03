“Che tempo che fa”, una sera in compagnia di Fabio Fazio

Siamo stati negli studi di Milano a curiosare nel backstage dello show in onda la domenica sul Nove Fabio Fazio Credit: © Simone Comi Solange Savagnone







C’è l’aria rilassata della domenica sera a casa, dietro le quinte di “Che tempo che fa”, in onda sul Nove. Sono tutti tranquilli, pronti a ridere e scherzare, forse perché gli ascolti li premiano (in media più di 2 milioni di telespettatori con oltre il 10 percento di share). O forse perché sanno bene quello che devono fare: la squadra capeggiata da Fabio Fazio è infatti una macchina da guerra dove ogni cosa funziona perfettamente.

Quando arriviamo all’ingresso degli artisti di via Feltre, a Milano, troviamo un gruppo di fan speranzosi di incontrare qualche star. «Si fermano sempre a salutarli dalla macchina» ci dice l’usciere. Oltrepassata la sbarra, si apre il magnifico mondo di “Che tempo che fa”. I camerini, curatissimi e colorati, sono suddivisi in tre zone. I più belli sono quelli al pianterreno perché da qui Fazio e Nino Frassica girano l’anteprima “Che tempo che farà”. Intanto al piano di sopra Luciana Littizzetto si rilassa mentre le lavano i capelli, Filippa Lagerback è al trucco e Ubaldo Pantani si mette le lenti a contatto azzurre per trasformarsi in Lapo Elkann.

Dietro le quinte di Che tempo che fa Luciana Littizzetto nel suo camerino. Prima di vestirsi per la diretta, si rilassa facendosi fare uno shampoo. Mara Maionchi e Ornella Vanoni, protagoniste di esilaranti interviste in coppia fatte da Fazio. Mara è fissa al tavolo finale, mentre Ornella ha uno spazio suo in cui parla di ciò che vuole. Filippa Lagerback indossa un abito scelto fra i tanti appesi in sartoria e pensati per lei dalla costumista. Nino Frassica con una vecchia copertina di “Novella bella” prima della diretta di “Che tempo che farà”. Dietro di lui, il compagno di gag Raffaele Scarano. La signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) si mette in posa con Simona Ventura nella zona dei camerini. Fanno parte del cast fisso che “anima” il tavolo, nell’ultima parte del programma. Francesco Paolantoni indica il suo nome attaccato alla porta del camerino. Ubaldo Pantani mentre si trasforma in Lapo Elkann. Lui è Marco Mazzoni, “autore” della fragorosa risata che si sente spiccare tra il pubblico. Il giornalista Michele Serra durante il suo monologo iniziale. Anche in primo piano, in uno dei monitor che si trovano in studio in prima fila. La postazione del conduttore vista da dietro. Ci sono pochi oggetti “nascosti” sotto la scrivania. Tra questi, non manca mai una bottiglietta d’acqua. Hanno dovuto scavare due metri sotto al pavimento di piastrelle a led per realizzare il meccanismo che “inghiotte” la scrivania. Sulla scrivania alcuni monitor da cui Fazio controlla cosa succede in studio. La parte frontale della scrivania viene sollevata ogni giorno per dare da mangiare ai pesci dell’acquario.

Ecco cosa c’è dietro la tenda da cui entrano gli ospiti. La domenica è uno spazio vuoto, mentre il venerdì qui si siede il pubblico che va a vedere “Fratelli di Crozza” (lo studio è lo stesso).

Incrociamo Fazio mentre va a bussare nei vari camerini facendo una sorta di appello. Poco dopo inizia la diretta, cinque ore durante le quali Fabio non si allontana quasi mai dallo studio, nemmeno durante la pubblicità, che anzi diventa l’occasione per confrontarsi con gli autori. Tutto è sincronizzato e perfetto come in un balletto, dove ogni movimento ha la semplicità e la fluidità che appartiene soltanto ai grandi professionisti.