Cristiano Militello festeggia 20 anni da inviato di “Striscia” negli stadi

Oltre agli striscioni ora colleziona cartelli pieni di strafalcioni Barbara Mosconi







Cristiano Militello, attore, comico, inviato di “Striscia la notizia”, scrittore, conduttore in radio: quale definizione preferisce?

«Artista. Racchiude un po’ tutto e niente. Più tutto che niente. E giustifica ogni cosa. Arrivi in ritardo? “Ma, sai, lui è un artista...”».

Sulla carta d’identità?

«Avrei dovuto metterci: “Impiegato del buonumore”. Una volta un’amica chiese a mia nonna: “Ma il tu’ nipote cosa fa?”. La sentii rispondere: “Mah, lo chiamano in qua e in là, monta sul palco e fa un po’ il pagliaccio”».

Oggi quanti striscioni e cartelli ha visionato per la sua rubrica?

«Considerando che lo faccio soprattutto la sera quando sono più tranquillo, finora sono a una quindicina».

Una media giornaliera?

«Un centinaio, tra quelli che trovo online e quelli che arrivano a “Striscia” o che mi mandano amici vari».

Attinge pure dai social.

«Sarebbe sciocco rinunciarvi in presenza di battute clamorose in tempo reale, ma il grosso arriva dalle foto e dai video tradizionali».

Macina chilometri tutte le settimane.

«Nel periodo in cui vivevo fuori mano facevo 50-60 mila chilometri a stagione, ogni servizio era un viaggio. Ora vivo a Milano e sono nell’ordine di 30-40 mila all’anno senza contare il treno».

Quanti selfie concede?

«Parecchi. Anni fa quando la mattina iniziai a prendere la metropolitana per andare a Radio 101, i primi 15 giorni ho fatto selfie con tutti i passeggeri, poi non mi filavano più: ero diventato uno dei tanti pendolari».

Si è mai rifiutato?

«Non potrei! Qualcuno ha ancora un selfie con me che ho le provette in mano di quella volta che andai all’alba a fare le analisi del sangue».

Quando la scambiano per Vittorio Brumotti o Valerio Staffelli ride oppure si risente?

«Alcuni mi chiamano Moreno Militello per via di Moreno Morello, altri mi urlano: “Ciao Jimmy!” per Ghione o mi chiedono come mai non ho in testa lo sturalavandini di Capitan Ventosa».

Con chi altri l’hanno confusa?

«Una signora pensava fossi Andrea Agresti, l’inviato di “Le Iene”. Io negavo e a lei sembrò che la prendessi in giro. Così telefonai ad Agresti: “Parlaci tu”, ma la signora, delusa, s’infuriò».

A settembre 2024 saranno 20 anni dal suo esordio a “Striscia la notizia”. Pensava di durare tanto?

«No, anche perché prima, portando altre idee, ero già stato “rimbalzato” un paio di volte. Antonio Ricci è stato molto bravo a dosarmi».

Il materiale che usa è inesauribile.

«Il calcio mantiene la freschezza perché ogni weekend dà materiale nuovo».

Ormai non solo striscioni, ma anche cartelloni.

«Le insegne sbagliate, gli annunci strampalati, i cognomi strani. Mentre lo “striscione” allo stadio è il mio marchio di fabbrica, i cartelli li abbiamo trovati strada facendo, la gente ha cominciato a mandarmi sfondoni, notizie buffe, la poetica era un po’ quella».

Il tema intramontabile?

«L’ortografia! Spesso anche la distrazione. Sui manifesti ci sono errori incredibili: possibile che nessuno si accorga? Si fatica a scegliere».

Ne scelga uno.

«Un annuncio immobiliare con errore: “Bellissima villetta immerda nel verde”».

Ha visitato gli stadi di Serie A, B, C e dilettanti. Com’è diventato il calcio?

«L’energia è inferiore, negli Anni 80 e 90 arrivavi allo stadio due ore prima ed era già pieno, la gente cantava, rullavano i tamburi, ora prevale, specie in quelli di Serie A e B, la logica del luna park e le musiche assordanti che coprono i cori sugli spalti e il boato del gol».

E i tifosi?

«Innanzitutto sono calati, ormai in tv c’è il calcio a tutte le ore su tutti i canali. E quello spirito, il folklore e la goliardia, li ritrovi soprattutto a livello dei dilettanti».

Per chi urla slogan razzisti e insulti c’è rimedio?

«Noi di “Striscia”, neanche per sbaglio o per condannarli, non abbiamo mai puntato i nostri riflettori su un certo tipo di messaggi, questo è l’antidoto. Scegliamo di valorizzare un altro tipo di tifoso: quello che va allo stadio semplicemente a divertirsi e fare il tifo».

L’ultima volta che ha visto una partita comodamente sul divano?

«Italia-Ucraina. Seguo sempre volentieri la Nazionale, sono amico di Luciano Spalletti che è una persona eccezionale oltre che un allenatore capace».

Quando è andato allo stadio non per lavoro?

«Vado a vedere i miei figli Anna e Filippo, che giocano entrambi a calcio. A parte questo, sono andato a Empoli-Milan. La mia compagna, Elena, è la speaker dell’Empoli, l’unica donna di Serie A. In quel caso lei ha detto ben poco, le formazioni e le sostituzioni, perché l’Empoli ha perso 3 a 0».

Ora che il tennis è in ascesa farà l’inviato anche su quei campi?

«Sarebbe bello. Sono già stato alle finali Atp di Torino. Ma mi garberebbe molto fare una tappa pure al Giro d’Italia. Temo, però, di non uscirne vivo!».