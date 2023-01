Come iniziare la giornata con energia secondo i personaggi della tv

Abbiamo chiesto ai personaggi televisivi quali sono i loro metodi per iniziare con energia la giornata (ma non tutti lo fanno) Antonella Silvestri







C’è chi, come Fiorello, si sveglia prima dell’alba ed è subito pieno di energia (lo vediamo la mattina, scatenato, a “Viva Rai2!”) e chi invece, come Biagio Izzo, ha bisogno di una tazza piena di caffè col sole già alto per non sembrare uno zombi. C’è chi non è mattiniera ma ad alzarsi presto si è ormai abituata, come Federica Panicucci, e chi punta dieci sveglie una dietro l’altra per riuscire ad aprire gli occhi, come Mario Giordano. Tra i personaggi della tv c’è chi per natura è mattiniero e chi invece è dormiglione. E tra orari di lavoro e figli da accompagnare a scuola, ognuno ha il suo personalissimo metodo per mettersi in moto e affrontare con energia la giornata. Ecco che cosa ci hanno raccontato.

Mario Giordano

«Mi sveglio intorno alle 6.30 e per prima cosa cerco gli occhiali, che regolarmente non trovo, e raccolgo il libro che tenevo in mano la sera quando mi sono addormentato. Poi vado a farmi la doccia. Per mezz’ora almeno sono senza parola. La sera vado a dormire intorno a mezzanotte e mezzo, e l’ultima cosa che faccio prima di crollare è dare un’occhiata alle prime pagine dei giornali in anteprima. Ah, dimenticavo: per aprire gli occhi alle 6.30, metto almeno dieci sveglie che cominciano a suonare dalle 6.15 con ritmi frenetici, per la gioia della mia gentile consorte…».

Gigi D’Alessio

«Il letto lo vedo davvero molto tardi perché, tra concerti e serate in cui sono impegnato con le prove, non chiudo gli occhi prima delle 3. Dormo solo sei ore in tutto, non una in più. La mattina, appena mi sveglio, devo bere subito mezza bottiglia d’acqua. Una volta in piedi, mi infilo sotto la doccia, dopo di che comincia la giornata: faccio colazione, mi vesto e poi organizzo quello che c’è da fare».

Elisa Isoardi

«D’inverno mi impigrisco e la sera non esco, per cui verso le 22 vado a letto, dopo avere bevuto una bella tazza di latte caldo ed essermi letta qualche pagina di un buon libro. Alle 6 e mezzo mi sveglio e la prima cosa che faccio è prendere un cucchiaino di miele di manuka, che si produce in Nuova Zelanda, un prodotto miracoloso perché antisettico, antibatterico e molto energetico. Poi vado in palestra e se non mi alleno comunque mi muovo, esco, cammino, vado a prendere i giornali. Un tempo ero una dormigliona, poi con gli anni sono cambiata e applico senza volerlo una vecchia regola che suggeriva sempre mia nonna: “Chi prima si sveglia, prima arriva”. Fiorello docet…».

Federica Panicucci

«Da 14 anni la mia prima sveglia suona alle 5.40, la sera quindi cerco di andare a letto non più tardi delle 23. Alzarsi così presto ha il suo fascino, la città dorme ancora, fuori è buio, la casa è silenziosa e soprattutto il cellulare non suona! La mattina raccolgo le idee, organizzo la giornata, rispondo alle mail, mi capita di mandare anche qualche messaggio, tanto chi mi conosce sa che mi alzo presto e non si stupisce. Poi rassegna stampa e messaggi con la mia redazione di “Mattino Cinque” per gli ultimi dettagli o cambiamenti e, dopo una ricca colazione, vado a Mediaset. A una sveglia così presto non ci si abitua mai, ma ho imparato a trarne vantaggio e a fare tesoro di tutto quel tempo in più del quale posso godere. Del resto il detto non dice che “il mattino ha l’oro in bocca”?».

Carlo Conti

«Sono uno di quelli che quando suona la sveglia si alza subito. Non sto lì nel letto a stiracchiarmi o a perdere tempo. Alle 7 mi desto, scendo in cucina dove preparo il caffè per me e per mia moglie Francesca, e lo beviamo insieme. Poi c’è l’impegno di svegliare in tempo Matteino e mentre Francesca lo fa lavare e vestire, io vado in bagno per doccia e barba (quest’ultima tutti i giorni). Dopo avere fatto tutti e tre colazione, porto mio figlio a scuola».

Francesca Fialdini

«Ho delle pessime abitudini, vado a letto tardi, almeno intorno all’1, e mi sveglio verso le 9 o 9.30. Non soddisfatta, chiedo alla sveglia di rimanere ancora cinque minuti sotto le coperte, lasciandola suonare per un paio di volte. Insomma ho metabolizzato un orario che è l’esatto contrario di quello che rispettavo quando lavoravo a “Unomattina”, che, per come sono fatta, richiedeva uno sforzo sovrumano dovendo andare a letto presto per svegliarmi alle 4.30 del mattino. Ricordo che anche durante la sessione di trucco mi facevo di quei sonnellini... Appena sveglia mi piace pensare un paio di minuti al fatto che stia per iniziare una nuova giornata, che ho un lavoro impegnativo che mi piace tanto e ringrazio per quello che ho. Subito dopo bevo una macchinetta intera di caffè con un goccio di latte fresco e cereali al cioccolato, rispondo ai primi messaggi di lavoro, spio con la telecamera il mio gatto Mirò che vive con mia mamma, e leggo i giornali».

Massimo Giletti

«Solo quando dormo nelle mie amate montagne, le Alpi biellesi, o nella mia isola sperduta vicino alla Sardegna ho un buon rapporto con il sonno. Durante l’anno lavorativo diventa tutto più complesso e faccio fatica a dormire serenamente. Vado di regola a letto verso l’1 e mi sveglio alle 8. Il primo pensiero è vedere se fuori c’è il sole. Prima di dormire? Penso a mio padre che non c’è più e prego Dio che mi conservi ancora mia madre. E sorrido pensando che comunque sono fortunato a poter attraversare una vita combattuta, ma anche così intensa».

Clementino

«Generalmente vado a dormire prima di mezzanotte, tranne quando sono in giro a suonare. Punto la sveglia tra le 8 e le 9 del mattino. Per me non comincia proprio la giornata se non mi siedo a fare colazione: devo nutrirmi bene, altrimenti non connetto. E a proposito di connessioni, accendere cellulari e tablet è l’ultima cosa che faccio, dopo essermi fatto prima il letto e poi una bella e lunga doccia».

Simona Branchetti

«Non amo andare a letto tardi, al massimo a mezzanotte, tipo Cenerentola. Non sono mai stata una nottambula perché preferisco svegliarmi presto la mattina. Quando ero ragazza mi alzavo alle 6 per studiare, mentre per la conduzione delle “morning news” di Canale 5 la sveglia è alle 5.30. Ci metto un’ora per bere due caffè perché adoro stare accoccolata sulla poltrona mentre faccio zapping tra i vari canali di notizie e leggo i quotidiani. Quindi faccio la doccia e mi vesto di corsa perché il più delle volte mi ritrovo a uscire di casa all’ultimo momento. Poi il primo buongiorno è per mia madre, il secondo per la mia migliore amica. Ho un rito mattutino: non mi guardo mai allo specchio senza prima essermi almeno pettinata».

Biagio Izzo

«Vado a dormire non prima dell’1, senza parlare di quando sono impegnato a teatro. In quelle sere il letto lo vedo alle 3 di notte come minimo. La mattina ho l’abitudine di svegliarmi presto anche se fino a quando non prendo una tazza di caffè, sembro uno zombi e cammino tra le stanze come un sonnambulo».

Salvo Sottile

«Sono un abitudinario. Ho le mie regole: vado a letto all’1 per svegliarmi sempre alle 6. Dopo avere mangiato qualcosa, leggo i giornali per la mia personale rassegna stampa quotidiana e poi mi alleno».

Alessandra Viero

«Ho sempre amato andare a letto tardi fin dai tempi dell’università. In effetti mi riesce meglio concentrarmi di sera che non di prima mattina. Per me la sveglia all’alba è un vero incubo, ma l’ho “bucata” una volta sola quando facevo i turni a Tgcom24: mi ricordo ancora la corsa per arrivare in redazione! Da allora di sveglie ne metto due. La sera le cose sono cambiate da quando sono mamma: mi capita spesso di crollare vicino a mio figlio mentre lo addormento. La sveglia poi suona alle 8 e la prima cosa che faccio è bere un caffè senza zucchero mentre leggo i giornali. A volte però per iniziare la giornata di caffè ne servono almeno due!».

Roberta Lanfranchi

«Vado a letto intorno a mezzanotte e la mia sveglia suona alle 6.30. La prima cosa che faccio è aprire le finestre, ho bisogno che l’aria fresca del mattino mi dia il buongiorno. Poi doccia, subito dopo preparo la colazione e la merenda da mettere nello zaino per il piccolo di casa che si sveglia alle 7. E la giornata prende così la sua forma».

Valeria Graci

«Al risveglio, con gli occhi socchiusi raggiungo la cucina e la prima cosa che faccio è accendere la macchinetta del caffè, poi preparo la mia colazione a base di vitamine, integratori e di acqua: ne bevo tantissima. Do una sbirciatina fuori dalla mia finestra per vedere il colore del cielo. Se poi mio figlio è ancora a letto, lo vado a riempire di baci e coccole in modo da svegliarlo. Insieme facciamo colazione e poi la giornata può iniziare. L’importante comunque è che, appena alzata, nessuno mi rivolga la parola. Solo baci e coccole».

Tiberio Timperi

«Solitamente vado a letto entro le 23. La mattina la sveglia è puntata tra le 6.30 e le 7. Prima di andare in bagno accendo la caffettiera. È d’obbligo il silenzio in casa. Dopo aver fatto colazione, momento che spesso condivido sui social, accendo la radio, in genere mi sintonizzo su “Il ruggito del coniglio”, il programma di Marco Presta e Antonello Dose su Rai Radio 2. E poi, per mettermi in moto... niente di meglio che dedicarmi alle parole crociate!».