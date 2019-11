Cosa guardare su YouTube: 10 YouTuber italiani da seguire

26 Novembre 2019 | 9:36 di Beatrice Mastromatteo

YouTube, la più famosa piattaforma web per la condivisione di video, è oggi il trampolino di lancio per i cosiddetti youtuber, vale a dire artisti (spesso comici) che fanno della produzione e della condivisone di video di vario tipo il proprio mestiere. Alcuni esempi? I The JackaL, I soldi spicci, i Me contro te, Favij e molti altri.



Per quanto YouTube sia molto democratico, sono pochi coloro che riescono a ottenere la fama grazie ai propri video e alle proprie idee. Al successo di uno youtuber contribuiscono tanti elementi diversi, fra cui il numero di follower del canale, il numero di visualizzazioni dei video caricati e quante volte vengono condivisi. Tuttavia, gli elementi più importanti rimangono l’originalità dei video e la capacità di tenere i propri fan incollati allo schermo. Succede poi spesso che per questi personaggi avvenga il passaggio da YouTube alla televisione, al cinema e persino a teatro. Se siete curiosi di conoscere alcuni degli youtuber più famosi, divertenti e di successo degli ultimi anni, ecco di seguito un elenco di canali che vale la pena seguire.

THE JACKAL 713 mila follower su YouTube e quasi 2 milioni su Facebook, i “The JackaL” sono un gruppo di videomaker napoletani specializzati nella realizzazione di video comici e parodie. “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, uno dei loro video più riusciti, macina milioni di visualizzazioni. Non mancano poi collaborazioni con personaggi famosi. Tra gli altri, gli chef Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo che sono diventati protagonisti di alcuni video del gruppo. Ciro Priello e Gianluca Colucci (in arte “Fru”) sono i due volti più noti di questo gruppo di youtuber, che è però composto da più di venti persone che stanno sia davanti che dietro la videocamera.



Il canale YouTube dei The JackaL



IPANTELLAS Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo sono i veri nomi de “iPantellas”, coppia di giovani youtuber di Varese, che vanta ben 4.7 milioni di iscritti al proprio canale. Il successo per loro arriva soprattutto dai video che raccontano il periodo turbolento dell’adolescenza, ma anche grazie alla presenza di “Nonna Pantellas”, una simpatica signora che nella realtà è la nonna di Daniel e che diventa protagonista di tanti sketch del duo. Sono recentemente sbarcati in tv, sul palco di “Colorado”, dove hanno portato la loro comicità fatta di brevi e divertenti pillole.



Il canale YouTube de iPantellas





LE COLICHE Gli iscritti al canale YouTube sono 213 mila, i like su Facebook circa 445 mila. Stiamo parlando de “Le Coliche”, il duo composto dai fratelli romani Fabrizio e Claudio Colica. I due youtuber devono la loro fama in modo particolare alle parodie di canzoni dello scenario indie e pop italiano, ma anche a quelle di Piero e Alberto Angela. Una delle riscirtture più divertenti è quella del brano “Riccione” dei "The Giornalisti": il ruolo di Tommaso Paradiso è interpretato in questo caso dall’attore Francesco Marioni, mentre Fabrizio e Claudio impersonano gli altri membri della band, chiamata… “The Giornalai”.



Il canale YouTube de Le coliche



CASA SURACE 871 mila iscritti al canale YouTube e quasi 2 milioni di follower sulla pagina Facebook. Sono questi i numeri di “Casa Surace”, un gruppo di youtuber (che si definisce “factory e casa di produzione”) che racconta la vita nel Sud Italia. L’idea nasce da un gruppo di coinquilini, proveniente appunto dalle regioni del Sud, che decide di giocare sugli stereotipi legati al tema e inerenti soprattutto la quantità di cibo e l’accoglienza che vengono riservati agli studenti fuori sede. Molto riuscito è anche il confronto con quello che accade invece nel "freddo" Nord.



Il canale YouTube di Casa Surace



I PANPERS Noti ai più come duo comico e co-conduttori di “Colorado”, “I PanPers” vantano anche un milione di iscritti su YouTube. Andrea Pisani e Luca Peracino sono una questa coppia di comici, youtuber e persino attori (i due sono stati infatti protagonisti di alcuni divertenti pellicole, fra cui “Fuga di cervelli”). Fra i video più riusciti vanno citati i “Car-aoke”, durante i quali Andrea e Luca, seduti in auto, si improvvisano cantanti e si esibiscono in parodie di alcuni dei brani più famosi del momento.



Il canale YouTube de I Panpers



I SOLDI SPICCI "I soldi spicci”, al secolo Annandrea Vitano e Claudio Casisa, sono una coppia sia sui social che nella vita reale. I due youtuber palermitani, sbarcati a loro volta a “Colorado” con le loro gag incentrate sul matrimonio, giocano molto sul rapporto di coppia e sulle differenze fra uomini e donne. La loro relazione, per stessa ammissione dei due, offre infatti numerosi spunti con cui creare i propri video. I loro numeri? Hanno quasi 500 mila iscritti al canale YouTube e più di un milione di like alla pagina Facebook.



Il canale YouTube de I soldi spicci



ME CONTRO TE La vita sui banchi di scuola, canzoni, viaggi per il mondo, tutorial e varie challenge sono solo alcuni degli ingredienti del canale YouTube dei “Me contro te”, ovvero il duo comico composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Anche in questo caso, sono siciliani (ma trapiantati a Milano) e sono una coppia nella vita reale. I video girati hanno fruttato loro più di 4 milioni di iscritti su YouTube, che seguono con interesse i loro prodotti, sempre realizzati in coppia.



Il canale YouTube dei Me contro te



THE SHOW Hanno quasi 3 milioni di follower su YouTube e quasi 800 mila su Facebook. Si tratta di Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, in arte i “The Show”, duo di youtuber e comici milanesi. La coppia, che ha partecipato anche a numerosi programmi televisivi - fra cui “Pechino Express” nel 2016 - ha raggiunto la fama grazie a video che spaziano dalle candid camera agli esperimenti sociali, passando attraverso giochi di coppia e pillole in cui vengono eseguiti alcuni suggerimenti lasciati dai follower nei commenti ai video stessi.



Il canale YouTube dei The Show



MATT & BISE “Matte & Bise” vantano circa 2 milioni e mezzo di iscritti al canale YouTube e circa 2 milioni su Facebook. Si tratta di Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, due youtuber torinesi, che hanno però preso parte anche ad alcuni programmi tv come “Ballando con le stelle”. Sul loro canale YouTube ci sono numerosi video, ma i più famosi ruotano attorno a scherzi, challenge, parodie di canzoni famose, tutorial divertenti e racconti di viaggi all’estero.



Il canale YouTube di Matt & Bise



FAVIJ Favij, nome d’arte di Lorenzo Ostuni, è riuscito a collezionare, da solo, quasi 6 milioni di seguaci su YouTube. Torinese d’origine e milanese d’adozione, è l’idolo di tanti adolescenti, ma non solo. I primi video nascono con l’intenzione di riprendere sé stesso mentre sperimenta alcuni videogiochi, i cosiddetti “gameplay”. Considerato il seguito ricevuto, Favij decide poi di ampliare il suo repertorio e di raccontare la propria vita, tra parodie di canzoni, unboxing ed esperimenti di vario tipo, facendo così di YouTube un vero e proprio lavoro.



Il canale YouTube di Favij



