Da “Avetrana” a “Lioness”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 23 al 29 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Ultima notte a Tremor - dal 25 ottobre

La miniserie da brividi firmata da Oriol Paulo e ambientata sulle coste di Tremor, una remota località balneare dell’Irlanda. Qui si trasferisce Alex, un musicista alla disperata ricerca dell’ispirazione per concludere il suo ultimo lavoro. Gli unici abitanti nel raggio di chilometri sono una coppia: Judy e il marito vivono vicino ad Alex in una casa sulla spiaggia. E un bizzarro incidente, avvenuto durante una tempesta, cambia per sempre la vita del compositore. I guai per lui sono appena iniziati: viene tormentato da visioni e incubi allarmanti che hanno per protagonista la coppia della porta accanto.

Lupi mannari - dal 23 ottobre

Jean Reno affronta i licantropi in questo film fantasy in cui una famiglia atterra nel Medioevo a causa di un gioco di carte.

Beauty in black - dal 24 ottobre

La serie racconta lo scontro dei mondi di Mallory (Crystle Stewart) e di Kimmie, che non hanno molto in comune.

Don’t move - dal 25 ottobre

Kelsey Asbille in fuga da un killer nel mezzo di una foresta isolata. Il film horror è prodotto dal grande Sam Raimi.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer - A Los Angeles, l'avvocato di successo Mickey Haller è pronto a tutto per vincere mentre si destreggia nel sistema giudiziario penale a bordo della sua inconfondibile Lincoln. Inganno - Dopo aver compiuto sessant'anni una donna benestante si innamora di un uomo affascinante e molto più giovane, le cui intenzioni sono messe in dubbio dalla famiglia di lei. Outer Banks - Carolina del Nord. Su un'isola popolata da ricchi e poveri, John B e il suo affiatato gruppo di amici affrontano misteri e avventure mentre cercano un tesoro perduto. Nobody Wants This - Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. Riuscirà la loro storia a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione? Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Questa avvincente serie true crime esplora la vita dei fratelli Menendez, condannati per il brutale omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989.

Prime Video

The pasta queen - dal 24 ottobre

Una serie “on the road” in cui Nadia ci porta a spasso tra le varie regioni italiane per far scoprire agli spettatori di tutto il mondo le nostre tradizioni e specialità locali. In ogni puntata, dopo aver visitato ed esplorato il territorio, ci dà il benvenuto nella sua cucina per proporre ricette che vorrete subito realizzare.

Like a dragon: Yakuza - dal 24 ottobre

Basata su una fortunata saga di videogame, questa nuova serie racconta la criminalità giapponese tra intrighi e complotti. Nel cast, Misato Morita interpreta Aiko.

Canary Black - dal 24 ottobre

Kate Beckinsale è Avery Graves, agente della Cia sotto ricatto: deve tradire il suo Paese per salvare il marito rapito dai terroristi. Sono 103 minuti di azione e adrenalina.

Disney+

Avetrana - Qui non è Hollywood - dal 25 ottobre

Nelle quattro puntate da 60 minuti scopriamo il punto di vista dei protagonisti della triste vicenda: la vittima Sarah (interpretata da Federica Pala), la cugina Sabrina Misseri (Giulia Perulli), lo zio Michele Misseri (Paolo De Vita) e la zia Cosima Serrano (Vanessa Scalera). Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, la serie è basata sul libro “Sarah. La ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

La scomparsa di Kimmy Diore - dal 23 ottobre

Dalla Francia arriva una miniserie che racconta la storia di Kimmy Diore, bimba di 6 anni rapita in pieno giorno. La detective Sara Roussel insieme con la squadra si mette subito alla ricerca della piccola e scopre tanti sconvolgenti segreti.

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - dal 25 ottobre

Il documentario diretto da Thom Zimny offre uno sguardo inedito e approfondito sulla vita di uno dei più grandi rocker di sempre, Bruce Springsteen, e sulla creazione delle leggendarie esibizioni del suo gruppo nato nel 1972.

Apple Tv+

Before - dal 25 ottobre

Serie thriller ad alta tensione psicologica con protagonista Billy Crystal che interpreta Eli, rinomato psichiatra infantile che, dopo aver perso la moglie Lynn (Judith Light), fa uno strano incontro che cambia la sua vita per sempre. Alla porta del dottore si presenta infatti il piccolo Noah (Jacobi Jupe). Il loro legame si fa sempre più intenso, mentre emergono inquietanti dettagli sul passato di Eli...

Paramount+

Lioness 2 - dal 27 ottobre

Questo thriller di spionaggio attinge da un vero programma militare statunitense dedicato alla lotta al terrorismo. Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) e Byron (Michael Kelly) sono impegnati sul campo per sventare complotti internazionali. Nella seconda stagione un nuovo agente Lioness si infiltra in una minaccia occulta per sconfiggerla dall’interno. Senza potersi fidare di nessuno, Joe dà prova di meritarsi il titolo di capa del programma.

Star Trek: Lower decks - dal 24 ottobre

Si conclude alla grande con la quinta stagione il viaggio della USS Cerritos e del suo strampalato equipaggio.

Most ridiculous - dal 25 ottobre

Edoardo Zaggia e Alberto Sacco passano in rassegna i video amatoriali più assurdi del web.

Transformers Earthspark - dal 26 ottobre

La famiglia Malto e gli Autobot lottano per proteggere gli abitanti della Terra. Terza stagione.

Now

The walking dead - dal 26 ottobre

È la saga che ha cambiato la faccia delle serie tv. A due anni dal suo epilogo, torna disponibile per il pubblico italiano con le sue 11 stagioni. Non è finita qui: sono in arrivo i tre spin-off inediti “The ones who live”, “Daryl Dixon” e “Dead city”.

RaiPlay

Nudes 2 - dal 25 ottobre

La serie che punta il dito sulla cosiddetta “pornografia non consensuale”. Se nei precedenti episodi i protagonisti erano adolescenti, ingenui e incoscienti, qui si raccontano tre storie (ognuna in tre capitoli) di persone adulte coinvolte nel “revenge porn”, un ricatto a sfondo sessuale. C’è un professore di matematica (Fortunato Cerlino), minacciato per via di alcuni video privati mandati a una donna conosciuta online. Quindi, una brillante architetta (Lucia Mascino) felice con la compagna (Sveva Alviti) finché un video intimo non viene spedito a sua insaputa ad amici e conoscenti. Infine, l’allenatore (Michele Rosiello) di una giovane schermitrice (Emma Valenti) rischia la carriera per un filmato compromettente. L’ingenuità sentimentale è spesso rischiosa e tuttavia non conosce età.

La playlist

La grande Cate Blanchett

Cate Blanchett è la magistrale protagonista di Disclaimer su Apple Tv+. Ecco altri sei film in streaming in cui godersi il suo talento.

Elizabeth - Nel film del 1998 che la lanciò interpretava Elisabetta Tudor. Si rivede su Now .

- Nel film del 1998 che la lanciò interpretava Elisabetta Tudor. Si rivede su . The gift - Il dono - Originale horror da riscoprire diretto nel 2000 da Sam Raimi. Su Prime Video .

- Originale horror da riscoprire diretto nel 2000 da Sam Raimi. Su . Il signore degli anelli - La sua elfa Galadriel è indimenticabile. Tutta la trilogia è su Netflix , Prime Video e Now .

- La sua elfa Galadriel è indimenticabile. Tutta la trilogia è su , e . Io non sono qui - Veste i panni di... Bob Dylan! Su Prime Video .

- Veste i panni di... Bob Dylan! Su . Carol - Stupendo melodramma in cui divide lo schermo con Rooney Mara. Su Paramount+ .

- Stupendo melodramma in cui divide lo schermo con Rooney Mara. Su . Tár - Nel suo grande ruolo più recente è una direttrice d’orchestra in crisi. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Magic Mike the last dance - Si conclude così la sensuale trilogia dello spogliarellista Channing Tatum.

- Si conclude così la sensuale trilogia dello spogliarellista Channing Tatum. Il ragazzo e l’airone - L’ultimo capolavoro animato del maestro Miyazaki è un gioiello intenso e filosofico.

- L’ultimo capolavoro animato del maestro Miyazaki è un gioiello intenso e filosofico. Fino a prova contraria - Robusto thriller di e con Clint Eastwood uscito nel 1999.

- Robusto thriller di e con Clint Eastwood uscito nel 1999. Ad astra - Brad Pitt attraversa il sistema solare alla ricerca del padre.

- Brad Pitt attraversa il sistema solare alla ricerca del padre. Guerra e rivolta - Spettacolari combattimenti in un dramma storico coreano.

- Spettacolari combattimenti in un dramma storico coreano. Lonely planet - Laura Dern si ritira in Marocco per scrivere. E lì incontra il bel Liam Hemsworth...

- Laura Dern si ritira in Marocco per scrivere. E lì incontra il bel Liam Hemsworth... Focus - Will Smith e Margot Robbie sono una coppia carismatica.

- Will Smith e Margot Robbie sono una coppia carismatica. Super Mario bros. - Il film - Cartoon campione di incassi tratto dal celebre videogame.

- Cartoon campione di incassi tratto dal celebre videogame. Non si ruba a casa dei ladri - Ghini, Salemme e Arcuri in una commedia scacciapensieri.

