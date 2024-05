Da “Atlas” a “The Beach Boys”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 22 al 28 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 22 al 28 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Atlas - dal 24 maggio

Jennifer Lopez è la protagonista del film diretto da Brad Peyton e prodotto dalla stessa Lopez. Racconta la storia di Atlas, analista di dati misantropa e dal carattere spigoloso, che dovrà imparare a fidarsi di un’Intelligenza artificiale per sopravvivere dopo essere finita dispersa su un pianeta alieno.

Jurassic World: Teoria del caos - dal 24 maggio

Sei anni dopo gli eventi di “Jurassic World - Nuove avventure”, Darius e gli altri ragazzi del Campo Cretaceo dovranno sventare un complotto globale che minaccia tanto l’umanità quanto i dinosauri.

Tires - dal 23 maggio

Se avete voglia di risate, per voi c’è una nuova serie brillante che racconta la vita in un’autofficina tra un imprevisto e l’altro. Nel cast, Chris O’Connor e Shane Gillis.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Bridgerton - Una nuova schiera di debuttanti anela a diventare protagonista del ballo, mentre una ragazza introversa dalla doppia vita inizia a risplendere tra segreti e sorprese. Thank You, Next - Dopo la fine di una relazione, una giovane avvocata si getta a capofitto nel mondo confuso degli appuntamenti con il sostegno incrollabile dei suoi migliori amici. Baby Reindeer - Un comico in difficoltà compie un atto di gentilezza verso una donna vulnerabile, ma questo gesto scatena un'ossessione soffocante che minaccia di distruggere le loro vite. The 8 Show - Otto individui intrappolati in un misterioso edificio di otto piani partecipano a un programma allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro con il passare del tempo. Ashley Madison: sesso, scandali e bugie - Il sabotaggio di un sito d’incontri per relazioni extraconiugali rende pubblici i dati personali di milioni di utenti, causando il naufragio di matrimoni e devastando vite.

Prime Video

Boy kills world - dal 27 maggio

Il protagonista è Boy (Bill Skarsgård), un bambino a cui viene stravolta la vita: la famiglia Van der Koy prende il potere sulla Terra, uccide i suoi genitori e lo rende sordomuto. Da lì in poi Boy costruisce giorno per giorno la sua rivincita. Si isola indisturbato nella foresta dove viene educato alle arti marziali da uno sciamano. Diventa fortissimo, e una volta tornato in città entra a far parte della resistenza, trova dei compagni di scorribande e piano piano si avvicina ai suoi acerrimi nemici. Riuscirà a vendicarsi di quanto gli è capitato? Lo scopriremo, tra sparatorie, sangue a profusione e dettagli splatter

Dom - dal 24 maggio

Stagione finale (la terza) per questa serie ambientata nella Rio de Janiero più criminale. Vedrete in che direzione andrà la vita di Pedro e di suo padre Victor.

Disney+

The Beach Boys - dal 24 maggio

Una storia complicatissima, spesso esaltante, talvolta cupa, fatta di successi pazzeschi e periodi di nebbia, vette sublimi e cadute fragorose, affetti infiniti e liti terribili… Raccontare i 63 anni di vita dei Beach Boys, la più americana tra le rock band americane, è una sfida che può essere affrontata o diluendola in una soap o distillandola sapientemente in un documentario in cui il gruppo viene raccontato con immagini, interviste e, naturalmente, tantissima musica.

The Kardashians - dal 23 maggio

Quinta stagione del reality show che racconta la vita di Kris Jenner e delle sue figlie, di cui tre avute dall’ex marito Robert Kardashian. Le sorelle si erano ripromesse di prendersi un periodo di riposo ma... non è mica semplice per una Kardashian (o una Jenner). Gli occhi sono sempre puntati su di loro, tra eventi di moda, business e intrecci familiari da districare.

Apple Tv+

Trying - dal 22 maggio

Fare i genitori, si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Chi meglio di Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) può testimoniarlo? Arriva la quarta stagione della serie britannica che segue sfide e avventure di una mamma e un papà adottivi. Li ritroviamo sei anni dopo, più adulti ma (forse) non tanto più saggi di prima. Ora Princess (Scarlett Rayner) vuole trovare la madre biologica, mentre Tyler (Cooper Turner) inizia a mostrare difficoltà nella vita di tutti i giorni. Nikki e Jason non si perdono d’animo e affrontano i problemi con il sorriso.

Paramount+

Evil - dal 24 maggio

Demoni, soprannaturale e inquietanti credenze religiose tornano nella quarta e ultima stagione, con il suo mix tra thriller e umorismo. Al centro c’è sempre la dottoressa Kristen Bouchard (Katja Herbers) alle prese con casi di sperimentazione tecnologica, animali posseduti, presunte streghe e molto altro ancora. Nel frattempo arriva il piccolo Timothy, un bimbo concepito con l’ovulo della protagonista: e se fosse davvero lui l’Anticristo?

RaiPlay

Percoco - Il primo mostro d’Italia - dal 25 maggio

Tratto dal libro di Marcello Introna (pubblicato da Mondadori), il film è ambientato nella Bari degli Anni 50 e racconta l’inquietante storia di Franco Percoco, l’uomo che compì la prima strage familiare dell’Italia del dopoguerra. Dirige Pierluigi Ferrandini.

Theo James grazie alla serie The Gentlemen su Netflix è diventato un sex symbol. Ecco dove potete rivederlo.

Divergent - È una saga di fantascienza per teenager il film che l’ha lanciato. Su Prime Video .

- È una saga di fantascienza per teenager il film che l’ha lanciato. Su . Un amore senza tempo - In questa serie è un uomo innamorato che viaggia nel tempo. Su Now .

- In questa serie è un uomo innamorato che viaggia nel tempo. Su . L'arte della truffa - Divide la scena con un’altra “bellona”, Emily Ratajkowski. Su Prime Video .

- Divide la scena con un’altra “bellona”, Emily Ratajkowski. Su . Giochi di potere - Film di spionaggio con Theo e il mitico Ben Kingsley. Su Prime Video .

- Film di spionaggio con Theo e il mitico Ben Kingsley. Su . The white lotus - Impossibile non notarlo nella seconda stagione (quella ambientata in Italia) dell’acclamata serie. Su Now.

Netflix

Disturbia - Un ragazzo sospetta che un vicino possa aver compiuto un crimine. Con Shia LaBeouf.

- Un ragazzo sospetta che un vicino possa aver compiuto un crimine. Con Shia LaBeouf. Sonic - Il film - L’eroe blu dei videogame si scontra con un cattivissimo Jim Carrey. Che spasso!

- L’eroe blu dei videogame si scontra con un cattivissimo Jim Carrey. Che spasso! Vicini di casa - Se Bisio e la Puccini hanno Marchioni e la Lodovini come “curiosi” dirimpettai...

- Se Bisio e la Puccini hanno Marchioni e la Lodovini come “curiosi” dirimpettai... Il ragazzo e la tigre - L’amicizia incredibile tra un giovane e un affascinante animale selvaggio.

- L’amicizia incredibile tra un giovane e un affascinante animale selvaggio. Pain & Gain - Mark Wahlberg e Dwayne Johnson sono due culturisti che trafficano in steroidi.

- Mark Wahlberg e Dwayne Johnson sono due culturisti che trafficano in steroidi. Adagio - Ottimo thriller urbano di Stefano Sollima con Servillo, Favino e Mastandrea.

Prime Video

Over the top - Un “muscolare” Stallone d’annata, da riscoprire.

- Un “muscolare” Stallone d’annata, da riscoprire. Mandy - Violento e visionario horror con Nicolas Cage, soltanto per stomaci davvero forti.

- Violento e visionario horror con Nicolas Cage, soltanto per stomaci davvero forti. Malice - Il sospetto - Thriller ambiguo del 1993 con una splendida e giovanissima Nicole Kidman.

- Thriller ambiguo del 1993 con una splendida e giovanissima Nicole Kidman. Un amore a 5 stelle - Jennifer Lopez e Ralph Fiennes in una favola super romantica.

- Jennifer Lopez e Ralph Fiennes in una favola super romantica. Miss Sloane - La brava Jessica Chastain è una “lobbista” senza scrupoli in questo dramma intenso.

