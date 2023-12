Da “Berlino” a “Raffa”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 27 dicembre al 2 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Berlino - dal 29 dicembre

Rubare dei preziosissimi gioielli dal caveau di una casa d’aste parigina senza lasciare alcuna traccia, come per un trucco di magia. Un colpo perfetto, “messo a rischio” da una variabile non calcolabile: l’amore. Già, perché nello spin-off della celebre serie “La casa di carta”, il romanticismo è protagonista quanto l’azione.

La concierge Pokémon - dal 28 dicembre

Per chi ama i Pokémon, ecco una serie animata con le buffe creature dei videogame, qui ospiti di un hotel molto speciale.

Un inganno di troppo - dal 1° gennaio

Questa miniserie thriller inglese è incentrata su una ex soldatessa che scopre un segreto nascosto sulla morte del marito.

Sei ciò che mangi - dal 1° gennaio

Una docuserie che è anche un vero esperimento scientifico: coppie di gemelli cambiano stile di vita e succede che...

Tutti pazzi per amore - dal 27 dicembre

Su Netflix sbarca una delle serie più innovative della tv italiana. Nel cast, Neri Marcorè ed Emilio Solfrizzi.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Ricky Gervais: Armageddon - Ricky Gervais offre opinioni controverse sull'attuale cultura "politically correct" e ipersensibile in questo speciale comico sulla fine dell'umanità che infrange i tabù. Odio il Natale - Un'infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni. Camino per casa vostra - Fuoco crepitante da legno di betulla - Per la prima volta in Ultra-HD 4K, la fiamma che riscalda le feste di Natale scoppietta e crepita in alta definizione, con immagini cristalline. L'ora d'oro - Dopo un attacco terroristico ad Amsterdam, un detective olandese di origine afghana corre contro il tempo per trovare i sospettati… uno dei quali potrebbe essere un vecchio amico. Uno splendido errore - Dopo un tragico evento una ragazzina va a vivere assieme alla famiglia numerosa della sua tutrice legale in una piccola città, dove impara molte cose su amore, speranza e amicizia.

Prime Video

Marry my husband - dal 1° gennaio

È una produzione coreana la serie con protagonista Ji-won, donna che scopre di avere una grave malattia e al contempo di essere tradita dal marito con la sua migliore amica. Ma all’improvviso ha l’opportunità di tornare indietro di dieci anni e cambiare il proprio destino in meglio.

Disney+

Raffa - dal 27 dicembre

Tutto quello avreste voluto sapere, vedere e ascoltare su Raffaella Carrà. Una docuserie in tre puntate dedicata all’icona più sfavillante della storia dello spettacolo italiano, diretta da Daniele Luchetti e costruita su una impressionante quantità di materiali e di testimonianze.

Paramount+

The Caine Mutiny Court-Martial - dal 29 dicembre

Un avvocato della Marina (l’attore Jason Clarke) si trova a difendere un tenente della nave militare americana Caine che dichiarò ammutinamento contro il suo capitano che aveva dato segni di squilibrio. Come finiranno le indagini in questo film?

The changemakers - dal 1° gennaio

Negli otto episodi di questo documentario si raccontano le comunità che, in giro per il mondo, fanno di tutto per migliorare loro stesse, la Terra e per lasciare un presente migliore a chi verrà.

La playlist

La vita in una piccola città

La vita a Silver Falls, in Colorado, è al centro della serie Un piccolo errore su Netflix. Ma quante suggestive cittadine (inventate!) abbiamo conosciuto in tv...

Una mamma per amica - Forse la più famosa cittadina americana della tv è Stars Hollow, nel Connecticut, sfondo delle mille chiacchierate di Lorelai e Rory Gilmore. Si rivede su Netflix .

- Forse la più famosa cittadina americana della tv è Stars Hollow, nel Connecticut, sfondo delle mille chiacchierate di Lorelai e Rory Gilmore. Si rivede su . Stranger things - Non è certo una passeggiata vivere a Hawkins, nell’Indiana, visto che la città nasconde un altro mondo malefico e terribile: il “Sottosopra”. Su Netflix .

- Non è certo una passeggiata vivere a Hawkins, nell’Indiana, visto che la città nasconde un altro mondo malefico e terribile: il “Sottosopra”. Su . Riverdale - Nonostante sia così importante da dare il titolo alla serie, non viene mai detto dove si trovi questa cittadina (ma probabilmente è nello Stato di New York...). Su Netflix e Prime Video .

- Nonostante sia così importante da dare il titolo alla serie, non viene mai detto dove si trovi questa cittadina (ma probabilmente è nello Stato di New York...). Su e . WandaVision - Due personaggi della Marvel vivono in una graziosa piccola città “da sitcom”, Westview, nel New Jersey. Ma è tutto un’illusione. Si vede su Disney+ .

- Due personaggi della Marvel vivono in una graziosa piccola città “da sitcom”, Westview, nel New Jersey. Ma è tutto un’illusione. Si vede su . Smallville - L’adolescenza di Clark Kent, futuro Superman, è raccontata in questa serie, ambientata ovviamente a Smallville, in Kansas. Dieci stagioni su Prime Video .

- L’adolescenza di Clark Kent, futuro Superman, è raccontata in questa serie, ambientata ovviamente a Smallville, in Kansas. Dieci stagioni su . Curon - La serie italiana ha presentato al mondo Curon, in provincia di Bolzano. Le trame sono inventate, ma il paesino e il campanile che spunta dal lago di Resia sono veri, eccome! Su Netflix .

- La serie italiana ha presentato al mondo Curon, in provincia di Bolzano. Le trame sono inventate, ma il paesino e il campanile che spunta dal lago di Resia sono veri, eccome! Su . I segreti di Twin Peaks - Il telefilm di David Lynch è il vero modello a cui tutte le cittadine della tv si ispirano, nel bene e nel male. Che capolavoro! Le prime due storiche stagioni sono su Paramount+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

La prima pietra - Commedia corale con un ricco cast tra cui spiccano Corrado Guzzanti e Kasia Smutniak.

- Commedia corale con un ricco cast tra cui spiccano Corrado Guzzanti e Kasia Smutniak. Settembre - Il bel film che ha rivelato a tutti il grande talento dell’attrice protagonista, Barbara Ronchi.

- Il bel film che ha rivelato a tutti il grande talento dell’attrice protagonista, Barbara Ronchi. Intreccio di destini - Due coppie apparentemente distanti scoprono che tra loro c’è una strana connessione.

- Due coppie apparentemente distanti scoprono che tra loro c’è una strana connessione. Naga - Per chi ama i thriller bizzarri ed eccessivi, ecco la storia di una ragazza persa nel deserto...

- Per chi ama i thriller bizzarri ed eccessivi, ecco la storia di una ragazza persa nel deserto... La befana vien di notte - Paola Cortellesi è la Befana in un film per tutta la famiglia.

- Paola Cortellesi è la Befana in un film per tutta la famiglia. Il campione - Un titolo da riscoprire con un sorprendente Stefano Accorsi.

Prime Video

Gloria - Remake del classico di John Cassavetes con una vera star al centro: Sharon Stone.

- Remake del classico di John Cassavetes con una vera star al centro: Sharon Stone. Snitch - L’infiltrato - Dwayne Johnson diventa un trafficante pur di discolpare il figlio accusato.

- Dwayne Johnson diventa un trafficante pur di discolpare il figlio accusato. A spasso col panda - Film animato pieno di buffi animali e situazioni spassose.

- Film animato pieno di buffi animali e situazioni spassose. Le iene - Il capolavoro del noir che lanciò Tarantino è ancora scioccante.

- Il capolavoro del noir che lanciò Tarantino è ancora scioccante. Papà scatenato - Robert De Niro tira fuori tutta la sua energia comica in questa commedia degli equivoci.

Now