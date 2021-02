Cosa guardare in streaming questa settimana: “Tutta colpa di Freud” e “Your honor”

• "Tutta colpa di Freud"

dal 26 febbraio

Si intitola "Tutta colpa di Freud”, come l’omononimo film di Paolo Genovese del 2014, la nuova serie di Amazon Prime Video scritta dallo stesso Genovese e diretta da Rolando Ravello: otto episodi da 45 minuti dal 26 febbraio. Protagonisti Claudio Bisio (il padre) e Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina (le figlie). Più molti ruoli di con- torno con volti noti. Bisio, ritorna protagonista di una serie tv. «Va detto che è un remake o un sequel, come preferite, del film “Tutta colpa di Freud”. Io qui ho preso il posto di Marco Giallini ma con dei cambiamenti: primo fra tutti lui era romano e io sono milanese...».

Chi è il suo Francesco Taramelli?

«Uno psicanalista con qualche senso di colpa. La moglie ha lasciato lui e le tre figlie per girare il mondo e salvare gli oceani. Così oltre al babbo lui ha fatto anche il “mammo”».

E come è andata?

«La serie inizia nel momento in cui per la prima volta resta solo, le figlie vanno via di casa e lui ha una crisi di panico (in ospedale troverà l’aiuto della psicanalista Claudia Pandolfi, ndr). Poi le figlie, per una serie di coincidenze, torna- no a casa e da “vuoto” lui si ritrova super pieno».

Non ci sono solo le figlie.

«C’è un vicino di casa, Max Tortora, che è l’amico con cui si sfoga. È un contraltare co- mico. Io e Max siamo in ap- parenza diversi, ma ci fanno ridere le stesse cose».

Lei è già stato psicanalista nel film “Confusi e felici”.

«Si vede che ho l’aplomb giusto per essere credibile come psicanalista. Anche se poi non sono così canonico. Nella serie un paziente ha una storia con mia figlia e quando lo vengo a sapere uso le sedute per fare un interrogatorio al povero ragazzo».

Questo ruolo la diverte?

«Molto, i miei pazienti sono dei rami rispetto al tronco della storia principale. Federica Fracassi interpreta una donna terrorizzata da topi, ragni e insetti. Marta Zoboli, che conoscevo da “Zelig”, qui fa una comica che prova le battute durante l’analisi. Herbert Ballerina è un paziente timido con manie di persecuzione».

La serie arriva in ritardo per via del Covid.

«Il set era partito a novembre 2019. A febbraio dell’anno scorso mancavano poche settimane alla fine quando c’è stato il lockdown. Abbiamo ripreso a luglio. Non so come abbia fatto, ma il direttore della fotografia è riuscito a creare una luce omogenea fra novembre e agosto!».

Barbara Mosconi