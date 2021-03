Cosa vedere in streaming questa settimana. I consigli per film e serie tv

Il meglio dei programmi via internet: tutte le novità e i titoli da recuperare su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Now Tv e Infinity "La coppia quasi perfetta" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Netflix

Mutuo o matrimonio? - dal 10 marzo

È un reality in cui una wedding planner e una agente immobiliare cercano di conquistare il cuore di una coppia di sposi. Meglio nozze da sogno o una super casa?

Yes day - dal 12 marzo

Una commedia che rispolvera un classico, quello di due genitori alle prese con dei figli scatenati. E quando promettono di dire “sì” a ogni loro richiesta...

Il mondo segreto dei pirati - dal 15 marzo

Si tratta di una docuserie che ricostruisce l’età dell’oro della pirateria, ossia quando i briganti del mare costruirono una vera e propria repubblica.

Last chance U - Basketball - dal 10 marzo

Arriva uno spin-off della celebre docuserie, qui ambientata nell’East Los Angeles College dove seguiamo le gesta della locale squadra di basket e del suo allenatore.

I titoli più visti su Netflix questa settimana sono

Riverdale - Quarta stagione della serie amata dagli adolescenti.

- Quarta stagione della serie amata dagli adolescenti. Ginny & Georgia - Madre e figlia si trasferiscono in una nuova città.

- Madre e figlia si trasferiscono in una nuova città. New Amsterdam - Storie di medici al lavoro in un ospedale.

- Storie di medici al lavoro in un ospedale. Modern Family - È arrivata l’11 a stagione della celebre sitcom.

- È arrivata l’11 stagione della celebre sitcom. Girl Power - Una liceale fonda una rivista per le sue compagne.

Prime Video

The rental - dal 10 marzo

Quattro amici affittano una villa sul mare per trascorrere un rilassante weekend. Ma con il passare delle ore le tensioni tra di loro crescono. E ci si mette di mezzo anche un serial killer... Per chi ama gli spaventi.

Quello che tu non vedi - dal 15 marzo

Adam (Charlie Plummer) sogna di diventare chef ma è vittima di allucinazioni. Lo salverà l’amore per Maya? Un film dove si incontrano romanticismo e un racconto non banale della malattia mentale.

Disney+

La mia sfida: cambiare il mondo - dal 12 marzo

Questo documentario creato da National Geographic segue cinque studenti modello alle prese con una competizione per giovani imprenditori.

Assembled - dal 12 marzo

Chi ha visto e amato la serie “WandaVision” non può perdersi questo speciale “dietro le quinte” che svela i segreti di uno dei più esaltanti esperimenti del mondo Marvel.

Quantico - dal 12 marzo

Approda su Disney+ (nella sezione “Star”) la serie con Priyanka Chopra nei panni di un’agente Fbi incastrata in un piano terroristico. Tre stagioni.

The catch - dal 12 marzo

Mireille Enos è un’investigatrice privata e Peter Krause il suo ex, un truffatore, in questa serie da riscoprire, tra spionaggio e commedia. Due stagioni.

Apple Tv+

Now Tv

The investigation - dal 15 marzo

In contemporanea con Sky Atlantic anche su Now Tv si può seguire la miniserie danese in sei episodi (settimanali) creata da Tobias Lindholm. Tratta da una storia vera, prende il via dal misterioso omicidio di una giovane giornalista svedese, Kim Wall, e racconta nel dettaglio l’indagine che coinvolse un’intera comunità.

Discovery+

Matchday - dal 12 marzo

Per i fan del calcio ecco un nuovo documentario che racconta uno dei club più amati del mondo: il Barcellona. Ogni puntata si apre su una partita chiave della stagione 2018/2019 per poi passare alle storie dei protagonisti del “Barça”: glorie del passato, campioni di oggi come Messi e Piqué, dirigenti, tecnici e grandi tifosi.

Infinity

Green storytellers

Docu-serie in otto episodi di impronta ecologista, segue i raccontastorie Marco Cortesi e Mara Moschini in un emozionante viaggio a impatto zero sulle tracce di persone che scelgono di salvare il Pianeta. Vedremo chi decide di abitare in alta quota per difendere la montagna, chi vive in sinergia con gli asini, chi preserva ecosistemi marini. E impareremo anche come si riciclano i tessuti o come si resiste un giorno senz’auto…

Consigliati da Sorrisi When they see us - Netflix di Simona De Gregorio

Emoziona, commuove, ma nello stesso tempo suscita rabbia e indignazione. Comunque sia, è impossibile non sentirsi profondamente toccati dalla storia di Kevin (Asante Blackk), Antron (Caleel Harris), Yusef (Ethan Herisse), Korey (Jharrel Jerome) e Raymond (Marquis Rodriguez), cinque ragazzini del quartiere newyorkese di Harlem le cui vite vengono distrutte in una sola notte. Ispirata a una storia vera, la miniserie “When they see us” segue le vicende giudiziarie di questi minorenni che nel 1989 vengono accusati della brutale aggressione a una donna che faceva jogging nel parco. Tartassati dai detective con estenuanti interrogatori, confessano un reato che non hanno commesso. Sottoposti quindi a un processo iniquo, i cinque vengono condannati al massimo della pena. Solo nel 2002, dopo che un criminale confessa di essere l’autore della violenza, i ragazzi sono prosciolti da ogni accusa e ricevono un risarcimento di 41 milioni di dollari. Ma la libertà non serve a riscattarli agli occhi del mondo. Little fires everywhere - Prime Video di Andrea Di Quarto

Da una parte Elena (Reese Witherspoon), una madre della borghesia di Shaker Heights, immaginario e agiato sobborgo di Cleveland. Nella sua grande casa regna un’ossessiva perfezione: programma tutto, dalle colazioni per i quattro figli all’intimità coniugale. Dall’altra, l’artista afroamericana Mia (Kerry Washington), madre single, vagabonda, integralista. Incarnano opposti stereotipi femminili, ma entrambe nascondono dolori, segreti e frustrazioni. Entrambe sono ingabbiate in uno stile di vita che ritenevano inattaccabile e che si frantuma quando Izzy, la figlia minore di Elena, è affascinata dall’artista, mentre la figlia di Mia, Pearl, è sedotta dagli agi e dalle sicurezze della “mamma perfetta”. “Little fires everywhere”, su Prime Video, tratta dal bestseller di Celeste Ng, è una miniserie intensa, tutta al femminile, dalle protagoniste fino a produzione, sceneggiatura e regia. Un racconto destabilizzante, che squarcia l’ipocrisia dei quartieri “bene” e affronta tematiche come la maternità, la giustizia sociale e il razzismo.

Le playlist Mamme per amiche Sono tutti pazzi per Ginny & Georgia su Netflix. Ed ecco altre cinque serie con mamme (e figlie) memorabili. Una mamma per amica - Le “Gilmore girls” hanno fatto la storia della tv e sono tante le serie che le hanno imitate. Sette stagioni su Netflix. Modern Family - Per 11 stagioni abbiamo visto evolvere il rapporto tra Claire e le figlie Haley e Alex. Su Netflix, Disney+ e Prime Video. Jane The Virgin - Jane, Xiomara e Alma: l’irresistibile serie ispirata alle soap è giocata sull’amore tra madri e figlie. Cinque stagioni su Netflix. Non ho mai... - Nevi è una madre severa con Devi ma impareranno l’una dall’altra. Su Netflix. Giorno per giorno - Penelope farebbe di tutto per Elena. E sa accettarne l’unicità. Tre stagioni su Netflix. Il mondo dopo l’apocalisse Amate Tribes of Europa su Netflix? Ecco altre 7 serie ambientate nel più cupo futuro. The walking dead - Chi ama gli zombi conoscerà questa serie leggendaria. Dieci stagioni su Now Tv. Daybreak - Un evento catastrofico ha lasciato in vita solo bambini e adolescenti... Una stagione ironica e originale su Netflix. The rain - In questa serie è stata una pioggia tossica a decimare il genere umano. Le tre stagioni sono su Netflix. Snowpiercer - Gli ultimi sopravvissuti viaggiano a grande velocità su un treno diviso in classi sociali. Due stagioni su Netflix. Into the night - Le radiazioni solari minacciano di farci estinguere. La soluzione? Rimanere al buio. Una stagione su Netflix. The 100 - L’umanità ha lasciato la Terra, ormai inospitale. Molti anni dopo, dallo spazio, 100 giovani criminali vengono mandati in avanscoperta. Sei stagioni su Netflix. The handmaid’s tale - Negli Stati Uniti ha preso il potere un regime integralista che mette le donne in schiavitù. Tre stagioni su TimVision.

La videoteca: film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme

Netflix

A beautiful mind - La vita difficile di un celebre matematico è da Oscar.

- La vita difficile di un celebre matematico è da Oscar. V per vendetta - Storia incendiaria tratta da uno dei capolavori del fumetto.

- Storia incendiaria tratta da uno dei capolavori del fumetto. Ingrid va a ovest - Bel film inedito su una ragazza ossessionata da una influencer.

- Bel film inedito su una ragazza ossessionata da una influencer. The karate kid - Se amate la serie “Cobra Kai“ scopritene le vere origini.

Prime Video

Il sospetto - Un uomo accusato di un reato terribile cerca di difendersi.

- Un uomo accusato di un reato terribile cerca di difendersi. Chiamami col tuo nome - Originale storia d’amore in un’estate italiana da sogno.

- Originale storia d’amore in un’estate italiana da sogno. Searching - Un thriller strepitoso tutto ambientato... sul computer.

- Un thriller strepitoso tutto ambientato... sul computer. Mean girls - Le “ragazze cattive” del liceo in una commedia amatisssima.

Disney+

Alien - Non solo il primo capitolo: tutta la saga è da rivedere. E ognuno dei suoi film ha un valore.

- Non solo il primo capitolo: tutta la saga è da rivedere. E ognuno dei suoi film ha un valore. 500 giorni insieme - Film romantico e intelligente con una super colonna sonora.

- Film romantico e intelligente con una super colonna sonora. La mosca - A 35 anni dall’uscita, questo horror è ancora spaventoso.

- A 35 anni dall’uscita, questo horror è ancora spaventoso. Non lasciarmi - Struggente film dal libro di Kazuo Ishiguro. Grande cast.

