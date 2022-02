Cosa guardare in tv oltre al Festival di Sanremo

La comicità di Paola Cortellesi e Rocco Papaleo è l'ingrediente principale di "Un boss in salotto", film in onda su Italia 1 alle ore 21.20. Non è certo l'unica pellicola trasmessa mercoledì 2 febbraio: ci sono anche "The Terminal" di Steven Spielberg con Tom Hanks girovago in aeroporto (su Iris alle ore 21), il classico con Mel Gibson “Braveheart - Cuore impavido" (su Rai Movie, ore 21.10), mentre Keanu Reeves è protagonista del thriller di fantascienza "Replicas", in onda su Rai2 alle ore 21.20. La serata di mercoledì è anche ricca di proposte su programmi di attualità, a cominciare dallo speciale di Gaetano Pecoraro "Le Iene presentano: Due anni di Covid" su Italia 1 (ore 21.20), cui si contrappone la nuova puntata di "Chi l'ha visto?" con Federica Sciarelli (su Rai3, ore 21.20). Ancora, Giuseppe Brindisi propone una revisione dei fatti salienti della settimana nell'appuntamento con "Zona Bianca" (Rete 4, ore 21.20), come Massimo Giletti a "Non è l'arena" (La7, ore 21.15).