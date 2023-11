Cigarettes After Sex a Milano, un concerto per immergersi in un altro pianeta

17 date sold out per tutta Europa, 3 miliardi di stream sulle piattaforme digitali e oltre 2,5 milioni di dischi venduti: così i Cigarettes After Sex si presentano a Milano, al Fabrique, per l’unica data italiana del loro tour.

L’allestimento del palco è molto semplice, non hanno bisogno di altro se non della loro musica. Ci sono solo loro tre, immobili, luci soffuse e sul grande schermo alle loro spalle quelle immagini in bianco e nero che li caratterizzano, che rappresentano l’amore lento e delicato che cantano in ogni pezzo.

Così la serata ha inizio sulle note di “Affection” e “You’re all I want” al chiaro di luna che, proiettato sul maxischermo, accompagna la band in tutti i brani più emozionanti della serata.

La scaletta ripercorre tutti i loro più grandi successi fino ad oggi con i più recenti singoli “Pistol” e “Bubble Gum”. La serata prende una piega estremamente romantica con “Falling in love”, “Sweet”, “Sunsetz” e ancora “Heavenly” e “K.” e il pubblico risponde pronto tra cori, cartelloni e torce accese.

Cambio di scena, il cielo alle loro spalle esplode in tempesta tra lampi, fumo e giochi di luce e in una dimensione quasi onirica la band attacca con “Dreaming of you”, estratto dal loro primo successo “I.” e ancora oggi tra i loro brani più ascoltati.

È un’esibizione di una potenza incredibile e sempre crescente, in grado di inglobare il pubblico e assorbirlo nel proprio vortice di passione ed estasi. Ma purtroppo, proprio come tutti i sogni finiscono, anche per il live è arrivato il momento della chiusura con l’immancabile “Apocalypse”, che con oltre un miliardo di ascolti su tutte le piattaforme digitali è diventata ormai il loro pezzo di maggior successo.

I brani sono scelti con cura, poche canzoni ma efficaci nel rendere al meglio la loro musica, che durante tutta la durata del concerto assume sempre di più una forma concreta, trasformando la serata in un’esperienza immersiva in tutto ciò che i loro pezzi raccontano. Non sono più solo suoni, ma immagini chiare e avvolgenti in grado di trasportare il pubblico su un altro pianeta.

Ascoltare i Cigarettes After Sex dal vivo è avere la possibilità di compiere un viaggio interdimensionale senza spazio e senza tempo nell’amore caldo che descrivono, senza mai staccare i piedi da terra. Una bellissima occasione per allontanarsi dalla realtà e tornare a casa con la testa per aria e il cuore pieno.