“Ci vuole un fiore”, uno show di Francesco Gabbani in prima serata su Rai1

Sarà il protagonista in prima serata su Rai1, venerdì 8 aprile Redazione Sorrisi







Ha svelato tutto Francesco Gabbani con un post su Instagram. Sarà il protagonista di uno show in prima serata su Rai1, venerdì 8 aprile:

«Finalmente posso iniziare a parlarvi di un progetto a cui tengo molto e al quale sto lavorando da un po' di tempo. Venerdì 8 aprile andrà in onda, in prima serata su Rai1, "Ci vuole un fiore" uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l'onore di condurre e dove si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro Pianeta.



Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte. Perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato.



La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento.



In questa nuova e importante avventura non sarò da solo ma avrò la fortuna di essere affiancato da un parterre di grandi ospiti che porteranno il loro contributo e la loro testimonianza a questa operazione così importante. Vi svelerò presto ospiti e la mia compagna di viaggio».