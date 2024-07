Da “Cobra Kai” a “Those about to die”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 17 al 24 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now "Cobra Kai 6 - Parte I" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 10 al 16 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Cobra Kai 6 - dal 18 luglio

Siamo arrivati allo scontro decisivo: dal 18 luglio su Netflix è disponibile la prima parte della sesta e ultima stagione di “Cobra Kai”, la serie sequel di “Karate Kid” incentrata su Johnny Lawrence (William Zabka) e sul suo rivale storico Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Sarà un gran finale, così grande che, per vedere la conclusione della serie, dovremo aspettare un po’: la stagione, composta eccezionalmente da 15 episodi (contro i dieci delle prime cinque), sarà divisa in tre parti. A luglio ci aspettano cinque puntate, il 28 novembre ne usciranno altre cinque. Per le puntate conclusive, invece, dovremo aspettare il 2025, anche se per il momento non è ancora stata annunciata una data precisa.

Masters of the house - dal 18 luglio

Serie thailandese su una famiglia che possiede un impero costruito sui diamanti. Ma le tensioni esplodono quando muore il patriarca lasciando tutto alla domestica.

Simone Biles rising - dal 17 luglio

La docuserie segue le vicende umane e sportive della ginnasta Simone Biles mentre si prepara al ritorno olimpico.

Sweet Home - dal 19 luglio

Con questa terza stagione terminerà la saga del popolare horror apocalittico coreano in cui le persone si trasformano in mostri.

Find me falling - dal 19 luglio

Il cantante Harry Connick Jr. interpreta un film romantico su una rockstar decaduta che si ritira a Cipro. Ma l’amore lo aspetta in una forma inaspettata...

Il caso Yara - dal 16 luglio

La docuserie, realizzata dagli autori del discusso “Sanpa”, analizza il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, che scioccò il Paese. L’intervista al condannato Massimo Bossetti (53) farà scalpore.

Prime Video

Those about to die - dal 19 luglio

Corse su bighe, lotte tra gladiatori e giochi circensi sono al centro di “Those about to die”, nuova serie disponibile su Prime Video dal 19 luglio. Diretta da Roland Emmerich, regista di “Independence day”, e scritta dallo sceneggiatore di “Salvate il soldato Ryan”, ci porta nella Roma del 79 d.C.: Anthony Hopkins è l’imperatore Vespasiano.

My Spy - La città eterna - dal 18 luglio

Torna la strana coppia padre-figliastra di “My spy”, formata da Dave Bautista e Chloe Coleman. Stavolta i due sventeranno un piano terroristico... a Roma!

Betty la fea - dal 19 luglio

A 25 anni dal debutto, riecco la stravagante serie colombiana che ispirò “Ugly Betty”. La star è ancora Ana María Orozco.

Disney+

La ragazza del mare - dal 19 luglio

Erano le 21.42 del 6 agosto 1926 quando l’americana Gertrude “Trudy” Ederle (Daisy Ridley) entrò nella Storia: fu la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica. L’impresa, seppur straordinaria, è ancora oggi sconosciuta ai più. Il film “La ragazza del mare”, disponibile dal 19 luglio su Disney+ racconta come la nuotatrice raggiunse tale traguardo, nonostante difficoltà, ostacoli e pregiudizi.

Apple Tv+

La donna del lago - dal 19 luglio

Nella Baltimora del 1969 le storie di due donne stanno per incrociarsi lasciando un segno indelebile nelle vite di molti: Maddie Schwartz (Natalie Portman, anche produttrice) e Cleo Sherwood (Moses Ingram). Sarà la sparizione di una ragazza a dare il via alla storia di questa miniserie thriller tratta dal bestseller di Laura Lippman.

Now

Helgoland 513 - dal 19 luglio

Al largo della Germania c’è un’isola su cui possono vivere 513 persone (e non una di più), isolate dalla civiltà e guidate da un governo autoritario, dopo che una terribile pandemia ne ha decimato la popolazione. Ma un giorno arriva una minaccia dall’esterno. Ecco l’inquietante premessa della serie tedesca “Helgoland 513”, che debutta su Now (in contemporanea con Sky) il 19 luglio.

