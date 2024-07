Da “Axel F” a “Space Cadet”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 3 al 9 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Eddie Murphy in "Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 3 al 9 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F - dal 3 luglio

Vi ricordate Axel Foley, mitico poliziotto interpretato da Eddie Murphy nella trilogia di “Un piedipiatti a Beverly Hills”? È tornato con un nuovo capitolo della saga che arriva a 30 anni esatti di distanza dall’ultimo. La storia? Quando sua figlia Jane viene minacciata, Axel torna a Beverly Hills per smascherare una cospirazione assieme ai vecchi compagni John Taggart (John Ashton) e Billy Rosewood (Judge Reinhold).

Goyo - dal 5 luglio

Goyo (Nicolás Furtado) è un uomo autistico appassionato di Van Gogh che si innamora di una nuova collega. Dramma sentimentale dall’Argentina.

The imaginary - dal 5 luglio

Dal Giappone arriva un toccante film sull’amicizia tra una bimba e il suo amico immaginario. Un’avventura che racconta l’amore e il potere dell’immaginazione.

Bodies bodies bodies - dal 2 luglio

Da non perdere questa commedia horror sopra le righe in cui un gruppo di amici si lancia in un gioco che prende una piega macabra e inquietante.

Una parte di me - dal 5 luglio

Strano ma vero: Liana (Juliana Paes) resta incinta di due gemelli, ma... di due uomini diversi, Tomás (Vladimir Brichta) e Oscar (Felipe Abib).

Sprint - dal 2 luglio

La rigida routine, il rigore mentale, la costanza: questa docuserie svela la storia e la psiche dei più grandi velocisti mondiali, come il nostro Marcell Jacobs e l’americano Noah Lyles.

Prime Video

Space Cadet - dal 4 luglio

La commedia, diretta da Liz W. Garcia, racconta il viaggio di Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts), ragazza californiana forte e determinata che, da quando era bambina, ha un unico grande sogno: diventare astronauta.

Disney+

Criminal Minds: Evolution (17a stagione) - dal 26 giugno

Suspense e colpi di scena tornano nella serie con la famosa squadra di “profiler” (parola in inglese che indica un criminologo esperto in personalità omicide) dell’Fbi. Ogni mercoledì è disponibile un episodio.

Now

Transplant (3a stagione) - dal 2 luglio

Ecco che torna Bashir Hamed (l’attore Hamza Haq) con le sue avventure. Bashir (chiamato da tutti “Bash”) sta cercando di farsi riconoscere in Canada il ruolo di medico, finalmente entrato nello York Memorial Hospital di Toronto. Ma non basta: oltre a costruire una rete di amicizie e alleanze in ospedale, il dottore di origine siriana deve affrontare la burocrazia amministrativa locale. È infatti alle prese con la richiesta di cittadinanza canadese, fatto che mette a dura prova i suoi nervi.

Undercover - Agenti sotto copertura - dall'8 luglio

Come funzionano le missioni degli agenti di polizia in incognito? Ce lo mostra questa docuserie che, tramite testimonianze e registrazioni esclusive, racconta il difficile lavoro degli infiltrati. Persone che, all’insaputa di amici e familiari, operano nell’ombra da veri eroi sconosciuti.

Discovery+

Nick e Aaron Carter - La caduta delle star - dal 28 giugno

Arriva la docuserie sui fratelli Carter. Dagli esordi (Nick era nella band dei Backstreet Boys) all’apice del successo a inizio Duemila e alle accuse di violenza sessuale, fino alla morte di Aaron.

Mediaset Infinity

Message from mom - dal 26 giugno

È una storia tra la commedia e l’agrodolce, quella della miniserie tedesca “Message from mom”, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Tutto ruota intorno alla famiglia May. Mamma Elli (Jessica Ginkel) è deceduta recentemente e, per non abbandonare il marito Tobias e i loro tre figli, ha lasciato numerosi videomessaggi con consigli pratici e utili per la vita di tutti i giorni.

Luce dei tuoi occhi

Emma (Anna Valle), ballerina di fama internazionale, lascia New York per tornare a Vicenza, la sua città, dopo aver ricevuto una lettera anonima in cui si insinua il dubbio che la figlia, creduta morta, sia ancora viva.

Buongiorno, mamma!

La fiction con Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, padre di quattro figli e sposato con Anna (Maria Chiara Giannetta) dal passato oscuro.

Storia di una famiglia perbene

Michele (Giuseppe Zeno) è figlio del contrabbandiere don Nicola Straziota, ma non vuole seguire le orme del padre. La sua famiglia è in lotta contro quella dei De Santis, di cui fa parte Maria (Simona Cavallari), dal temperamento vivace. Tra i due giovani nasce un sentimento, contrastato dai rispettivi clan.

La playlist

Destinazione New York

Eric, serie su Netflix con Benedict Cumberbatch, racconta la Grande Mela negli Anni 80. Ecco altri film dove vedere la città americana in quell’epoca.

Il principe cerca moglie - Le divertenti vicende newyorchesi di Akeem Joffer, principe di Zamunda (è Eddie Murphy) alla ricerca di una moglie adatta a lui. Su Now .

- Le divertenti vicende newyorchesi di Akeem Joffer, principe di Zamunda (è Eddie Murphy) alla ricerca di una moglie adatta a lui. Su . Ghostbusters - Quattro acchiappafantasmi cercano di fare pulizia di mostri cattivi e ingombranti in giro per la città. Su Disney+ e Now .

- Quattro acchiappafantasmi cercano di fare pulizia di mostri cattivi e ingombranti in giro per la città. Su e . Splash - Una sirena a Manhatthan - Daryl Hannah in questa commedia è una sirena che si trova tra la Statua della Libertà e il Museo di storia naturale. Su Disney+ .

- Daryl Hannah in questa commedia è una sirena che si trova tra la Statua della Libertà e il Museo di storia naturale. Su . Big - Il bambino Josh si sveglia all’improvviso nel corpo di un trentenne: grande successo con Tom Hanks protagonista. Su Disney+ .

- Il bambino Josh si sveglia all’improvviso nel corpo di un trentenne: grande successo con Tom Hanks protagonista. Su . Una donna in carriera - Melanie Griffith e Sigourney Weaver sono due donne che sgomitano per il successo nella New York più rampante. Su Disney+ .

- Melanie Griffith e Sigourney Weaver sono due donne che sgomitano per il successo nella New York più rampante. Su . The wolf of Wall Street - Film di Martin Scorsese del 2013 che ripercorre l’ascesa (e la caduta) di Jordan Belfort, genio della finanza americana. Ottima prova di Leonardo DiCaprio. Su Netflix e Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il collezionista - Spettacolare thriller con un ispirato Morgan Freeman.

- Spettacolare thriller con un ispirato Morgan Freeman. Don’t worry darling - Inquietante dramma ambientato negli Anni 50.

- Inquietante dramma ambientato negli Anni 50. 12 soldiers - Un gruppo di soldati nella guerra in Afghanistan.

- Un gruppo di soldati nella guerra in Afghanistan. ...altrimenti ci arrabbiamo! - Il remake del classico con Bud Spencer e Terence Hill.

- Il remake del classico con Bud Spencer e Terence Hill. Un altro ferragosto - Il sequel di “Ferie d’agosto”: con Silvio Orlando.

- Il sequel di “Ferie d’agosto”: con Silvio Orlando. Caccia all’eredità - Una famiglia in lotta per una preziosa eredità.

Prime Video

Io sono Celine - La cantante Celine Dion racconta la sua malattia.

- La cantante Celine Dion racconta la sua malattia. 50 km all’ora - Divertente commedia con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi.

- Divertente commedia con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. Sin recuerdos - Un uomo perde la memoria: solo un’amica può aiutarlo.

- Un uomo perde la memoria: solo un’amica può aiutarlo. La scomparsa di Eleanor Rigby - Una donna tenta il suicidio: si salva e scopre una nuova vita.

- Una donna tenta il suicidio: si salva e scopre una nuova vita. Fahrenheit 451 - Il leggendario film diretto dal regista François Truffaut.

Disney+

Diane Von Furstenberg: Woman in charge - Il documentario sulla mitica stilista di origine belga.

Now