Da “Boris” a “Rapiniamo il duce”, i nuovi film e serie tv della settimana

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+, Now e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

Rapiniamo il duce - dal 26 ottobre

Per rubare il tesoro di Mussolini nell’Italia in guerra ci vuole coraggio. O incoscienza. Entrambe le qualità non mancano al protagonista del film di Netflix “Rapiniamo il Duce” e alla sua variopinta banda di uomini d’azione.

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro - dal 25 ottobre

Il regista Guillermo del Toro è il curatore di una collezione di otto racconti inquietanti e spaventosi. Dal 25 ottobre i primi due.

Una vita da riavvolgere - dal 28 ottobre

Dopo un lungo matrimonio infelice, Emma (Megan Montaner, la famosa Pepa di “Il segreto”) ha la possibilità di rivivere gli ultimi 10 anni della sua vita.

Niente di nuovo sul fronte occidentale - dal 28 ottobre

Tratto dal celebre libro, il film tedesco ci porta nelle trincee della Prima guerra mondiale e ci racconta con durezza i suoi orrori.

Wendell & Wild - dal 28 ottobre

In questo cartoon una ragazzina amante del rock stringe un patto con due demoni: grazie a lei potranno venire sulla Terra e realizzare i loro sogni.

The bastard son & the devil himself - dal 28 ottobre

Siamo in un mondo dove le streghe esistono: Nathan (Jay Lycurgo) è il figlio illegittimo di una di loro. E si ritrova in mezzo alla guerra tra due “fazioni”.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Watcher - Lettere inquietanti. Strani vicini. Sinistre minacce. Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni, finché non scopre di aver ereditato un incubo. From Scratch - La forza di un amore - Un'artista trova l'amore con un cuoco in Italia e comincia un cammino di passione, lutto, resilienza e speranza tra culture e continenti diversi che le cambierà la vita. Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani uomini prima di essere condannato. Com'è sfuggito all'arresto per così tanto tempo? Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo ad amare con l'aiuto di altri pazienti. Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi - 1983: una 15enne vaticana scompare nel nulla, aprendo un mistero che attraversa quattro decenni di storia tra intrighi internazionali, Chiesa e mafia.

Prime Video

The devil's hour - dal 28 ottobre

Lucy non sa spiegarsi perché, ma ogni notte si sveglia di soprassalto. E sempre alle 3.33. La chiamano “l’ora del diavolo”: è quella in cui tutto può succedere. La donna, che ha un figlio introverso e una madre disturbata, viene improvvisamente coinvolta in una serie di violenti omicidi di cui è accusato un uomo misterioso di nome Gideon. Ma non tutto è come sembra, a un certo punto diventerà impossibile distinguere la verità dai sogni, e il presente dal passato (e forse persino dal futuro). Benvenuti nella nuova enigmatica serie inglese prodotta da Steven Moffat (creatore di “Sherlock”): un rebus che siamo ansiosi di risolvere.

Pintus @Taormina - dal 28 ottobre

Gli speciali comici di Prime Video si arricchiscono di questo spettacolo che Angelo Pintus ha registrato nello splendido Teatro Antico di Taormina. Tra gli ospiti, Malika Ayane e Francesco Montanari.

Time is up 2 - dal 27 ottobre

In questo sequel ritroviamo Bella Thorne e Benjamin Mascolo (ex metà di Benji & Fede) che ai tempi delle riprese erano ancora fidanzati.

Run sweetheart run - dal 28 ottobre

In questo violento thriller, una giovane donna (Ella Balinska) decide di accettare un appuntamento al buio. Ma si trova a che fare con uno psicopatico.

Disney+

Boris 4 - dal 26 ottobre

Si ride, e anche tanto, perché “Boris” è la perfetta parodia di ciò che avviene durante le riprese di una fiction o di una serie tv. A 12 anni di distanza dall’ultima stagione, dal 26 ottobre su Disney+ arrivano gli otto nuovi episodi dell’attesissimo quarto capitolo. Questa volta vedremo il regista René Ferretti (Francesco Pannofino) impegnato a dirigere nientemeno che il racconto della vita di Gesù...

Star Wars: Tales of the Jedi - dal 26 ottobre

Questa serie di animazione è incentrata sul passato di due personaggi-chiave del mondo di “Star Wars”: il conte Dooku e Ahsoka Tano.

This is going to hurt - dal 26 ottobre

La serie tratta dal libro autobiografico di Adam Kay (uscito in italiano come “Le farò un po’ male”) racconta le disavventure di un giovane dottore (Ben Whishaw) in bilico tra ironia e dramma.

Apple Tv+

Louis Armstrong’s Black & Blues - dal 28 ottobre

Il genio musicale di Louis Armstrong (1901-1971), ma anche la sua vita privata sono al centro di un documentario firmato da Sacha Jenkins che offre uno sguardo inedito sul trombettista americano, una delle massime star internazionali del jazz.

Paramount+

Corpo libero - dal 26 ottobre

Cinque adolescenti isolate da tutto, sotto la neve dell’Italia centrale. Non è la trama di una serie di sopravvivenza, ma poco ci manca, perché la tensione è sempre presente e scorre persino del sangue. “Corpo libero” è la storia di un gruppo di giovani ginnaste che si reca sul Gran Sasso per partecipare a un torneo internazionale, ma è soprattutto un thriller, perché fin dalla prima scena sappiamo che qualcuno verrà ucciso. Per scoprire chi sarà la vittima e seguire l’indagine alla ricerca del colpevole, bisognerà scavare tra le tensioni che legano e dividono le ragazze. Il tutto sotto lo sguardo (non molto benevolo) degli unici due adulti, la coach Rachele (Antonia Truppo) e il fisioterapista Alex (Filippo Nigro). La serie, disponibile su Paramount+ dal 26 ottobre, nel 2023 arriverà su Rai2.

Now

Gangs of London - dal 26 ottobre

Per chi ama vedere le serie in lingua originale, la seconda stagione dell’adrenalinica “Gangs of London” è già interamente disponibile su Now da pochi giorni. Dal 26 ottobre arriverà anche la versione doppiata di questa strepitosa serie d’azione sulle lotte tra le bande di Londra.

TimVision

The good fight - dal 26 ottobre

Si conclude l’epopea di “The good fight”, il dramma ambientato in uno studio legale di Chicago che vede al centro della storia le vicende dell’avvocato Diane Lockhart, interpretata da Christine Baranski. Tra le novità di questa sesta stagione (dieci episodi in totale) ci sarà la promozione di Liz (Audra McDonald) a “top partner” dello studio.

La playlist

Nel reparto psichiatrico

Se vi ha appassionato Tutto chiede salvezza, serie di Netflix ambientata all’interno di un reparto psichiatrico, vi consigliamo di rivedere anche...

5 giorni fuori - Un 16enne si fa ricoverare in un reparto psichiatrico dove trova nuove risposte per la sua vita. Un bel film dal tono dolceamaro, da scoprire. Su Netflix .

- Un 16enne si fa ricoverare in un reparto psichiatrico dove trova nuove risposte per la sua vita. Un bel film dal tono dolceamaro, da scoprire. Su . Ragazze interrotte - C’è una Angelina Jolie da Oscar in questo drammatico film ambientato in un ospedale degli Anni 60. Su Netflix .

- C’è una Angelina Jolie da Oscar in questo drammatico film ambientato in un ospedale degli Anni 60. Su . Shutter island - Leonardo DiCaprio visita un centro di salute mentale ma non tutto è come sembra. Su Now e Infinity+ .

- Leonardo DiCaprio visita un centro di salute mentale ma non tutto è come sembra. Su e . Qualcuno volò sul nido del cuculo - Capolavoro con Jack Nicholson costretto a vivere in un reparto psichiatrico. Il film si può acquistare in digitale su Chili.

Netflix

Morrison - Un giovane sogna di diventare una rockstar. Dirige Federico Zampaglione dei Tiromancino.

- Un giovane sogna di diventare una rockstar. Dirige Federico Zampaglione dei Tiromancino. The nun - Horror terrificante ambientato in un monastero in Romania. Prequel di “The conjuring”.

- Horror terrificante ambientato in un monastero in Romania. Prequel di “The conjuring”. Peter rabbit - Le avventure di un simpatico coniglio. Per tutta la famiglia.

- Le avventure di un simpatico coniglio. Per tutta la famiglia. The mustang - Un detenuto impara a conoscere meglio se stesso addestrando un cavallo.

- Un detenuto impara a conoscere meglio se stesso addestrando un cavallo. Una boccata d’aria - Aldo Baglio è protagonista di questa brillante commedia.

- Aldo Baglio è protagonista di questa brillante commedia. Bad moms - Mila Kunis guida il cast di un film divertente e scatenato sulla “rivincita delle mamme”.

Prime Video

I padroni della notte - Originale film di gangster ambientato a New York con il grande Joaquin Phoenix ed Eva Mendes.

- Originale film di gangster ambientato a New York con il grande Joaquin Phoenix ed Eva Mendes. L'uomo che verrà - Straziante ricostruzione della strage di Marzabotto. Nel cast, anche Alba Rohrwacher.

- Straziante ricostruzione della strage di Marzabotto. Nel cast, anche Alba Rohrwacher. Il demonio - Una donna lucana è accusata di stregoneria in questo film italiano del 1963. Da scoprire.

- Una donna lucana è accusata di stregoneria in questo film italiano del 1963. Da scoprire. Strade perdute - Uno dei più intricati e surreali film del geniale David Lynch.

- Uno dei più intricati e surreali film del geniale David Lynch. L'amore non va in vacanza - Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black sono un quartetto super romantico.

Disney+