Da “Avvocato di difesa” a “Shrinking”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 16 al 22 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 16 al 22 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Avvocato di difesa 3 - dal 17 ottobre

L’imprevedibile avvocato di Los Angeles Michael “Mickey” Haller (interpretato da Manuel Garcia-Rulfo) torna al lavoro. Questa volta alla sua porta si presenta un caso più difficile del solito. Il protagonista infatti è chiamato a difendere Julian Lacosse (Devon Graye), accusato di aver ucciso una escort. Ma la vittima non è una donna qualsiasi: si tratta di Gloria Dayton (Fiona Rene), conosciuta come Gloria Days, cliente abituale e soprattutto amica di vecchia data di Mickey, che lui stesso aveva più volte aiutato e spronato ad abbandonare la città e cambiare vita per sempre.

Woman of the hour - dal 18 ottobre

Un’aspirante attrice (Anna Kendrick) partecipa in tv a una puntata del “Gioco delle coppie” e incontra un killer. Una storia bizzarra ispirata a fatti reali.

Jurassic World - Teoria del caos - dal 17 ottobre

Seconda stagione della serie animata per ragazzi ambientata qualche anno dopo le storie di “Jurassic World - Nuove avventure”.

The shadow strays - dal 17 ottobre

L’Indonesia oggi è il cuore pulsante del cinema d’arti marziali. In questo film una giovane assassina sfida una spietata organizzazione per salvare un ragazzino.

I am a killer - dal 16 ottobre

Stagione numero cinque per questa docuserie i cui protagonisti sono i detenuti nel braccio della morte che raccontano i propri crimini in prima persona.

Gundam - Requiem for vengeance - dal 17 ottobre

Ennesimo capitolo della saga animata che nasce da un popolare manga, è ambientato alla fine della terribile “Guerra di un anno”.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Inganno - Dopo aver compiuto sessant'anni una donna benestante si innamora di un uomo affascinante e molto più giovane, le cui intenzioni sono messe in dubbio dalla famiglia di lei. Outer Banks - Carolina del Nord. Su un'isola popolata da ricchi e poveri, John B e il suo affiatato gruppo di amici affrontano misteri e avventure mentre cercano un tesoro perduto. Nobody Wants This - Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. Riuscirà la loro storia a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione? Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Questa avvincente serie true crime esplora la vita dei fratelli Menendez, condannati per il brutale omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989. Clan - Scegli il tuo destino - Un giovane con una famiglia legata alla camorra prova con difficoltà a seguire un proprio percorso di vita dopo aver incontrato alcuni giovani intriganti e il loro maestro di judo.

Prime Video

The office - dal 18 ottobre

Dall’Australia arriva un’operazione ambiziosa: replicare il successo della mitica sitcom con una nuova versione. Al posto del Michael Scott di Steve Carell qui c’è Hanna Howard (Felicity Ward), entusiasta ma poco competente direttrice di un’azienda di imballaggi che se le inventerà tutte per evitare che la sua filiale chiuda. A fare i conti con le sue bizzarre trovate c’è un variegato gruppo di dipendenti.

The devil’s hour - dal 19 ottobre

Continua la caccia al serial killer Gideon (Peter Capaldi), che rivela le sue vere intenzioni e prova a convincere Lucy ad aiutarlo nella lotta contro il male.

Brothers - dal 17 ottobre

Josh Brolin e Peter Dinklage sono due improbabili gemelli (la mamma è Glenn Close) che cercano di andare d’accordo in una spassosa commedia action.

Disney+

Rivals - dal 18 ottobre

Tra spalline esagerate e acconciature cotonate come si usava negli Anni 80, la serie pone al centro un’aspirante classe dirigente con ambizioni spregiudicate, tra riunioni caotiche e relazioni scandalose. Adattamento del celebre romanzo omonimo di Dame Jilly Cooper, mette a fuoco la nobiltà britannica raccontandone vizi e capricci in maniera umoristica.

Lego Marvel Avengers - Mission demolition - dal 18 ottobre

Il decimo speciale coi supereroi a mattoncini. Senza volerlo, un giovane fan scatena un cattivo che minaccia gli Avengers.

Nemesis - dal 16 ottobre

In questo thriller olandese un pubblico ministero dell’Aia e un detective del fisco indagano su una pista di denaro e omicidi.

Apple Tv+

Shrinking - dal 16 ottobre

Jason Segel interpreta uno psicoterapeuta senza peli sulla lingua. Anche nella seconda stagione lo affianca Harrison Ford nei panni del suo mentore, un luminare alla prese con la malattia di Parkinson e un nuovo amore.

Now

X Factor Live - dal 24 ottobre

12 artisti, suddivisi in quattro squadre capitanate dai giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, si sfideranno esibizione dopo esibizione. Tutti gli occhi sono puntati sul gran finale previsto il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Le emozioni del talent show, inclusi i “Daily” con il racconto quotidiano di quello che succede nel loft (al via già dal 18 ottobre) sono disponibili anche su Now.

La playlist

Che bravo Colin Farrell

Colin Farrell è irriconoscibile in The Penguin su Now. Ecco altri film (e una serie) dove vederlo.

Sugar - Un detective indaga sulla scomparsa di una ragazza, nipote di un produttore di Hollywood. Al contempo, cerca di risolvere i suoi tormenti. Otto episodi su Apple Tv+ .

- Un detective indaga sulla scomparsa di una ragazza, nipote di un produttore di Hollywood. Al contempo, cerca di risolvere i suoi tormenti. Otto episodi su . In Bruges - Due killer per far calmare le acque vanno “in vacanza” a Bruges. Ma il loro capo torna presto a farsi vedere. Su Prime Video .

- Due killer per far calmare le acque vanno “in vacanza” a Bruges. Ma il loro capo torna presto a farsi vedere. Su . The gentlemen - Film di Guy Ritchie (da cui è stata tratta l’omonima serie) sulla vita di un trafficante che decide di uscire dal giro. Su Prime Video .

- Film di Guy Ritchie (da cui è stata tratta l’omonima serie) sulla vita di un trafficante che decide di uscire dal giro. Su . The lobster - Colin Farrell è David, che in un futuro in cui non si può stare single cerca di trovare una compagna. Regia di Yorgos Lanthimos. Su Now .

- Colin Farrell è David, che in un futuro in cui non si può stare single cerca di trovare una compagna. Regia di Yorgos Lanthimos. Su . Gli spiriti dell’isola - Storia di un’amicizia traballante e litigiosa nell’Irlanda degli Anni 20. Su Disney+ .

- Storia di un’amicizia traballante e litigiosa nell’Irlanda degli Anni 20. Su . The new world - Film di Terrence Malick: Farrell è il capitano inglese John Smith che nel 1607 arriva in Virginia. Lì si innamora della principessa Pocahontas. Su Netflix .

- Film di Terrence Malick: Farrell è il capitano inglese John Smith che nel 1607 arriva in Virginia. Lì si innamora della principessa Pocahontas. Su . Come ammazzare il capo... e vivere felici - Tre amici hanno un obiettivo comune: far fuori i rispettivi capi al lavoro, con i quali non vanno molto d’accordo. Su Now .

- Tre amici hanno un obiettivo comune: far fuori i rispettivi capi al lavoro, con i quali non vanno molto d’accordo. Su . Miami Vice - Film di Michael Mann basato sulla famosa serie degli Anni 80. Farrell è Sonny. Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

I fratelli Menendez - Mentre impazza la miniserie “Monsters”, i fratelli accusati raccontano la loro versione in questo documentario.

- Mentre impazza la miniserie “Monsters”, i fratelli accusati raccontano la loro versione in questo documentario. 80 voglia di Brady - Scatenata commedia con un cast di signore del cinema, tra cui Jane Fonda e Sally Field.

- Scatenata commedia con un cast di signore del cinema, tra cui Jane Fonda e Sally Field. Assassin’s creed - Tratto da un noto videogame, si fa notare soprattutto per il bel Michael Fassbender.

- Tratto da un noto videogame, si fa notare soprattutto per il bel Michael Fassbender. All my life - Jennifer e Solomon stanno per sposarsi, ma una brutta malattia ostacola i loro piani.

- Jennifer e Solomon stanno per sposarsi, ma una brutta malattia ostacola i loro piani. It’s what’s inside - Una festa viene stravolta da un marchingegno capace di rimescolare le identità. Davvero sorprendente.

I love you, man - L’amicizia tra Paul Rudd e Jason Segel è raccontata come una love story. Simpatico.

- L’amicizia tra Paul Rudd e Jason Segel è raccontata come una love story. Simpatico. L’alba dei morti dementi - Non badate al titolo italiano: questo mix di commedia e horror (con gli zombi) ha fatto epoca. Un piccolo capolavoro.

Prime Video