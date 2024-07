Claudio Amendola: «Ci vediamo presto sul set di “I Cesaroni 7″»

L'attore dà a Sorrisi la notizia tanto attesa: dopo 10 anni tornerà a girare la sua fiction più amata Paolo Fiorelli







Ci sono appassionati che hanno atteso ben 10 anni per sentire questa frase: «A novembre cominceremo a girare “I Cesaroni 7”!». Ce la dice Claudio Amendola, che abbiamo incontrato al Festival BCT di Benevento.

«In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura» ha precisato l’attore romano, che nella serie aveva il ruolo del capofamiglia Giulio. «Poi mi dedicherò al montaggio della fiction “Il Patriarca 2” che ho da poco finito di girare: la vedrete in autunno. Dopodiché il primo set su cui tornerò sarà quello di “I Cesaroni”. E sarà senza dubbio un momento che vivrò con grande emozione, curiosità e felicità... è inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie. Ma anche con senso di responsabilità, perché l’attesa è tanta e l’eredità di quel successo è pesante. “I Cesaroni” hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno».

Claudio, grazie per lo scoop! Dunque sarà un’estate di lavoro?

«Ci sono abituato: la bella stagione è il periodo in cui lavoro di più. Ma qualche giorno di vacanza riuscirò a ritagliarmelo. Possibilmente al mare».

Qual è stata la sua estate più bella?

«Quella, anzi quelle, che passavo da bambino a Fregene in una casa piena di fratelli, cugini, zie e nonne».

Visto che parliamo di ricordi, ce ne regala uno di papà Ferruccio, grande attore e doppiatore?

«Il discorso che mi ha fatto la prima mattina in cui sono andato a fare l’attore: “Sul set ci saranno 80 persone che dipendono da te. È una grande responsabilità”. La commozione ai Telegatti del 1991, quando salì sul palco con Robert De Niro, di cui era il doppiatore. E poi quella volta che ha doppiato me...».

Come è successo?

«Era una scena di corsa, dovevo ansimare. Sono andato in iperventilazione. “Ah regazzì, siediti. La faccio io”».

Del resto era una voce formidabile.

«Spegneva il microfono di “Il cacciatore” con De Niro e apriva quello del “Monnezza” con Tomas Milian. Che era cubano e sul set diceva solo numeri: “27, 44, 32...”. Le parole le metteva papà».

Lei ha sempre voluto fare l’attore?

«No. Mi convinse mamma. Già da bambino mi portò a un provino per Bertolucci che le chiese: “Ma il ragazzino parla anche italiano?”. Infatti avevo un leggero accento romanesco... Dopo qualche anno il regista Franco Rossi cercava un 18enne così e così e mia madre gli disse: “È il ritratto di mio figlio”. Per sfinimento sono andato a fare il provino. E mi hanno preso. Come protagonista!».

Si trattava dello sceneggiato “Storia d’amore e d’amicizia”.

«Era tutto nuovo, un gioco. Trastevere ricostruita in studio, i costumi... mi sentivo un alieno ma il regista non diceva molto. Segno che andavo bene».

Continuiamo a sfogliare l’album dei ricordi: di “I Cesaroni” abbiamo parlato, quindi... “Mery per sempre”.

«Avevo 26 anni e facevo un minorenne. Una prova difficile. Lì ho capito che potevo fare questo mestiere sul serio».

“Vacanze di Natale”.

«Non mi sono mai divertito tanto come in quelle sei settimane a Cortina. Soprattutto Jerry Calà era esilarante. Anche se non mi calcolava molto: lui era già un divo, io un ragazzo».

“Come un gatto in tangenziale”.

«Parrucca bionda, tatuaggi, turpiloquio e via. Mi sono detto: “Se dobbiamo fare il romanaccio coatto, facciamolo bene”».

Lei in che cosa si sente un “romano tipico”, e in che cosa no?

«Del romano ho il disincanto, la rilassatezza di Romeo degli Aristogatti (“er mejo gatto der Colosseo”, ndr) e la finta pigrizia. Finta, perché quando c’è da rimboccarsi le maniche siamo lì. Invece non ho quella guasconeria che a volte, diciamolo pure, diventa arroganza o maleducazione».

Ha due ristoranti.

«Quando non sono sul set sto lì. Mi piace il rapporto con chi viene a mangiare. Ma mio figlio Rocco cucina meglio di me».

Che padre e che nonno è?

«Atipico. Non rompo le scatole e non voglio essere rotto. Insomma, non sono il tipo da pranzo della domenica. Ma quando serve, ci sono».

A “Belve” ha parlato un’ora, ma i titoli erano tutti sulla cocaina, che ha ammesso di aver usato per un periodo. Infastidito?

«No. Sono navigato e sapevo benissimo che avrebbero parlato solo di quello. Ma l’intervista è piaciuta, quando dici la verità la gente lo apprezza».

E se le proponessero un reality?

«Se proprio dovessi avere bisogno di soldi... (scherza)».