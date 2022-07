Città perdute: 7 film e serie tv da vedere in streaming

Adattamento live action di "Dora l'esploratrice", serie animata per bambini prodotta da Nickelodeon dal 2000 al 2019, dà corpo all'intrepida protagonista, qui interpretata da Isabela Moner, trasformandola in un'adolescente abituata a vivere nella giungla che si ritrova impacciata a gestire quella sociale del contesto liceale. Ma quando i suoi genitori vengono rapiti, assieme a qualche riluttante compagno di classe s'imbarca in un'impresa di salvataggio, cercando di risolvere un mistero relativo a una perduta città degli Inca.

Su Infinity