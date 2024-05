Da “Bridgerton” a “Outer range”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 15 al 22 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 15 al 22 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Bridgerton - dal 16 maggio

I diamanti non sono gli unici a risplendere. E questo Lady Whistledown lo sa bene. Nella terza stagione di Bridgerton, infatti, è proprio l’invisibile Penelope Featherington (Nicola Coughlan, che avevamo lasciato con il cuore infranto) a prendersi la scena. L’obiettivo della giovane in questo nuovo capitolo d’altronde è uno solo: trovare marito. Peccato però che i suoi tentativi falliscano sempre. In suo aiuto arriva l’amico di una vita, Colin Bridgerton (Luke Newton).

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Outer range - dal 16 maggio

Nei sette episodi della nuova stagione, il mistero del Buco si infittisce: si tratta davvero di un varco spazio-temporale? E come funziona? Rispondere a queste domande si rivela ancora più difficile ora che Royal e sua moglie Cecilia devono accettare che Autumn, la strana ragazza arrivata al ranch nella scorsa stagione, altri non è che la loro nipotina scomparsa, di colpo cresciuta.

99 - dal 17 maggio

Gli appassionati di calcio inglese non dimenticano il 1999, quando il Manchester United vinse la Premier League, la FA Cup e la Champions League. La docuserie in tre episodi “99” ci riporta a quella gloriosa annata con il racconto di chi l’ha vissuta.

Disney+

“Feud - Capote vs. The Swans” - dal 15 maggio

Basata sul libro di Laurence Leamer, la seconda stagione di “Feud”, sottotitolo “Capote vs. The Swans”. Il grande scrittore americano Truman Capote, introdotto nell’alta società newyorchese, diventa amico intimo dei suoi “Cigni” (in inglese “The Swans”), ossia donne belle, aristocratiche e senza scrupoli. Si fa confidente dei loro segreti e (più o meno gravi) misfatti e... se ne serve come materiale per il romanzo “Preghiere esaudite”. Scoperto, si dà all’alcol e viene abbandonato all’oblio. La regia porta la prestigiosa firma di Gus Van Sant.

Queen Rock Montreal - dal 15 maggio

Il film immortala il doppio concerto che la band inglese dei Queen fece in Canada il 24 e il 25 novembre 1981. All’epoca Freddie Mercury (1946-1991), Brian May, Roger Taylor e John Deacon erano all’apice del successo e della carriera. Il concerto divenne un album e un dvd, ora restaurato in formato Imax dai Mercury Studios e rimasterizzato con tanto di audio Dolby Digital.

Apple Tv+

The big cigar - dal 17 maggio

Huey Newton è il fondatore del movimento delle Pantere nere: per i rivoluzionari è un vero genio, per l’Fbi un nemico dello Stato. In questa nuova serie riviviamo la sua fuga a Cuba, molto elaborata, che prevede addirittura una finta produzione cinematografica. Ma tutto va storto... A vestire i panni del protagonista è André Holland. Al suo fianco, Alessandro Nivola.

Now

Il simpatizzante - dal 20 maggio

Questa è la storia di un uomo dalla doppia vita, il Capitano (Hoa Xuande), una spia del Nord infiltrata nell’esercito del Sud durante la guerra in Vietnam. Che mette tutto in dubbio quando arriva negli Stati Uniti... Dal libro di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Pulitzer, è tratta questa serie targata Hbo. A dirigerla, il maestro Park Chan-wook di “Oldboy”. E un camaleontico Robert Downey Jr. interpreta non uno ma... tutti i nemici del Capitano.

Paramount+

Un gentiluomo a Mosca - dal 17 maggio

È ambientata nella Russia dopo la rivoluzione di Lenin del 1917. Protagonista è il conte Alexander Rostov (Ewan McGregor), a cui vengono requisiti la casa e i beni per disposizione del Partito comunista. Scampata l’esecuzione capitale, deve quindi risiedere esclusivamente (senza possibilità di uscire) nell’Hotel Metropol, opulento palazzone simbolo dei fasti che furono. Le sue giornate si svolgono tra la stanza 317, dove dorme, la sala ristorante e la hall. Qui però non si annoia, anzi, riesce persino a innamorarsi. Vorrà scappare da questa dimora dorata?

RaiPlay

L’età dell’ira - dal 17 maggio

In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, arriva una miniserie spagnola in cui Manu Rios interpreta Marcos, il ragazzo perfetto. O almeno così sembra. In realtà, a casa, ogni giorno subisce violenze e vessazioni, che arrivano al culmine quando il padre scopre la sua omosessualità. Improvvisamente e ingiustamente accusato di parricidio, il giovane si trova a dover fare i conti anche con sé stesso. Nel cast, al fianco di Rios, Carlos Alcaide, Amaia Aberasturi e Daniel Ibañez.

La playlist

L'Inghilterra d’epoca

La serie Shardlake su Disney+ narra le indagini di un avvocato britannico nel Medioevo. Ecco altre storie inglesi in costume.

Downton abbey - La saga più famosa che racconta le vicende dei conti di Grantham, della famiglia Crawley e della servitù in una dimora dello Yorkshire. Sei stagioni su Prime Video .

- La saga più famosa che racconta le vicende dei conti di Grantham, della famiglia Crawley e della servitù in una dimora dello Yorkshire. Sei stagioni su . Belgravia - La vita nel quartiere elegante di Belgravia, nel cuore di Londra, è narrata in questa miniserie. L’autore è Julian Fellowes, lo stesso di “Downton Abbey”. Su Now .

- La vita nel quartiere elegante di Belgravia, nel cuore di Londra, è narrata in questa miniserie. L’autore è Julian Fellowes, lo stesso di “Downton Abbey”. Su . The english game - Il calcio nell’Inghilterra di fine Ottocento visto da due giocatori scozzesi di classi sociali diverse. Miniserie disponibile su Netflix .

- Il calcio nell’Inghilterra di fine Ottocento visto da due giocatori scozzesi di classi sociali diverse. Miniserie disponibile su . Mr. Selfridge - Le disavventure del fondatore dei grandi magazzini Selfridges nella Londra di inizio Novecento. Quattro stagioni su Now .

- Le disavventure del fondatore dei grandi magazzini Selfridges nella Londra di inizio Novecento. Quattro stagioni su . L’abbazia di Northanger - Film tratto da un libro di Jane Austen: una giovane va con la sua famiglia in vacanza a Bath, nella contea del Somerset, e la sua vita cambia di colpo. Su Now .

- Film tratto da un libro di Jane Austen: una giovane va con la sua famiglia in vacanza a Bath, nella contea del Somerset, e la sua vita cambia di colpo. Su . Rachel - Una storia d’amore nella Cornovaglia del 1830 tra Rachel (l’attrice Rachel Weisz) e un giovane che indaga su un omicidio. Film su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

La battaglia di Hacksaw Ridge - Mel Gibson dirige una incredibile pagina bellica.

- Mel Gibson dirige una incredibile pagina bellica. Barbarian - Un horror diviso in due parti che potrebbe... scioccarvi!

- Un horror diviso in due parti che potrebbe... scioccarvi! Sei nell’anima - La vita e l’arte di una giovane rocker: Gianna Nannini.

- La vita e l’arte di una giovane rocker: Gianna Nannini. Unfrosted - Chi riuscirà a rivoluzionare il mondo della colazione? La regia è di Jerry Seinfeld.

- Chi riuscirà a rivoluzionare il mondo della colazione? La regia è di Jerry Seinfeld. L’inganno - Sofia Coppola firma il remake di “La notte brava del soldato Jonathan” con Nicole Kidman.

- Sofia Coppola firma il remake di “La notte brava del soldato Jonathan” con Nicole Kidman. Di nuovo in gioco - Una delle interpretazioni più recenti di Clint Eastwood.

- Una delle interpretazioni più recenti di Clint Eastwood. Ti presento i miei - Lo potremmo rivedere cento volte e farà sempre ridere. Su Netflix anche i due sequel.

- Lo potremmo rivedere cento volte e farà sempre ridere. Su Netflix anche i due sequel. Bros - È una classica commedia romantica... ma stavolta è tra due uomini. Divertente.

- È una classica commedia romantica... ma stavolta è tra due uomini. Divertente. Confess, Fletch - Brillante commedia noir con il detective Jon Hamm. Un piccolo film da scoprire.

- Brillante commedia noir con il detective Jon Hamm. Un piccolo film da scoprire. Le pagine della nostra vita - Immancabile in ogni Top 10 dei film più romantici...

Prime Video

Come può uno scoglio - Pio e Amedeo per i loro fan sono una garanzia di risate.

- Pio e Amedeo per i loro fan sono una garanzia di risate. The idea of you - Anne Hathaway, stupenda 40enne, si innamora di un giovane cantante.

- Anne Hathaway, stupenda 40enne, si innamora di un giovane cantante. Joker - Film-fumetto che ha sovvertito le regole di questo genere, con Joaquin Phoenix.

- Film-fumetto che ha sovvertito le regole di questo genere, con Joaquin Phoenix. Hollywood party - Peter Sellers è inarrestabile in questa scatenata commedia capolavoro di Blake Edwards.

Now