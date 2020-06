Chi sono Luì e Sofì? I Me contro Te, gli idoli dei bambini su YouTube

04 Giugno 2020 | 8:00 di Giusy Cascio

Quando mia figlia ha scoperto che dovevo intervistare i Me contro Te per questo servizio ha detto: «Lo sapevo, che Luì e Sofì sarebbero finiti sulla copertina di Sorrisi. Mi raccomando, mamma, per la videochiamata vestiti di giallo e di verde che sono i loro colori preferiti. E ti do una lista di cose da non chiedere, perché le risposte le sanno già tutti!». Aiuto, scorro l’elenco e trovo proprio le domande che avevo in mente... Meglio così, un po’ di ripasso non fa male e magari scoprirò cose nuove anche per le “trote”, cioè per i piccoli fan della coppia di star del web.

Ragazzi, quando e come vi siete conosciuti?

Luì: «Nel 2012, ma Sofì non ne voleva sapere».

Sofì: «L’ho conosciuto a casa di mio cugino Marco. Luì era suo amico. Lì per lì mi sembrava troppo grande per me. Poi, invece…».

Siete fidanzati davvero?

Luì: «Sì».

Sofì: «Però qualcuno pensa che siamo cugini o amici».

Pubblicate un video al giorno, senza eccezioni?

Sofì: «Natale, Capodanno, Pasqua compresi».

Create tutto da soli o vi fate aiutare?

Luì: «Per video speciali ci aiutano cameramen e montatori, se no sempre soli. Le storie e i vestiti sono nostri».

Avete un copione?

Sofì: «Abbiamo un’idea e un programma settimanale. Ma poi andiamo a braccio».

Cosa sono le challenge?

Luì: «Sfide, video di piccoli giochi e mini esperimenti. Il nostro cavallo di battaglia sono quelle con lo “slime”».

La sostanza appiccicosa che infesta i divani e i pavimenti quando i bimbi ci giocano?

Luì: «Esatto, si può fare anche in casa con colla, bicarbonato e liquido per le lenti a contatto».

Sofì: «Ci puoi mettere brillantini, schiuma, shampoo…».

Quale cane avete adottato prima, Kira o Ray?

Sofì: «Kira, che era di mia nonna Maria».

Luì: «Poi, siccome amo i chihuahua a pelo lungo, ho preso Ray. E Kira non è stata più “figlia unica”».

Voi avete fratelli?

Luì: «Io ho un fratello e una sorella: Giovanni e Gloria».

Sofì: «Io ho una sorella, Serena».

Chi è il Signor S?

Luì: «Il nostro nemico misterioso che ci sfida nei video. Ha iniziato a minacciarci con le lettere, ci ha rubato i giochi, i cuccioli... Finché, al culmine della cattiveria, ci ha rapiti, come si vede nel nostro film uscito al cinema e che sarà in edicola con Sorrisi».

Fine delle domande che non avrei dovuto farvi.

Luì: «Belle, dai».

Sofì: «Abbiamo ripassato tutti, grandi e bambini».

Voi che bimbi siete stati?

Sofì: «Viziata, perché sono rimasta figlia unica fino a 7 anni. A scuola andavo bene, mi piaceva la matematica».

Luì: «Super giocherellone. Giocavo con le macchinine, i Lego e le costruzioni».

Cartoni animati del cuore?

Luì: «“La spada nella roccia” e “SpongeBob”».

Sofì: «Guardavo i classici in videocassetta, le fiabe come “Cenerentola”».

Finire in copertina su Sorrisi che effetto vi fa?

Sofì: «Sorrisi è un giornale di famiglia... mi fa uno strano effetto».

Luì: «Sarà strano anche per voi (ride)».

Siete uno strano fenomeno, una “tv online” per ragazzi. Somigliate più al Paolo Bonolis di “Bim bum bam” o a Giovanni Muciaccia di “Art attack”?

Luì: «Più a Muciaccia».

Sofì: «Un mix dei due».

Nei video siete educatissimi. Altrove le parolacce non le dite mai mai mai?

Sofì: «Proprio mai».

I vostri genitori non vi chiedono di “sistemarvi”?

Sofì: «Ci vedono sempre così impegnati che neanche ci provano!».

Dal vostro primo video del 2014 siete cambiati?

Luì: «Siamo molto cresciuti e migliorati».

Sofì: «E abbiamo studiato recitazione, canto e danza».

E l’università?

Luì: «In pausa. Io ho fatto quattro anni di Farmacia. Poi mi sono iscritto all’Università telematica in Scienze della comunicazione, e pure Sofì».

Esami?

Sofì: «Qualcuno sì».

Luì: «Forse eravamo troppo avanti. In certe materie consideravano rivoluzionario il linguaggio della tv».

Comunque un programma in Rai o Mediaset lo fareste o la tv generalista non fa per voi?

Luì: «Perché no?».

Sofì: «Sarebbe divertente».

Amadeus vi aveva invitati come ospiti a Sanremo, ma non siete andati.

Luì: «Purtroppo eravamo già impegnati con il tour, ci è dispiaciuto molto».

Cosa provate quando incontrate folle di ragazzini in fila per voi?

Sofì: «Cinque milioni di iscritti sul nostro canale YouTube... è una cifra enorme. Ma quando vedi mille bambini di persona, capisci che è impressionante!».

Due anni fa avete traslocato dalla Sicilia a Milano.

Luì: «Milano è bellissima».

Sofì: «Ma la nostalgia di casa c’è sempre. Ancora di più in questo periodo in cui non ci si può muovere: prima tornavamo in Sicilia una volta al mese».

Gli amici e i parenti in Sicilia come vivono la vostra popolarità?

Luì: «A Partinico siamo “quelli che ce l’hanno fatta”».

Il cugino che vi ha presentati si è mai pentito?

Sofì: «Non glielo abbiamo ancora chiesto (ride)».

Cosa avete comprato con i primi i guadagni?

Luì: «Abbiamo comprato luci decenti per i nostri video».

Sofì: «Anche ora tendiamo a investire i guadagni nella nostra società».

Magliette, scarpe, felpe, e figurine dei Me contro Te vanno a ruba. Chi gestisce la vostra società?

Luì: «Noi. Con l’aiuto di commercialista e legali».

Guardando voi, molti bimbi sognano di diventare youtuber.

Sofì: «Bisogna sapere, però, che è una grande fatica, si lavora dalla mattina alla sera, sette giorni su sette».

Ora siete youtuber, attori, cantanti, scrittori, imprenditori. Cosa farete da grandi?

Sofì: «Siamo consapevoli che non potremo fare video e metterci la faccia per sempre».

Luì: «Sarebbe bello scrivere anche per altri».

Se vi sposerete, ci farete un video?

Luì: «Siamo abituati ai matrimoni tradizionali. Ma chissà, si vedrà».

In futuro desiderate dei bambini?

Sofì: «Sì, li amiamo».

A un secondo film ci avete già pensato?

Luì: «La voglia c’è».

Magari date la precedenza a collaborazioni con altri personaggi famosi?

Sofì: «Ci piacerebbe coinvolgere Laura Pausini in una challenge con lo slime».

Sul filo di lana, è arrivata l’ultima domanda sconsigliata da mia figlia: qual è il vostro cibo preferito?

Sofì: «Pizza!».

Luì: «Sushi!».

Chi sono Luì e Sofì? Ecco tutto quello che dovete sapere

Luigi Calagna e la sua fidanzata Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, insieme sono i Me contro Te. Arrivano da Partinico, un paese tra mare e montagna vicino a Palermo. Il loro canale YouTube ha più di cinque milioni di iscritti.

Nel 2017 hanno condotto “Like me”, uno show per ragazzi su Disney Channel.

Il loro primo film LA VENDETTA DEL SIGNOR S ha incassato oltre 9,5 milioni di euro e nel weekend di uscita ha battuto Checco Zalone al botteghino.

A febbraio hanno pubblicato l’album IL FANTADISCO , finito al primo posto in classifica e certificato disco dI PLATINO.

Hanno scritto 4 libri, che hanno venduto più di 500 mila copie. L’ultimo, SFIDA IL SIGNOR S CON LUÌ E SOFÌ , è uscito il 5 maggio ed è arrivato primo in classifica.

Hanno due chihuahua, Kira e Ray.

Nei video spesso si sfidano in piccoli giochi casalinghi (da qui il nome “Me contro Te”).

Piacciono molto ai bambini dai 3 ai 10 anni. I loro fan si chiamano i #TeamTrote. Ma i pesci non c’entrano: “trote” viene dalle lettere finali di “Me con... tro Te”.

