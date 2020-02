Cosa vedere in tv oltre a Sanremo 2020: i film e i programmi di questa settimana

03 Febbraio 2020 | 12:41 di Cecilia Uzzo

Tra le sicurezze della vita in Italia c’è il Festival di Sanremo, che ogni anno la fa da padrone in televisione durante la prima settimana di febbraio e, naturalmente, il 2020 non fa eccezione. Tuttavia, coloro che non sono appassionati della gara in diretta dal teatro Ariston della città dei fiori non devono rinunciare alle serate davanti alla televisione, infatti la programmazione televisiva da martedì 4 a sabato 8 febbraio propone diverse alternative al Festival: tra film da Oscar, programmi d’attualità e film d’animazione per grandi e piccoli.

Martedì 4 febbraio Ci sono proposte per tutti i gusti: dalla commedia con Claudio Bisio e Frank Matano "Ma che bella sorpresa", in onda su Canale 5 dalle 21.20 a un film d’animazione (il primo tratto da un fumetto Marvel interamente realizzato dalla Disney) come "Big Hero 6", trasmesso dalle 21.20 su Rai2. Su Rai4 alla stessa ora c’è il drammatico "Son of a Gun" con Ewan McGregor, mentre su Paramount Network (21.10) c’è un classico come "The Untouchable – Gli intoccabili". Ci sono anche gli appuntamenti settimanali con l’attualità di "#cartabianca" (Rai3, 21.20), di "Fuori dal coro" (Rete 4, 21.25) e di "Dimartedì" (La7, 21.15), mentre su Italia1 andrà in onda un best of de "La pupa e il secchione e viceversa".



Mercoledì 5 febbraio Vincitore di cinque premi Oscar, tra cui quello di miglior regia, "Salvate il soldato Ryan" di Steven Spielberg è un titolo da rivedere, questa volta in onda su Rete 4 alle 21.25. Alla pellicola bellica si contrappongono quella di fantascienza "Alien: Covenant" di Ridley Scott, in onda su Rai2 alle 21.20, la commedia "Matrimonio al Sud" (Canale 5, 21.20) e l’horror "Auguri per la tua morte" (Italia1, ore 21.20). Per gli appassionati del programma di inchieste condotto da Federica Sciarelli, c’è anche la nuova puntata di "Chi l’ha visto?" (Raitre, 21.20).

Giovedì 6 febbraio Quattro nomination e un premio Oscar (alla sceneggiatura) per "Scappa – Get Out" thriller che segna il debutto alla regia di Jordan Peele, uno dei nomi più interessanti del panorama cinematografico degli ultimi anni: il film è in onda su Italia 1 alle 21.20. In prima visione tv su Rai2, invece, c’è "Poltergeist" con Sam Rockwell, remake dell’horror cult dell’82. A bilanciare questi titoli, la quota comica è rappresentata da "Sconnessi" (Canale 5, 21.20) e "Il figlio della Pantera Rosa" (Rai3, 21.20), mentre torna l’approfondimento giornalistico di Paolo Del Debbio con "Dritto e Rovescio" (Rete 4, 21.25) e il talk show con Corrado Formigli "Piazza Pulita" (La7, 21.15).

Venerdì 7 febbraio Per un venerdì sera all’insegna dell’attualità, in chiave satirica, ci sono due alternative valide: il film scritto e diretto dal collettivo italiano Il Terzo Segreto di Satira "Si muore tutti democristiani" trasmesso su Rai3 dalle 21.20 e il programma "Propaganda Live" su La7 alle 21.15, oltre alla cronaca e i misteri irrisolti ripresi da Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero a "Quarto grado – Le storie" (Rete4, 21.25). Dal punto di vista dei film, su Italia 1 troviamo uno dei titoli più criticati del regista Darren Aronofsky "Madre!". Su Canale 5 c'è il "Festival della papera", l'anno è il 2001, Lorella Cuccarini e Marco Columbro presentano e una giuria d'eccezione incorona la papera "regina". Su Rai2 non possono mancare le indagini della squadra di "NCIS: Los Angeles".



Sabato 8 febbraio Tra le proposte del sabato sera televisivo, spiccano tanti film, tutti diversi, per accontentare ogni palato. Si comincia con "Miracolo a Sant’Anna", pellicola di Spike Lee che racconta un episodio reale della Seconda Guerra Mondiale, in onda su Rai Movie alle 21.10 e si continua con "Dove osano le aquile", classico di guerra con Clint Eastwood e Richard Burton, trasmesso su La7 alle 21.15. Su La5 alle 21.10 ci sono invece "Ricordati di me" di Gabriele Muccino (a proposito, il 13 febbraio esce in sala il suo ultimo lavoro, "Gli anni più belli"), su Canale 5 "Un’estate ai Caraibi", una delle tante commedie di Carlo Vanzina, in onda alle 21.20, e "Frankenstein Junior" di Mel Brooks su Nove alle 21.24. Per finire, due classici come "Braveheart – Cuore impavido" (Rai3, 20.30) e "Scent of a woman – Profumo di donna" (Rete 4, 21.25). Su Italia 1 c'è "Ruby Red II - Il segreto dello zaffiro" e su Rai2 torna NCIS.



