Da “Amazing Fabio De Luigi” a “Nuovo olimpo”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 1° al 7 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Tutta la luce che non vediamo - dal 2 novembre

Tratta dal romanzo omonimo di Anthony Doerr, è una nuova miniserie in quattro episodi che fonde memoria storica e sentimento. La protagonista del racconto è Marie-Laure (ha il volto di Nell Sutton da giovane e poi di Aria Mia Loberti da adulta), una ragazza francese cieca. Siamo a Parigi, la Seconda guerra mondiale è scoppiata e i tedeschi hanno occupato la città. Marie-Laure scappa insieme con il padre Daniel (Mark Ruffalo), il quale porta con sé un diamante leggendario. I due vengono inseguiti dalla Gestapo, la polizia segreta nazista, ma riescono a trovare un rifugio a Saint-Malo, ospitati dal solitario zio Etienne (Hugh Laurie), che diffonde via radio le trasmissioni della Resistenza. Tutto si complica, però, quando Marie-Laure incontra il bel Werner (Louis Hofmann), un soldato tedesco che ha proprio il compito di intercettare i messaggi dei francesi ribelli. I due giovani si innamorano e questo cambierà il loro destino...

Nuovo olimpo - dal 1° novembre

Ecco arrivare il film che segna l’approdo di Ferzan Ozpetek su Netflix. L’acclamato regista racconta una storia intensa nel suo stile più classico. Siamo a Roma negli Anni 70 e due giovani di 25 anni, Pietro (Andrea Di Luigi) ed Enea (Damiano Gavino), si conoscono per caso e finiscono per innamorarsi l’uno dell’altro. Tuttavia, un avvenimento inatteso li costringe a separarsi. Ma nonostante il tempo e la distanza, non si dimenticheranno dell’amore che hanno provato e dopo trent’anni sperano ancora di ritrovarsi. Nel cast ci sono anche Luisa Ranieri e Greta Scarano.

Blue eye samurai - dal 3 novembre

La serie tv animata è ambientata in Giappone nel periodo Edo (1603-1868). Racconta la storia di una giovane guerriera assetata di sangue. Tra i doppiatori originali c’è il mitico Kenneth Branagh.

Nyad - Oltre l’oceano - dal 3 novembre

Questo film è incentrato su una vicenda sportiva vera: Diane Nyad (Annette Bening) è un’ex nuotatrice che a 60 anni va a nuoto da Cuba alla Florida.

Le ladre - dal 1° novembre

Divertente commedia francese su una rapinatrice che organizza l’ultimo grande colpo della sua carriera, ma...

Ferry - La serie - dal 3 novembre

Ispirata al film omonimo, la serie belga racconta l’ascesa di Ferry Bouman verso i vertici della criminalità organizzata del Brabante.

Sly - dal 3 novembre

Si tratta di un film documentario che ricostruisce la carriera del leggendario Sylvester Stallone.

Prime Video

Amazing Fabio De Luigi - dal 3 novembre

La trama sembra semplice: Fabio De Luigi deve ritirare un premio e noi lo seguiamo dietro le quinte. Peccato (per lui) che prima dovrà affrontare molte prove e subire un sacco di scherzi. È la formula del “prank show”, ancora poco frequentata in Italia.

Invincible - dal 3 novembre

Seconda stagione per questa innovativa e “adulta” serie animata sui supereroi, dal fumetto di Robert Kirkman. Sono otto episodi, ma nel 2023 vedremo solo i primi quattro.

Soul eater - dal 31 ottobre

Un appuntamento da non perdere per i fan dei fumetti giapponesi: su Prime Video arriva la prima stagione del cartoon tratto dallo storico manga di Atsushi Okubo.

Disney+

Quiz lady - dal 3 novembre

È un film commedia che ha per protagonista Awkwafina: l’attrice interpreta Anne, una donna ossessionata dal gioco d’azzardo che ritrova la stravagante sorella Jenny (Sandra Oh). Le due devono ripagare gli enormi debiti lasciati dalla madre. Nel cast, anche Jason Schwartzman e Will Ferrell.

Apple Tv+

Fingernails - Una diagnosi d’amore - dal 3 novembre

Due bravissimi attori, Riz Ahmed e Jessie Buckley, in un film che mescola commedia, dramma, fantascienza e romanticismo: i due lavorano nella società che ha messo a punto una tecnologia per determinare l’anima gemella.

Paramount+

Lawmen: la storia di Bass Reeves - dal 5 novembre

La serie racconta di un leggendario personaggio del vecchio West: Bass Reeves (David Oyelowo) era un ex schiavo che diventò uno dei primi sceriffi neri nella storia americana, capace di catturare migliaia di fuorilegge. La serie “Lawmen” affronterà poi, in ogni stagione, la storia di altri mitici uomini di legge che hanno influenzato la vita di molti.

Now

Unwanted - dal 3 novembre

La Orizzonte è una gigantesca nave da crociera che ospita a bordo 5.000 passeggeri ed è comandata dal capitano Arrigo Benedetti (Marco Bocci). La prima sera di navigazione incrocia un’imbarcazione che sta naufragando con 28 persone in fuga da miseria, fame e guerre. La convivenza tra i crocieristi e i migranti tratti in salvo non è semplice, ed è subito scontro di culture. E la situazione si complica quando i migranti scoprono di essere diretti in Libia, da dove fuggono, e decidono di prendere il controllo della nave.

The lovers - dal 4 novembre

Serie britannica, brillante e romantica, ambientata tra Londra e Belfast. Racconta l’imprevedibile relazione tra Seamus (Johnny Flynn), un ricco giornalista politico, e Janet (Roisin Gallagher), una donna nordirlandese divorziata che lavora in un supermercato.

Mediaset Infinity

Escandalo - dal 3 novembre

Con due episodi a settimana, arriva questa cupa serie tv spagnola firmata da Aurora Guerra, storica produttrice e autrice di “Il segreto”. La protagonista della storia è Ines (Alexandra Jiménez): ha 42 anni e una vita disperata, al punto che decide di suicidarsi gettandosi in mare. Il giovanissimo Hugo (Fernando Lindez) riesce a salvarla. Ines perde completamente la testa per lui: non un semplice amore, ma una vera ossessione che non porterà nulla di buono a entrambi.

