“Citadel” e gli altri nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 26 aprile al 2 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Priyanka Chopra Jonas in "Citadel" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

L’estate in cui imparammo a volare - dal 27 aprile

La storia di una straordinaria amicizia tra due donne che, dall’infanzia all’età matura, continuano a cercarsi e respingersi, amarsi e litigare, sapendo però bene che non potranno mai davvero fare a meno l’una dell’altra. La narrazione, che procede con continui salti temporali tra presente e passato delle protagoniste, tocca un momento di grande tensione: Kate ha deciso di interrompere il rapporto e Sully si sente tradita e abbandonata. Ma poi arriverà una grave malattia... e tutto cambierà di nuovo.

Workin' moms - dal 26 aprile

Può una donna avere tutto dalla vita: carriera, famiglia e figli? Dipende dai giorni! Come ci dimostrano le quattro amiche trentenni della serie. Per sei stagioni abbiamo seguito le loro vicissitudini e ora ecco gli episodi finali. Kate (Catherine Reitman) cercherà di lasciare andare la sua ossessione per il lavoro per dedicarsi di più agli affetti. Troveremo Sloane (Enuka Okuma), neomamma, alle prese tra il ruolo di dirigente e... pappe e pannolini. E mentre Jenny (Jessalyn Wanlim) è senza lavoro, Anne (Dani Kind) deciderà di frequentare un corso di gestione della rabbia e di cercare di salvare il suo matrimonio. Ce la faranno a imboccare la strada giusta? La vera sfida per loro starà nel trovare il vero equilibrio, contando ognuna sull’altra...

El amor después del amor - dal 26 aprile

Forse non conoscete il nome di Fito Páez, ma è una delle più grandi star del rock argentino. Questa serie biografica racconta i suoi primi 30 anni di vita, partendo dagli inizi nella città di Rosario fino al successo internazionale.

L’infermiera - dal 27 aprile

Questa miniserie danese si ispira a un autentico fatto di cronaca, avvenuto nella città di Nykøbing Falster. Protagoniste sono due infermiere, una delle quali comincia a sospettare della collega dopo una serie di misteriosi decessi tra i loro pazienti.

Sweet tooth - dal 27 aprile

Riparte con la seconda stagione la curiosa e originale serie tratta dal fumetto di Jeff Lemire. Al centro della vicenda, ambientata in un mondo futuro devastato da una pandemia, c’è Gus, un bambino di 10 anni, metà uomo e metà cervo.

John Mulaney: Baby J - dal 25 aprile

Uno dei più acclamati e geniali comici americani, John Mulaney, affronta con autoironia in un monologo (da vedere in inglese con i sottotitoli) il periodo più duro della sua vita e la sfida contro la dipendenza.

The matchmaker - dal 27 aprile

Non capita tutti i giorni di vedere una serie thriller prodotta e girata in Arabia Saudita, nella città di AlUla. La storia è quella di un impiegato e una stagista che finiscono in un inquietante resort nel deserto.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Diplomat - Durante una crisi internazionale una diplomatica si giostra tra il prestigioso incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito e il turbolento matrimonio con una star della politica. Benvenuti a Eden - Un gruppo di giovani adulti si reca a un party su un'isola remota, ma l'apparente paradiso che li aspetta cela trappole e segreti pericolosi. Pálpito - Un uomo deciso a vendicarsi dell'organizzazione di traffico d'organi che ha ucciso la moglie si lega alla donna che ha ricevuto il suo cuore. La famiglia dei diamanti - Quando un figliol prodigo sommerge di debiti l'impero di famiglia, il fratello che non vedeva da anni torna nel distretto dei diamanti di Anversa per salvare la situazione. The Night Agent - Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell'FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale riguardante una talpa alla Casa Bianca.

Prime Video

Citadel - dal 28 aprile

Madden e Priyanka Chopra Jonas sono Mason e Nadia, agenti di punta di Citadel, agenzia indipendente di spionaggio che difende la sicurezza del mondo. Otto anni fa, Citadel è caduta per mano di una pericolosa organizzazione chiamata Manticore, e le nostre due spie hanno perso la memoria. Ma vengono rintracciate dall’ex collega Bernard (Stanley Tucci), che ha bisogno di loro per impedire a Manticore di creare un nuovo ordine mondiale.

Disney+

Peter Pan & Wendy - dal 28 aprile

La fiaba è sempre la stessa, ma con uno spirito più contemporaneo: i personaggi creati da J. M. Barrie tornano sullo schermo nel film su Disney+. Wendy Darling (Ever Anderson) è ora un’adolescente con tutte le tipiche problematiche della sua età, che viene svegliata nel bel mezzo della notte dalla fatina Trilli e da Peter Pan (Alexander Molony). Insieme con Gianni e Michele, i fratellini di Wendy, andranno a combattere Capitan Uncino (Jude Law) sull’Isola che non c’è. E all’appello non può certo mancare il coccodrillo...

Sam - Una vita da sassone - dal 26 aprile

In questa nuova serie si narra la vera storia di Samuel Njankouo Meffire, detto Sam, il primo poliziotto nero (interpretato dall’attore Malick Bauer) a lavorare nella Germania dell’Est.

Paramount+

Attrazione fatale - dal 1° maggio

La miniserie rivisita in otto episodi l’omonimo film del 1987. La storia è sempre quella della relazione furtiva tra Dan Gallagher (Joshua Jackson) e l’amante Alex Forrest (Lizzy Caplan), ma stavolta viene raccontata tra presente e passato. Escono subito tre episodi, gli altri cinque a cadenza settimanale.

La playlist

La meravigliosa Rachel

Rachel Weisz si fa in due per la serie Inseparabili su Prime Video. Ecco dove rivedere alcuni suoi film imperdibili.

La mummia - Il grande successo che l’ha trasformata in una star, al fianco di Brendan Fraser. Si rivede su Netflix e Prime Video.

- Il grande successo che l’ha trasformata in una star, al fianco di Brendan Fraser. Si rivede su e Constantine - In questo film tratto da un popolare fumetto recita accanto a Keanu Reeves. Si può scoprire su Netflix e Now .

- In questo film tratto da un popolare fumetto recita accanto a Keanu Reeves. Si può scoprire su e . La favorita - L’acclamato film in costume la vede protagonista insieme con Olivia Colman ed Emma Stone. Su Disney+ .

- L’acclamato film in costume la vede protagonista insieme con Olivia Colman ed Emma Stone. Su . Il grande e potente Oz - Nel prequel di “Il mago di Oz” è la strega malvagia Evanora. Su Disney+ .

- Nel prequel di “Il mago di Oz” è la strega malvagia Evanora. Su . Disobedience - Struggente la sua storia d’amore con Rachel McAdams. Su Now e Prime Video .

- Struggente la sua storia d’amore con Rachel McAdams. Su e . Reazione a catena - In uno dei suoi primi ruoli, a soli 26 anni, recitava accanto a Keanu Reeves e Morgan Freeman. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Power Rangers - Una volta e per sempre - Gli eroi più amati dai bambini negli Anni 90 sono diventati adulti... ma si battono ancora.

- Gli eroi più amati dai bambini negli Anni 90 sono diventati adulti... ma si battono ancora. Con tutto il cuore - Vincenzo Salemme regala uno dei suoi film più riusciti.

- Vincenzo Salemme regala uno dei suoi film più riusciti. Il matrimonio di mia sorella - Film drammatico da riscoprire con una Kidman da applausi.

- Film drammatico da riscoprire con una Kidman da applausi. Fortapàsc - Libero De Rienzo interpreta il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra.

- Libero De Rienzo interpreta il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra. 300 - L’alba di un impero - Nel sequel di “300” torniamo nella brutale Sparta.

Prime Video

Samurai marathon - Una violenta storia di onore e morte nel Giappone feudale. Per appassionati del genere.

- Una violenta storia di onore e morte nel Giappone feudale. Per appassionati del genere. Sai tenere un segreto? - L’incontro in aereo tra una donna e un aitante sconosciuto cambia la loro vita.

- L’incontro in aereo tra una donna e un aitante sconosciuto cambia la loro vita. Contro l’ordine divino - Una donna svizzera lotta per il suffragio universale. Ispirato a una storia vera.

- Una donna svizzera lotta per il suffragio universale. Ispirato a una storia vera. Il ragazzo e la tigre - L’amicizia tra un bambino e un animale selvatico è dolce e persino struggente.

- L’amicizia tra un bambino e un animale selvatico è dolce e persino struggente. Porgi l’altra guancia - Bud Spencer e Terence Hill sono sempre belli da rivedere.

Disney+