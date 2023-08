Da a “Ragnarock” ad “Ahsoka”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 23 al 29 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+, Discovery+ Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 2 all'8 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Ragnarock - dal 24 agosto

mmaginate di essere un ragazzo e di scoprire un giorno di essere la reincarnazione di un dio. Non di uno qualsiasi, bensì di Thor, il figlio di Odino, la più potente delle divinità della mitologia nordica. Questo è quello che succede a Magne (David Stakston) e in “Ragnarok” è raccontata la sua storia. Dal 24 agosto su Netflix arriva la terza stagione, che sarà anche quella conclusiva.

Non sei invitata al mio Bat Mitzvah - dal 25 agosto

Questo film racconta come due ragazze ebree si preparano alla festa che le renderà adulte.

Lighthouse - dal 22 agosto

Un comico di successo e un musicista si incontrano per parlare di lavoro, famiglie e speranze per il loro futuro.

Untold: Swamp Kings - dal 22 agosto

Nuovo capitolo della docuserie. Questa volta si parla di football universitario. Tra gli intervistati, il giocatore Brandon Spikes.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Depp contro Heard - Due superstar si sfidano a processo nella docuserie. Painkiller - Dietro le quinte della grave epidemia di oppiacei. Il racconto perfetto - Dopo essere fuggita il giorno della proprie nozze, Margot è completamente allo sbando. Non sa però che David e la sua magnifica confusione potrebbero aiutarla a ritrovare la via. Avvocato di difesa - La sotria di un super avvocato a Los Angeles Le ultime ore di Mario Biondo - L'indagine sul cameraman Italiano morto in Spagna

Now

Winning Time - The rise of the Lakers Dynasty - dal 28 agosto

Ritorna la bellissima e controversa (non poche sono state le polemiche per la presunta scarsa veridicità dei fatti raccontati) serie tv che ricostruisce le gesta sportive di una delle squadre di basket più forti di tutti i tempi. Ossia i Los Angeles Lakers di Magic Johnson (qui ha il volto di Quincy Isaiah) e Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes), che negli Anni 80 fecero incetta di titoli. Nella prima stagione li abbiamo seguiti fino all’incredibile e inattesa vittoria del loro primo “anello”, nel 1980, con il giovanissimo Magic a fare da trascinatore. Ora si apre un nuovo capitolo, perché riconfermarsi è sempre più difficile. Da un lato ci saranno le rivalità interne, dall’altro i Lakers troveranno avversari decisamente più agguerriti, come i Boston Celtics di Larry Bird.

L'amore e la vita - Call the midwife - dal 26 agosto

Arriva in Italia la settima stagione, ancora inedita nel nostro Paese sebbene sia uscita nel 2017, della serie tv inglese che racconta le vicende di un gruppo di levatrici nel quartiere povero East End di Londra negli Anni 50 e 60. Questi otto episodi si aprono con l’arrivo nella squadra di una nuova infermiera di origini giamaicane. Ma per lei non sarà facile integrarsi con le altre.

Disney+

Ahsoka - dal 23 agosto

ratta del titolo più atteso dell’estate di Disney+. E come potrebbe essere altrimenti visto che questo è l’ennesimo capitolo della nuova saga di “Star Wars”? Ma veniamo alla storia. Questa volta la protagonista è Ahsoka Tano (Rosario Dawson), già vista sia nella serie a cartoni “Star Wars: the clone wars”, che, in carne e ossa, in “The Mandalorian”, serie culto che ha portato l’universo inventato da George Lucas sulla tv in streaming, e in “The book of Boba Fett”.

Gli amici delle vacanze 2 - dal 25 agosto

Divertentissimo sequel del film commedia uscito nel 2021 che vede protagoniste due coppie: da sinistra, Emily (Yvonne Orji) e Marcus (Lil Rel Howery); Kyla (Meredith Hagner) e Ron (John Cena). Questa volta partono insieme per una vacanza ai Caraibi, ma i loro piani vengono completamente scombinati quando il padre di Kyla viene rilasciato di prigione e si presenta senza preavviso al loro resort...

Paramount+

iCarly - dal 25 agosto

Riparte la spassosa serie tv, revival della omonima sit-com che aveva spopolato tra il 2007 e il 2012. Al centro della storia troviamo sempre lei, Carly (Miranda Cosgrove). Ormai non è più la diligente 14enne di Seattle che avevamo conosciuto tanti anni fa. Adesso Carly si scontra con le problematiche della vita adulta e in questa terza stagione la vediamo impegnata a definire i margini della sua amicizia con Freddie (Nathan Kress). Ma nella serie ci sono tanti altri personaggi da seguire. Spencer (Jerry Trainor) cerca di ritrovare le sue radici, mentre Harper (Laci Mosley) incontra una rivale di vecchia data... con un esito imprevedibile

Love in Taipei - dal 25 agosto

Basato sul romanzo bestseller “Loveboat, Taipei” di Abigail Hing Wen, è un film sudcoreano. La protagonista è Ever Wong (Ashley Liao), la cui estate cambia dopo che i genitori le regalano un viaggio dall’Ohio, dove vive, a Taipei. Qui la ragazza si immergerà completamente nella cultura del luogo, fino a trovare, forse, anche l’amore..

Apple Tv+

Invasion 2 - dal 23 agosto

Seconda stagione della stupenda serie di fantascienza targata Apple. Una specie aliena sta minacciando la sopravvivenza degli umani e tutto viene raccontato attraverso gli sguardi di cinque persone che non si conoscono. Originale, ben girata e con ottimi effetti speciali.

Prime Video

Kandahar - dal 24 agosto

Tom Harris (Gerard Butler) è un agente della Cia, esperto in missioni segrete, a cui viene affidato un compito pericolosissimo: deve distruggere il laboratorio che sostiene l’intero programma nucleare iraniano. Tom riesce nell’obiettivo, ma poi qualcosa non va per il verso giusto e la sua copertura salta. Ora ha un solo modo per salvarsi la vita: raggiungere la base più vicina della Cia, che si trova a Kandahar, in Afghanistan. Ha 30 ore di tempo per arrivarci, ma in mezzo ci sono 600 chilometri di... nemici.

Discovery+

Undercut: l’oro di legno - dal 23 agosto

Si tratta della nuova stagione, la sesta, del docureality che segue quattro squadre di boscaioli impegnate a raccogliere più legna possibile. Il punto di forza sono senza dubbio gli splendidi panorami. Dalla settimana successiva sarà in onda anche su Dmax.

I soldi degli altri - Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli - dal 26 agosto

È l’inchiesta televisiva su Gianfranco Lande, un ex consulente finanziario che riuscì a truffare centinaia di persone, tra cui anche vip e imprenditori. Per questo motivo fu processato e ricevette diverse condanne.

La playlist

Fenomeno cronaca nera

Le ultime ore di Mario Biondo di Netflix rilancia le docuserie e i documentari basati su veri avvenimenti di cronaca nera.

Vatican gir l - La miniserie dedicata alla sparizione di Emanuela Orlandi. Con la firma di Andrea Purgatori, recentemente scomparso. Su Netflix .

l - La miniserie dedicata alla sparizione di Emanuela Orlandi. Con la firma di Andrea Purgatori, recentemente scomparso. Su . The people vs. O.J. Simpson - La ricostruzione del processo in cui l’ex giocatore di football e attore O.J. Simpson fu accusato di omicidio. Su Disney+ .

- La ricostruzione del processo in cui l’ex giocatore di football e attore O.J. Simpson fu accusato di omicidio. Su . Riina le verità nascoste - Incisivo documentario del National Geographic dedicato a Totò Riina, il “Capo dei capi” della mafia. Su Disney+ .

- Incisivo documentario del National Geographic dedicato a Totò Riina, il “Capo dei capi” della mafia. Su . Volo MH370 - La storia, drammatica e inquietante, dell’aereo della Malaysia Airlines scomparso nel nulla nel 2014. Su Netflix .

- La storia, drammatica e inquietante, dell’aereo della Malaysia Airlines scomparso nel nulla nel 2014. Su . Caccia ai killer - Tre palpitanti stagioni che ricostruiscono le indagini sui casi di omicidio più controversi avvenuti negli Stati Uniti. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Heart of stone - L’emozionante nuovo film di spionaggio con la super Gal Gadot, qui in formissima.

- L’emozionante nuovo film di spionaggio con la super Gal Gadot, qui in formissima. Jagun Jagun: il guerriero - La storia di un uomo orgoglioso che si batte contro un perfido signore della guerra.

- La storia di un uomo orgoglioso che si batte contro un perfido signore della guerra. L’assistente della star - Una capricciosa artista di fama internazionale dà del filo da torcere alla sua assistente.

- Una capricciosa artista di fama internazionale dà del filo da torcere alla sua assistente. 10 giorni senza mamma - Divertente commedia con un ispirato Fabio De Luigi.

Prime Video

The hurt locker - La vita di un artificiere americano in Iraq. Film premiato con cinque Oscar.

- La vita di un artificiere americano in Iraq. Film premiato con cinque Oscar. Vicino alla fine - Film ambientato in Francia durante la Seconda guerra mondiale.

- Film ambientato in Francia durante la Seconda guerra mondiale. Papà e poi - La vita di un uomo cambia per sempre con la paternità.

- La vita di un uomo cambia per sempre con la paternità. Anatar - È la folle e bizzarra parodia, tutta italiana, di “Avatar”.

Now

Starman - Documentario sull’astronauta Luca Parmitano.

- Documentario sull’astronauta Luca Parmitano. I guerrieri della notte - Il capolavoro di Walter Hill sulle gang newyorchesi.

- Il capolavoro di Walter Hill sulle gang newyorchesi. Grease - L’indimenticabile film musical con John Travolta e la compianta Olivia Newton-John.

- L’indimenticabile film musical con John Travolta e la compianta Olivia Newton-John. Sabotage - Arnold Schwarzenegger è a capo di una task force della Dea che combatte i narcotrafficanti.

Disney+