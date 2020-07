Chi è stato più in onda in tv? La classifica dei primi 30

Abbiamo fatto i conti per capire quali personaggi ci hanno tenuto compagnia in tv negli ultimi 9 mesi. Nel daytime i più presenti: infatti domina Barbara Palombelli

09 Luglio 2020 | 11:33 di Giulio Pasqui

Quella appena finita è stata una stagione televisiva anomala per cause di forza maggiore (l’emergenza legata al Covid-19). Ma proprio la televisione, mai come in questi mesi, è stata uno strumento fondamentale per informare o semplicemente per fare compagnia ai telespettatori. Così, noi di Sorrisi ci siamo voluti divertire a stilare la classifica dei... “più in onda”.

Calcolatrice alla mano, abbiamo provato a capire quante ore (al netto degli spazi pubblicitari) sono stati in video i protagonisti dei palinsesti televisivi tra prime tv e repliche. Il periodo scelto è quello che va dal 31 agosto 2019 al 5 giugno 2020, ovvero quando inizia e quando finisce una “canonica” stagione televisiva. Barbara Palombelli, grazie alla guida di ben tre trasmissioni quotidiane, conquista la vetta e condivide il podio con Sveva Sagramola e Tiziana Panella. Come si evince, il daytime la fa da protagonista...

Il podio

1. Barbara Palombelli - 716 ore

Primo posto per la giornalista romana, che ha condotto tre trasmissioni quotidiane: “Forum” su Canale 5, “Stasera Italia” e “Lo sportello di Forum” su Rete 4. Da aggiungere anche ben 11 speciali in prima serata.



2. Sveva Sagramola - 470 ore

Più di 180 puntate di “Geo” per Sveva Sagramola, che assieme a Emanuele Biggi ha presidiato il pomeriggio di Raitre con i grandi temi della natura.

3. Tiziana Panella - 380 ore

Medaglia di bronzo per la giornalista napoletana, che è stata la padrona di casa di “Tagadà”, il contenitore pomeridiano di La7. Per lei 173 puntate da più di due ore ciascuna.



Dal 4° al 15° posto

4. Barbara D’Urso - 362 ore

“Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live”, “Live Non è la d’Urso”: Carmelita c’è sempre stata. Importante è stato l’impegno in prima serata con più di 30 puntate.



5. Serena Bortone - 359 ore

Alla sua ultima stagione alla guida di “Agorà”, la Bortone ha tenuto compagnia ai telespettatori di Raitre per più di 180 mattine.



6. Alberto Matano e Lorella Cuccarini - 343 e 344 ore

Dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi, “La vita in diretta” non si è mai fermata. Un’ora in più per Lorella, che ha condotto “Evento in Senato”.



7. Valentina Bisti e Roberto Poletti - 333 ore

Loro sono sempre stati in onda, anche a Natale e Capodanno: l’accoppiata di “Unomattina” ha raccontato l’attualità per più di 190 puntate.



8. Eleonora Daniele - 332 ore

Era in onda ogni mattina con “Storie italiane”, anche col pancione. Nel periodo dell’isolamento ha coperto pure la fascia de “La prova del cuoco”.



9. Myrta Merlino - 312 ore

Sono 159 le puntate de “L’aria che tira” da lei presentate. Ma per 26 volte è stata sostituita dal collega Francesco Magnani.



9. Giancarlo Magalli - 312 ore

Più di 180 puntate, senza mai un’assenza, per il conduttore romano a “I fatti vostri”, l’appuntamento mattutino di Raidue.



11. Maria De Filippi - 301 ore

La conduttrice ha guidato “Uomini e donne”, “Tú sí que vales”, “C’è posta per te” e le declinazioni di “Amici” (il sabato, il Serale, “Celebrities” e “Speciali”).



12. Francesco Vecchi - 300 ore

Escluse le due settimane natalizie, “Mattino Cinque” è sempre andato in onda. Per alcune settimane Vecchi è stato in solitaria, senza Federica Panicucci.



13. Bianca Guaccero - 297 ore

Oltre 270 puntate di “Detto fatto” su Raidue, ma anche “Una storia da cantare” al fianco di Enrico Ruggeri.



14. Gerry Scotti - 268 ore

Sei impegni per lo zio Gerry: “Striscia”, “Conto alla rovescia”, “Caduta libera”, “Amici Speciali”, “Tú sí que vales” e il “Milionario”.



15. Flavio Insinna - 267 ore

Non solo il preserale de “L’eredità”: è apparso in prima serata con “Prodigi”, “Il cantante mascherato” e “Europe shine a light”.



Dal 16° al 30° posto

16. Caterina Balivo - 241 ore (“Vieni Da Me”)

17. Federica Panicucci - 240 ore (“Mattino Cinque”, “Capodanno In Musica”, “Concerto Di Natale”)

18. Amadeus - 222 ore (“Soliti Ignoti”, “Sanremo”, “L’anno Che Verrà”, “Sanremo Giovani”, “Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù”)

19. Gigi Marzullo - 218 ore (“Cinematografo”, “Sottovoce”, “Applausi”, “Che Tempo Che Farà”)

20. Salvo Sottile - 191 ore (“Mi Manda Raitre”, “Prima Dell’alba”)

21. Elisa Isoardi - 176 ore (“La Prova Del Cuoco”)

22. Michele Mirabella - 165 ore (“Tutta Salute”)

23. Tiberio Timperi E Monica Setta - 162 ore (“Unomattina In Famiglia”)

24. Bruno Vespa - 159 ore (“Porta A Porta”)

25. Paolo Bonolis - 154 ore (“Avanti Un Altro!”, “Ciao Darwin”)

26. Massimo Giletti - 131 ore (“Non È L’arena”)

27. Enrico Papi - 129 ore (“Guess My Age” e La Finale Di “Italia’s Got Talent”)

28. Lilli Gruber - 125 ore (“Otto E Mezzo”)

29. Diego “Zoro” Bianchi - 119 ore (“Propaganda Live”)

30. Mara Venier - 117 ore (“Domenica In”, “La Porta Dei Sogni”)