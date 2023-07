Da “Avvocato di difesa” a “L’estate più calda”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 5 all'11 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Avvocato di difesa - The Lincoln lawyer" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 5 all'11 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Avvocato di difesa - The Lincoln lawyer - dal 6 luglio

La seconda stagione vede Haller impegnato nella difesa di Lisa Trammell, una cliente che sembra davvero colpevole dell’omicidio di cui è accusata vista la mole di indizi che convergono su di lei. A vestire i panni di Haller è ancora Manuel Garcia-Rulfo e con lui ci sono sempre Neve Campbell (cioè la prima ex moglie Maggie), Becki Newton (Lorna, ex seconda moglie e ora sua assistente), Angus Sampson (Cisco, amico e investigatore di Haller e fidanzato di Lorna) e Jazz Raycole (l’autista personale di Haller, Izzy). Tra i nuovi ingressi, invece, c’è Lana Parilla nel ruolo di Lisa Trammell.

Fascino fatale - dal 7 luglio

Un’insegnante sposata inizia una relazione pericolosa con un uomo più giovane di lei in questa serie thriller sudafricana.

Escape room 2 - dal 7 luglio

Ritroviamo i personaggi sopravvissuti agli inquietanti puzzle del film “Escape room” in questo sequel ad alto tasso di tensione.

I molti santi del New Jersey - dal 4 luglio

Se avete amato la serie “I Soprano” non perdetevi questo film prequel che racconta gli anni di gioventù del protagonista Tony Soprano.

Il profumo dell’oro - dal 6 luglio

In questo film francese, tra commedia e dramma, un giovane operaio vuole truffare il suo capo trafficando in profumi di lusso.

Wham! - dal 5 luglio

Il documentario racconta la vera storia degli Wham!, fondati nel 1981 da George Michael (1963-2016) e Andrew Ridgeley.

Falso amor - dal 6 luglio

Il reality spagnolo è una sorta di “Temptation Island” in cui il gioco delle tentazioni (e della fiducia) viene reso ancora più difficile con l’ausilio della tecnologia.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

L'estate più calda - dal 6 luglio

Un nuovo film inedito italiano, diretto da Matteo Pilati. Protagonisti sono Nicola (Gianmarco Saurino), il giovane seminarista di un paese di mare, e Valentina (Alice Angelica), che si invaghisce del futuro prete. Che succederà tra di loro? A fare da corollario, Nino Frassica, nel ruolo di don Carlo, il “titolare” della parrocchia, e Stefania Sandrelli, una donna devota con la passione per il gossip.

The horror of Dolores Roach - dal 7 luglio

La serie in otto episodi fin dal titolo promette angoscia e terrore: racconta la vita di Dolores (Justina Machado) che dopo 16 anni esce dal carcere in cui era stata ingiustamente reclusa. Tornata nella sua città, incontra il vecchio amico Luis Batista (Alejandro Hernandez). Tutto va per il meglio fino a quando un’altra ingiustizia non le stravolge la vita.

Disney+

Full Monty - La serie - dal 5 luglio

La serie vede il cast originale riprendere i personaggi tanto amati: Gaz (Robert Carlyle), Dave (Mark Addy), Jean (Lesley Sharp), Guy (Hugo Speer), Horse (Paul Barber), Lomper (Steve Huison), Nathan (William Snape) e Gerald (Tom Wilkinson). Otto episodi che raccontano cosa è successo ai membri del gruppo, esplorando i momenti più brillanti, umani e divertenti della loro vita.

Bleach: thousand-year blood war - dal 5 luglio

I fan di manga e animazione giapponese attendono con ansia questa nuova serie in quattro parti di “Bleach”, tratta dall’atto finale del fumetto. Due sono pronte: la prima arriva tutta il 5 luglio, la seconda dall’8 con un episodio a settimana.

Segreti di una tata - dal 5 luglio

La protagonista di questa nuova serie thriller ospitata da Disney+ è Elena Santos (Mariel Molino), una giovane che viene assunta in una famiglia facoltosa come tata. Ma tutti quanti hanno dei segreti.

Kizazi moto: generazione di fuoco - dal 5 luglio

In questa originale antologia di dieci cortometraggi animati, creati da autori provenienti da Paesi come Egitto, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda e Zimbabwe, faremo un viaggio nei tanti possibili futuri del continente africano.

Now

The blacklist - dal 2 luglio

La faccia di Raymond Reddington (James Spader) non sprizza certo gioia. L’ex criminale diventato collaboratore dell’Fbi, protagonista di una delle serie poliziesche più apprezzate, torna per la decima e ultima stagione. Lui e i membri della “task force” con cui collabora sembrano aver ritrovato nella lotta ai malviventi lo stimolo per lavorare insieme. Ma un dettaglio complica tutto: i “Blacklisters” si sono coalizzati e vogliono vendicarsi dell’ex collega che ha “tradito” l’ambiente. E così mettono in crisi la squadra.

Masterpiece - L’arte svelata - dal 6 luglio

Vi siete mai chiesti come sono stati realizzati alcuni dei più grandi capolavori della storia dell’arte? A svelare i misteri dei grandi pittori arriva su Now questa bella docuserie dove un team di esperti prova a riprodurre dipinti famosi, replicando le tecniche originali. Qualche nome? Vermeer, Van Gogh, Monet, Rembrandt...

La playlist

Cartoon all’italiana

Le serie di Zerocalcare sono un grande successo su Netflix. Ecco altri film animati “made in Italy”.

West and soda - Uno dei capolavori di un maestro dell’animazione: Bruno Bozzetto. Su RaiPlay si possono vedere gratuitamente anche altri suoi due film: “Allegro non troppo” e “Vip - Mio fratello superuomo”.

- Uno dei capolavori di un maestro dell’animazione: Bruno Bozzetto. Su si possono vedere gratuitamente anche altri suoi due film: “Allegro non troppo” e “Vip - Mio fratello superuomo”. La famosa invasione degli orsi in Sicilia - Il grande illustratore Lorenzo Mattotti ha diretto questo fantasioso film animato uscito nel 2019 e ispirato a un libro del grande scrittore Dino Buzzati. Si vede gratis su RaiPlay .

- Il grande illustratore Lorenzo Mattotti ha diretto questo fantasioso film animato uscito nel 2019 e ispirato a un libro del grande scrittore Dino Buzzati. Si vede gratis su . La gabbianella e il gatto - Il poetico e divertente film di Enzo D’Alò racconta l’amicizia tra un felino e un uccellino ed è disponibile su Infinity+ .

- Il poetico e divertente film di Enzo D’Alò racconta l’amicizia tra un felino e un uccellino ed è disponibile su . Gatta Cenerentola - La musica e la passione sullo sfondo di una Napoli da sogno: questo film del 2017 è imperdibile. Si vede su RaiPlay e Now .

- La musica e la passione sullo sfondo di una Napoli da sogno: questo film del 2017 è imperdibile. Si vede su e . L’arte della felicità - Il film di Alessandro Rak ci fa interrogare sul segreto della felicità. E ancora una volta al centro c’è la città di Napoli. Il film si può noleggiare su Chili.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Tutti per 1 - 1 per tutti - Seconda brillante avventura per i moschettieri Favino, Mastandrea e Papaleo.

- Seconda brillante avventura per i moschettieri Favino, Mastandrea e Papaleo. La cena perfetta - Cucina e romanticismo in compagnia di Salvatore Esposito e Greta Scarano.

- Cucina e romanticismo in compagnia di Salvatore Esposito e Greta Scarano. Malefique - Horror francese su quattro carcerati e un libro oscuro.

- Horror francese su quattro carcerati e un libro oscuro. Dalla mia finestra: al di là del mare - Secondo capitolo di una saga con i sentimenti al centro.

- Secondo capitolo di una saga con i sentimenti al centro. My little eye - Questa storia del terrore riflette anche sulle ultime tendenze dei reality show.

- Questa storia del terrore riflette anche sulle ultime tendenze dei reality show. Il re della clonazione - Documentario su un celebre scienziato sudcoreano e sul suo sogno: clonare l’uomo.

Prime Video

A United Kingdom - Negli Anni 40, l’erede al trono del Botswana si innamora di un’impiegata inglese e...

- Negli Anni 40, l’erede al trono del Botswana si innamora di un’impiegata inglese e... Mein Führer - Una satira sull’incontro (immaginario) tra Hitler e un docente ebreo di teatro.

- Una satira sull’incontro (immaginario) tra Hitler e un docente ebreo di teatro. Una doppia verità - L’avvocato Keanu Reeves difende un ragazzo accusato di aver ucciso il padre violento.

- L’avvocato Keanu Reeves difende un ragazzo accusato di aver ucciso il padre violento. The son - Dramma con Hugh Jackman, un padre alle prese con l’ex moglie e una vita precedente.

Now