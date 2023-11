“Come può uno scoglio”, con Pio e Amedeo. Trama e cast

Il quarto film del duo comico è in uscita il 28 dicembre. Alla regia, Gennaro Nunziante Redazione Sorrisi







"Come può uno scoglio" è la nuova commedia di Pio e Amedeo, un film diretto da Gennaro Nunziante in uscita al cinema il 28 dicembre. Continua la collaborazione con il regista (che è anche sceneggiatore) dopo "Belli ciao" ed è il quarto film del duo, di cui sono anche questa volta autori del soggetto e della sceneggiatura insieme al regista.

Cast

Pio è Pio D’Antini

Amedeo è Amedeo Grieco

Borromea è Francesca Valtorta

Boss Carmelo Laino è Nicola Rignanese

Don Boschin è Claudio Bigagli

Davide/Laura Rosamilia è Christina Andrea

Trama

Pio è un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà Salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure, la sua è una vita agiata da fare invidia. Avvocato e ora anche presidente dell'azienda del papà, sposato con Borromea, padre di due bambini, Ginevra e Manfredi, vive nel castello dei marchesi Pasin, i suoi suoceri, proprietari della storica cantina vinicola di famiglia dove producono prosecco. E non è finita.

Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a sindaco del paese perché essendo un debole lo possono manovrare facilmente. Pio è come anestetizzato in quella vita non sua ma gli uomini si sa sono come i vulcani, dormono silenziosi per anni e poi è un attimo e il fuoco torna ad esplodere. La scintilla la offre il parroco del paese don Boschin, guida spirituale del defunto padre di Pio che gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento che l'ha visto spesso finire in carcere e che sta cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Quella di Amedeo è una vera e propria irruzione nella vita di Pio; con i suoi modi espliciti e la sua esuberanza inizia a sovvertire la consolidata armonia famigliare.