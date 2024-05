“Chi l’ha visto” ritrova un anziano scomparso in diretta

È accaduto in apertura della puntata del 22 maggio Antonella Silvestri







È stato ritrovato in diretta mentre la figlia lanciava il suo appello a "Chi l’ha visto". È accaduto in apertura della puntata del 22 maggio. L’anziano era scomparso in tarda mattinata da Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio dopo avere fatto spesa. La figlia dell’87enne, Elena, lo ha appreso proprio mentre, disperata, chiedeva aiuto, al telefono a Federica Sciarelli. In una manciata di secondi il caso si è risolto. È stata la figlia stessa a riferirlo agli spettatori in un pianto liberatorio dopo avere ricevuto la notizia del ritrovamento del papà a Fiumicino. «Non è mai accaduto che una scomparsa si sia risolta così velocemente al telefono. Noi portiamo fortuna» ha detto sorridendo la Sciarelli. La scorsa settimana un altro precedente. Una quattordicenne scomparsa da Bellegra venne ritrovata dopo gli appelli alla trasmissione da parte dei genitori. La ragazzina aveva riacceso il cellulare e annunciato il suo rientro a casa in chat con un’amica.