Da “Arthur the King” a “The umbrella academy”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 7 al 13 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The umbrella academy - dall'8 agosto

La famiglia di supereroi più disfunzionale di sempre deve di nuovo salvare il mondo dall’apocalisse. Dopo il reset avvenuto alla fine della terza stagione, i fratelli Hargreeves si ritrovano, senza poteri, in una nuova linea temporale in cui il loro padre adottivo non solo non è morto, ma è anche a capo di un sinistro impero imprenditoriale.

Shahmaran - dall’8 agosto

Torna per la seconda stagione la serie turca che mescola dramma e mitologia. Sahsu (Serenay Sarikaya) diventerà una donna serpente. Ma non finirà lì.

The influencer - dal 6 agosto

Dalla Corea del Sud arriva un reality in cui 77 celebrità seguitissime sui social si sfidano a... chi attira meglio l’attenzione dei follower. Curioso e intrigante.

Nella mente di un cane - dal 9 agosto

Cosa pensa il vostro cane? Come comunica? Lo scopriamo con questo nuovo e interessante documentario dedicato al migliore amico dell’uomo.

L’amore è cieco UK - dal 7 agosto

Arriva anche la versione britannica del reality in cui ci si fidanza senza essersi mai incontrati dal vivo. Presentano i coniugi Emma e Matt Willis.

Blue ribbon - Il campionato di cucina Usa - dal 9 agosto

Bill Yosses, Sandra Lee e Bryan Ford sono i tre giudici di questa sfida culinaria tra gli ambiziosi vincitori delle Fiere di Stato di tutto il Paese.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Arthur the King - dal 9 agosto

Il film racconta la storia di Mikael Lindnord (Mark Wahlberg): lui è un campione svedese di “raid” ed è anche il capitano di una squadra che deve attraversare la giungla dell’Ecuador. Un giorno Mikael trova lungo la strada un piccolo cane randagio abbandonato e ferito. Commosso, l’uomo lo salva: lo cura, gli dà da mangiare e decide di portarlo con sé. E lo chiama Arthur. Da quel momento, i due diventano inseparabili, nonostante le difficoltà estreme che incontreranno sul loro cammino.

One fast move - dall’8 agosto

Un soldato, ormai in congedo, decide di inseguire il suo sogno di sempre: ossia gareggiare in un campionato motociclistico, cercando l’aiuto del padre lontano.

Il vangelo secondo Clarence - dall’11 agosto

Film che rivede in chiave ironica (ma rispettosa) la storia delle origini del cristianesimo. Un giovane cerca di spacciarsi per il Messia, sognando di essere come Gesù.

Disney+

Il regno del pianeta delle scimmie - dal 2 agosto

Capitolo numero quattro per la riedizione della saga cinematografica ispirata al romanzo di Pierre Boulle. Questa nuova storia è ambientata circa 300 anni dopo la morte di Cesare, lo scimpanzé che ha condotto le scimmie a dominare la Terra. Qui si racconta la vicenda di Noa, un giovane scimpanzé che incontra Mae, un’umana che nel suo villaggio vive in uno stato primitivo. Finché spunta il solito cattivo...

Paramount+

Autosufficienza - dal 7 agosto

Film thriller con Jake Johnson (che qui è anche regista) nei panni di Tommy, uomo che pensa di aver trovato il modo per fare fortuna. Ovvero, partecipare per un milione di dollari a un gioco in cui un gruppo di cacciatori deve “stanarlo” e ucciderlo. Ma la scappatoia che ha immaginato si rivela poco efficace.

Tales of the teenage mutant Ninja Turtles - dal 10 agosto

Tornano le avventure di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo nella prima stagione della serie dedicata a loro. I quattro Ninja trascorrono le loro giornate tra proteggere New York dai cattivi e... la loro grandissima passione per la pizza!

Now

Rfds – Medici dal cielo - dal 5 agosto

Essere parte della Rfds (letteralmente “Royal flying doctor service”, team di dottori specializzati che raggiungono ogni angolo d’Australia in aereo) non è per nulla facile. Cosa succede, dunque? È trascorso un anno da quando la dottoressa Eliza ha lasciato il gruppo, e questo fatto continua a sconvolgere il resto dei medici. Ci si trova ad affrontare casi diagnosticamente sempre più difficili e a sopportare tensioni notevoli, che vanno a minare l’equilibrio anche dentro al team.

TimVision

Full circle - dal 18 luglio

Ecco una super serie da recuperare se vi siete persi la sua uscita. È un intrigante thriller firmato dal regista Steven Soderbergh. Al centro di tutto troviamo l’indagine su un rapimento fallito di un ragazzo dell’alta società newyorchese. La sua vicenda si intreccia con quella di un suo coetaneo. Spettacolare il cast, con Zazie Beetz, Dennis Quaid, Claire Danes e Timothy Olyphant.

La playlist

A ritroso nella storia

Il successo di Those about to die con Anthony Hopkins riporta in auge le serie ambientate nella Roma antica.

Domina - La vicenda di Livia Drusilla, moglie di Gaio Cesare Augusto, e della sua ascesa al potere nella Roma maschilista. Su Now .

- La vicenda di Livia Drusilla, moglie di Gaio Cesare Augusto, e della sua ascesa al potere nella Roma maschilista. Su . Spartacus - Lo schiavo che osò ribellarsi per diventare il simbolo dell’eroismo e della libertà. Indimenticabile. Su Mediaset Infinity .

- Lo schiavo che osò ribellarsi per diventare il simbolo dell’eroismo e della libertà. Indimenticabile. Su . Romulus - La storia di Romolo e Remo, e di come si arrivò alla fondazione di Roma. La serie è firmata e diretta dall’eccezionale regista Matteo Rovere. Su Now .

- La storia di Romolo e Remo, e di come si arrivò alla fondazione di Roma. La serie è firmata e diretta dall’eccezionale regista Matteo Rovere. Su . Barbari - A dare molti grattacapi ai Romani nel Nord dell’Europa erano le tribù germaniche. E proprio a loro è dedicata questa bella serie tedesca disponibile su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Io sono nessuno - La vita di un uomo mite viene improvvisamente sconvolta e si scatena una forza inaspettata.

- La vita di un uomo mite viene improvvisamente sconvolta e si scatena una forza inaspettata. Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto - Il secondo capitolo della storia tra Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese).

- Il secondo capitolo della storia tra Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese). Anche io - Avvincente thriller sulle indagini del “New York Times” contro Harvey Weinstein.

- Avvincente thriller sulle indagini del “New York Times” contro Harvey Weinstein. No negociable - Un negoziatore di ostaggi si divide tra un grosso caso e un matrimonio in crisi.

- Un negoziatore di ostaggi si divide tra un grosso caso e un matrimonio in crisi. Il talento di Mr. Crocodile - Un musical da ballare e cantare, con protagonista un coccodrillo molto divertente.

- Un musical da ballare e cantare, con protagonista un coccodrillo molto divertente. Spirit untamed - Cartoon in cui una ragazza ribelle trova il suo equilibrio gareggiando con un cavallo altrettanto selvaggio.

Prime Video