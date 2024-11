Da “Adorazione” a “Dinner club”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 20 al 26 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Adorazione" su Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 20 al 26 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Adorazione - dal 20 novembre

La 16enne Elena scompare in circostanze opache. Si attivano le ricerche nella sua comunità in provincia di Latina. Le autorità e i suoi amici pensano che la ragazza abbia messo a segno l’ennesimo tentativo di fuga, ma la realtà dei fatti è ben più intricata. Alice Lupparelli, interpreta Elena. Nel cast anche Federico Russo, l’ex piccolo Mimmo di “I Cesaroni”.

900 giorni senza Anabel - dal 22 novembre

Questa nuova docu-serie originale che getta luce su un caso di cronaca nera che ha scosso l'opinione pubblica spagnola all'inizio degli Anni 90. La protagonista di questa drammatica vicenda è Anabel Segura, una giovane donna di 22 anni che studiava economia aziendale all'università. La mattina del 12 aprile del 1993, Anabel esce di casa in tuta per praticare jogging. Con sé ha soltanto il walkman. La ragazza non fa più ritorno a casa: è stata rapita.

L’imperatrice - dal 22 novembre

Devrim Lingnau nella seconda stagione torna a vestire i panni di Sissi. Nuove sfide attendono gli abitanti del castello Schönbrunn.

Spellbound - L’incantesimo - dal 22 novembre

Movimentato film d’animazione. Tra le voci, Massimo Ranieri. Sissi (ex allieva di “Amici”) canta i brani della principessa Ellian.

The piano lesson - dal 22 novembre

Skylar Aleece Smith presta il volto a Maretha Charles, i cui parenti si contendono la proprietà dell’ambito pianoforte di famiglia.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La gabbia - Un giovane lottatore che sogna di diventare un professionista fatica a farsi notare finché un combattimento inaspettato non gli offre una grande opportunità e un feroce rivale. Cobra Kai - Acerrimi nemici. Dojo in guerra. Volti nuovi. Daniel e Johnny riaccendono vecchie rivalità della West Valley in questa serie sequel della saga di "Karate Kid". Arcane - Due sorelle combattono sui fronti opposti di una guerra tra tecnologia magica, convinzioni antitetiche e le stridenti contraddizioni delle città di Piltover e Zaun. La legge di Lidia Poët - In questo avvincente dramma storico Lidia Poët indaga su alcuni omicidi mentre lotta per esercitare la carriera forense. Ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Rapina al Banco Central - Spagna, 1981: quando alcuni uomini armati assaltano una banca prendendo centinaia di ostaggi, una reporter cerca di battere le autorità nella ricerca del vero motivo della rapina.

Prime Video

Dinner club - dal 21 novembre

Risate, piatti della tradizione e incontri memorabili: alla guida del nuovo itinerario c’è sempre Carlo Cracco, stavolta in compagnia di Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. E quest’anno c’è una novità: Cracco non viaggerà singolarmente con ognuno di loro, ma percorreranno tutti e quattro insieme in camper l’Appia Antica, da Roma a Brindisi.

Cruel intentions - dal 21 novembre

Adattamento in otto puntate del memorabile film del 1999. Dimenticate il liceo Manchester Prep di Manhattan, ambientazione del film originale. Stavolta l'azione si sposta all'università, più precisamente al Manchester College nei pressi di Washington D.C.. Qui la reputazione è tutto e le confraternite sono modelli di riferimento a cui gli studenti privilegiati ambiscono spudoratamente. In particolare due spietati fratellastri, Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) e Lucien Belmont (Zac Burgess), sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale.

Pimpinero: Blood and oil - dal 22 novembre

Moisés (Juanes), Ulises (Alberto Guerra) e Juan (Alejandro Speitzer) sono tre fratelli che restano invischiati nella criminalità organizzata in questo film thriller colombiano.

One piece - dal 20 novembre

Le avventure dei pirati di Cappello di Paglia continuano con altre due stagioni (la seconda e la terza) andate in onda originariamente su Italia 1 tra il 2002 e il 2003.

Tigri e iene - dal 22 novembre

È all’insegna dell’azione questo thriller in cui Malik (Waël Sersoub) organizza un colpo per salvare il patrigno con l’aiuto di Estelle (Cassandra Cano).

Disney+

Grey’s Anatomy - dal 21 novembre

Riaprono i reparti del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle in quella che è la serie ospedaliera più longeva: la 21a stagione ci riserva tantissime sorprese. Una su tutte, il ritorno nel cast fisso di Ellen Pompeo nei panni della dottoressa Meredith Grey, per buona parte delle puntate. Come capo di Chirurgia generale, si troverà a dover coniugare le responsabilità professionali con i problemi familiari. Intanto, un nuovo gruppo di specializzandi arriva in ospedale, ognuno con storie personali complesse e ambizioni che porteranno scompiglio nell’equipe medica.

Interior Chinatown - dal 19 novembre

Willis Wu (Jimmy Yang) è un cameriere che fa la comparsa nei film: all’improvviso si trova invischiato in una sparizione e in una serie tv.

9-1-1 - dal 21 novembre

Arriva l’ottava stagione dell’amata serie che ha per protagonisti polizia, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles: salvare vite umane è un lavoro senza sosta.

Tell me lies - dal 20 novembre

Nella 2a stagione continuano i battibecchi amorosi tra Lucy (Grace Van Patten) e Stephen che si sono lasciati alla fine della prima stagione.

Paramount+

Il caso Carretta - dal 25 novembre

Il nuovo documentario di Paramount+ ricostruisce la misteriosa scomparsa della famiglia Carretta di Parma e la complessa ricerca della verità durata quasi dieci anni. Ferdinando, il figlio più grande, confessò infine l’indicibile crimine durante un’intervista ai microfoni del programma “Chi l’ha visto?”.

Mediaset Infinity

Love, reason, get even - dal 13 novembre

Arriva ancora una volta dalla Turchia la nuova commedia romantica che mescola imprevisti e grandi passioni. Esra (Burcu Özberk) è una giovane cameriera che sogna una vita migliore, e per questo sposa Ozan (Ilhan Sen), un brillante ingegnere. Quando il loro matrimonio attraversa un momento di difficoltà, Esra decide di divorziare, ma Ozan vuole riscattarsi. In poco tempo fonda un’azienda di successo, ottenendo ricchezza e popolarità. A questo punto, Esra si ritrova alle dipendenze del suo ex marito. Mossa calcolata o desiderio di riconciliazione?

Everywhere I go - Coincidenze d’amore

Aybuke Pusat e Furkan Andic sono Selin e Demir, due sconosciuti che finiscono per condividere la stessa abitazione a causa di un equivoco. La situazione si complica quando Selin scopre che Demir è il suo nuovo capo.

If you love

L’amore coglie di sorpresa anche Ates e Leyla, i protagonisti. Lui è un uomo segnato da un passato difficile, lei una truffatrice che si guadagna da vivere beffando gli uomini. Nonostante le premesse non siano delle migliori, il colpo di fulmine cambierà la rotta dei loro destini. A interpretare Ates troviamo Kerem Bursin, già visto nell’amatissima serie “Love is in the air”. Qui recita al fianco di Hande Ercel che veste i panni di Eda, un’aspirante architetta che incolpa Serkan (Bursin) per aver dovuto rinunciare all’occasione di una vita. Per rimediare, costui le propone di fingersi fidanzati.

La playlist

Tra pugni e combattimenti

La serie La gabbia su Netflix racconta la vita di un lottatore. Ecco altre serie in cui tutto si svolge attorno a un ring.

Máquina: il pugile - Esteban è un pugile a fine carriera che deve rimettersi in gioco per salvare la propria famiglia. Su Disney+ .

- Esteban è un pugile a fine carriera che deve rimettersi in gioco per salvare la propria famiglia. Su . Move to Heaven - Un ex detenuto campione di arti marziali miste torna a praticare lo sport per aiutare il nipote malato. Su Netflix .

- Un ex detenuto campione di arti marziali miste torna a praticare lo sport per aiutare il nipote malato. Su . Cobra Kai VI: I segreti del dojo - Le numerose disavventure di Daniel e Johnny in questa serie sequel di “Karate Kid”. Sei stagioni su Netflix .

- Le numerose disavventure di Daniel e Johnny in questa serie sequel di “Karate Kid”. Sei stagioni su . La famiglia Fury - La vita del campione mondiale di pesi massimi Tyson Fury continua in famiglia dopo il ritiro dai ring. Su Netflix .

- La vita del campione mondiale di pesi massimi Tyson Fury continua in famiglia dopo il ritiro dai ring. Su . Fightworld - Frank Grillo gira il mondo scoprendo le culture del combattimento. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Alita - Angelo della battaglia - Una androide senza memoria lotta per il suo futuro nel film di Robert Rodriguez.

- Una androide senza memoria lotta per il suo futuro nel film di Robert Rodriguez. Il diritto di opporsi - Un uomo condannato a morte potrebbe essere innocente. Un avvocato lo difende.

- Un uomo condannato a morte potrebbe essere innocente. Un avvocato lo difende. The Buckingham Murders - Film indiano su una detective che indaga su un infanticidio.

- Film indiano su una detective che indaga su un infanticidio. Amiche in affari - Risate garantite con Salma Hayek e Tiffany Haddish.

- Risate garantite con Salma Hayek e Tiffany Haddish. Pedro Páramo - Suggestivo film messicano tratto dal capolavoro letterario di Juan Rulfo.

- Suggestivo film messicano tratto dal capolavoro letterario di Juan Rulfo. Poliziotto in prova - Kevin Hart e Ice Cube formano una improbabile coppia di “sbirri”.

Prime Video

Long distance - Due astronauti si ritrovano isolati su un pianeta ostile.

- Due astronauti si ritrovano isolati su un pianeta ostile. My old ass - Una diciottenne incontra... sé stessa da adulta in una commedia sorprendente.

- Una diciottenne incontra... sé stessa da adulta in una commedia sorprendente. The hitcher - Indimenticabile film del 1986 con Rutger Hauer nel ruolo di un killer autostoppista.

- Indimenticabile film del 1986 con Rutger Hauer nel ruolo di un killer autostoppista. La casa del diavolo - Ambientato in Texas nel 1968, è un film “sporco e cattivo” adorato dai fan dell’horror.

- Ambientato in Texas nel 1968, è un film “sporco e cattivo” adorato dai fan dell’horror. The reader - Un’intensa Kate Winslet in una storia ambientata nella Germania del dopoguerra.

Now