Da “Barbie” a “Rebel Moon – Parte 2”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 17 al 23 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 17 al 23 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice - dal 19 aprile

Nella seconda parte del kolossal girato dal regista Zack Snyder, ritroviamo Kora e gli altri guerrieri sopravvissuti che proseguono la loro guerra contro il Mondo Madre per proteggere il villaggio di Veldt. E in attesa dello scontro finale conosceremo meglio uno per uno i ribelli.

Un mondo di vita - dal 17 aprile

Imperdibile per chi ama i documentari, la docuserie racconta come le vite sul nostro pianeta siano connesse. In lingua originale a narrare è Cate Blanchett.

The Upshaws - dal 18 aprile

Una leggenda della comicità americana, Wanda Sykes, è la star di questa sitcom giunta ora alla quinta stagione. Al centro, le vicende di una simpatica famiglia.

Prime Video

Off line - dal 22 aprile

Lo spettacolo con cui Alessandro Siani ha girato in lungo e in largo l’Italia negli ultimi due anni. Un’ora di divertimento su temi come l’uso smodato del telefono, e poi medici, diete, malattie, convivenze familiari. Il tutto registrato live, «senza applausi aggiunti, come dei cibi si dice: “Senza zuccheri aggiunti”».

Disney+

Ci vediamo in un’altra vita - dal 17 aprile

Il popolo spagnolo ricorda con dolore la data dell’11 marzo 2004, ma quello che accadde a Madrid quel giorno riguarda tutti noi. Furono 193 le vittime e più di duemila i feriti degli attentati che colpirono la capitale iberica. E quel fatto di cronaca ora diventa lo spunto per una miniserie che farà discutere. Il protagonista di questa storia è infatti un adolescente come tanti che resta coinvolto dall’operazione dei terroristi (il suo compito è trasportare dell’esplosivo) ed è il primo a essere arrestato. Diventando però poi un testimone-chiave in un processo storico e drammatico che scosse un’intera nazione.

Tiger - dal 22 aprile

Per celebrare la Giornata della Terra, arriva il documentario targato Disneynature incentrato su uno degli animali più affascinanti del pianeta, la tigre. In originale la voce narrante è di Priyanka Chopra Jonas.

I segreti del polpo - dal 22 aprile

Porta il marchio di garanzia di National Geographic questa docuserie in tre episodi che esplora il mondo del polpo, un animale come nessun altro, dalla straordinaria intelligenza, capace di comunicare con altre specie e utilizzare strumenti. Il narratore in inglese è l’attore Paul Rudd.

Paramount+

Ark: The animated series - dal 19 aprile

Appassionati del videogioco “Ark: Survival Evolved”, unitevi. Arriva la serie animata tratta proprio da lì. Tutto inizia quanto la paleontologa Helena Walker si risveglia su un’isola sconosciuta... circondata da animali preistorici di epoche diverse. Gli attori Michelle Yeoh e Russell Crowe sono tra i doppiatori originali.

Now

Barbie - dal 21 aprile

Per chi se lo fosse perso o volesse rivederlo una volta in più, ecco le vicende di Barbie (la bravissima Margot Robbie, di rosa vestita) e Ken (l’altrettanto ottimo Ryan Gosling, dalla fintissima chioma biondo platino) alle prese con il mondo esterno, quello dell’imperfezione e degli umani pasticcioni.

RaiPlay

Il Santone 2 - dal 19 aprile

Atteso ritorno per la brillante serie ispirata a Osho, il celebre personaggio creato da Federico Palmaroli, fenomeno social. Ma ci attende una grande novità: ad assumere la “guida spirituale” di Centocelle è Teresa (Carlotta Natoli), dopo che il marito Enzo (Neri Marcorè) è scomparso da più di un anno. Pur essendo una commedia, non mancano spunti di riflessione affrontati in chiave ironica.

La playlist

Le storie di Patricia

Ripley su Netflix è un affascinante adattamento del personaggio creato da Patricia Highsmith. Ecco altre storie da lei ideate...

L’altro uomo - Uno dei tanti capolavori di Alfred Hitchcock, uscito nel 1951, era ispirato al libro “Sconosciuti in treno” della Highsmith. Si vede su Now .

- Uno dei tanti capolavori di Alfred Hitchcock, uscito nel 1951, era ispirato al libro “Sconosciuti in treno” della Highsmith. Si vede su . Il talento di Mr. Ripley - Tra i molti film con protagonista Tom Ripley, c’è questo con Matt Damon nel ruolo dell’affascinante truffatore. Il film è su Netflix e su Paramount+ .

- Tra i molti film con protagonista Tom Ripley, c’è questo con Matt Damon nel ruolo dell’affascinante truffatore. Il film è su e su . Acque profonde - Il film del 2022 con Ben Affleck e Ana De Armas è adattato dal romanzo omonimo della scrittrice, pubblicato nel 1957. Si può vedere su Prime Video .

- Il film del 2022 con Ben Affleck e Ana De Armas è adattato dal romanzo omonimo della scrittrice, pubblicato nel 1957. Si può vedere su . Carol - Bellissima pellicola di Todd Haynes sulla storia d’amore tra Cate Blanchett e Rooney Mara, si ispira al libro “The price of salt”. Su Infinity+ e Paramount+ .

- Bellissima pellicola di Todd Haynes sulla storia d’amore tra Cate Blanchett e Rooney Mara, si ispira al libro “The price of salt”. Su e . I due volti di gennaio - Kirsten Dunst e Oscar Isaac sono le star del film di Hossein Amini del 2014 tratto dal libro omonimo della Highsmith. Si può noleggiare in digitale su Apple Tv .

- Kirsten Dunst e Oscar Isaac sono le star del film di Hossein Amini del 2014 tratto dal libro omonimo della Highsmith. Si può noleggiare in digitale su . L’amico americano - Straordinario film di Wim Wenders del 1977. Anche qui c’è Tom Ripley, interpretato da Dennis Hopper. Si può noleggiare su Apple Tv.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Kajillionaire - La regista di culto Miranda July dirige Evan Rachel Wood in una satira d’arte di oggi.

- La regista di culto Miranda July dirige Evan Rachel Wood in una satira d’arte di oggi. Ticket to paradise - George Clooney e Julia Roberts: cosa aggiungere quando c’è una coppia così?

- George Clooney e Julia Roberts: cosa aggiungere quando c’è una coppia così? Genitori vs influencer - Fabio Volo scopre il conflitto con una figlia adolescente.

- Fabio Volo scopre il conflitto con una figlia adolescente. Scoop - L’intervista al principe Andrea che scandalizzò la Corona. Con una grande Gillian Anderson.

- L’intervista al principe Andrea che scandalizzò la Corona. Con una grande Gillian Anderson. Elvis - Mentre in sala c’è “Priscilla” rivediamo la storia di Elvis diretta da Baz Luhrmann.

- Mentre in sala c’è “Priscilla” rivediamo la storia di Elvis diretta da Baz Luhrmann. Suzume - Strepitoso film animato del maestro Makoto Shinkai.

- Strepitoso film animato del maestro Makoto Shinkai. Smile - Uno degli horror-fenomeno degli ultimi anni. Che paura!

- Uno degli horror-fenomeno degli ultimi anni. Che paura! Fabbricante di lacrime - Dal bestseller di Erin Doom, un film italiano che si muove tra fantasy e romanticismo.

- Dal bestseller di Erin Doom, un film italiano che si muove tra fantasy e romanticismo. Beverly Hills cop - L’Axel Foley di Eddie Murphy si fa rivedere sempre volenteri.

Prime Video