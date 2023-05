Contest musicali in 7 film e serie tv

Non è per l'esattezza una competizione musicale quella che sostiene la giovane Ruby (Emilia Jones) nella scena clou del film vincitore nel 2022 di tre Premi Oscar (fra cui quello come Miglior film). L'atmosfera respirata alle audizioni per entrare al prestigioso Berklee College of Music, istituto universitario privato del Massachusetts incentrato sullo studio delle arti musicali contemporanee, si avvicina però molto a quella dei concorsi e al loro senso di definitivo, all'adrenalina, alla paura di fallire che accompagna i contendenti. Nel film di Sian Heder, la posta in gioco è ancora più alta perché la protagonista ha fino ad allora tenuto nascosta la passione per il canto dedicandosi anima e corpo ad aiutare la sua famiglia non udente.

