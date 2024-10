Da “Dov’è Wanda?” a “From”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 2 all'8 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Dov'è Wanda?" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 2 all'8 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il ragazzo e l’airone - dal 7 ottobre

Il film è la storia di Mahito, un ragazzino che parte per un viaggio fantastico alla ricerca della sua matrigna gravemente ammalata dopo la morte della sua mamma. Si rivelerà un viaggio dove riecheggia la “Divina commedia” dantesca, all’interno di una torre che sembra a metà strada tra il mondo dei vivi, quello dei morti e di chi vivrà (rappresentato dalle tenere anime “warawara”). In questa visione così ricca di stimoli visivi, idee sognanti e immagini che vi stringeranno il cuore, troverete una biografia sofferta dell’autore, portata alla luce in mille dettagli simbolici.

Heartstopper - dal 3 ottobre

Arriva la terza stagione della splendida serie inglese che racconta la storia d’amore dei teenager Charlie e Nick, tra paure per il presente e sogni per il futuro.

Chef’s table - Noodles e spaghetti - dal 2 ottobre

Edizione speciale di “Chef’s table” che si concentra sulla produzione di due specialità, noodles e spaghetti, con cuochi internazionali.

Blue box - dal 3 ottobre

La nuova serie animata racconta l’amore tra una giocatrice di pallacanestro e un giocatore di badminton. Dal Giappone, con sentimento.

Il buco - Capitolo 2 - dal 4 ottobre

Dopo il successo del thriller fantastico spagnolo “Il buco”, ritorniamo nell’inquietante prigione verticale dove una nuova arrivata proverà a ribellarsi contro il sistema.

Ranma ½ - dal 5 ottobre

Un vero evento per i fan dei cartoni giapponesi: ritorna il mitico Ranma Saotome in una serie remake. L’originale, trasmesso anche in Italia a metà degli Anni 90, è un titolo di culto.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Questa avvincente serie true crime esplora la vita dei fratelli Menendez, condannati per il brutale omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989. Nobody Wants This - Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. Riuscirà la loro storia a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione? Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo a vivere e amare con l'aiuto di altri pazienti. The Perfect Couple - Amelia sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte. Emily in Paris - Nuove passioni. Nuove mode. E una nuova Emily? Una coraggiosa direttrice marketing americana spiega le ali nella vita e nell'amore quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi.

Prime Video

House of spoils - dal 3 ottobre

Ariana De Bose (Oscar per “West Side Story”) nel film thriller è un’ambiziosa chef alle prese con l’apertura del suo primo ristorante. Dovrà fare i conti con tanto caos e con lo spirito dell’ex proprietario che tenta di sabotarla... Nel cast, Barbie Ferreira.

Disney+

Hold your breath - dal 3 ottobre

Oklahoma, Anni 30. L’uomo grigio è ovunque e minaccia di fare del male a Margaret (interpretata dalla pluripremiata Sarah Paulson) e alle sue figlie Ollie (Alona Robbins) e Rose (Amiah Miller). È questa la trama di un film thriller ad alta tensione. Per le tre protagoniste, combattere contro l’oscura presenza maligna sarà tutt’altro che facile. L’obiettivo di Margaret è solo uno: proteggere la propria famiglia.

Apple Tv+

Dov’è Wanda? - dal 2 ottobre

I fatti (decisamente misteriosi) si svolgono in una piccola cittadina tedesca: nella famiglia Klatt scompare la 17enne Wanda. E i genitori Dedo e Carlotta insieme con l’altro figlio Ole mettono in atto un piano complesso per cercarla, acquistando numerosi dispositivi di sorveglianza per scovare dove sia la ragazza. Fanno progressi nelle indagini? Chi lo sa, ma nel frattempo scoprono moltissimi segreti nascosti da vicini di casa e cittadini apparentemente insospettabili.

Paramount+

From - dal 4 ottobre

Per la terza stagione della serie horror ritorniamo in Nuova Scozia, sul versante atlantico del Canada. Qui, in una natura selvaggia molto suggestiva, si ambientano i fatti: Harold Perrineau è Boyd Stevens, che, con il ruolo di sceriffo ed ex comandante nelle operazioni di guerra, cerca di ristabilire una vaga serenità nel paese in cui vive. A complicare le cose c’è una regola: i cittadini non possono uscire dai confini di questo comune e, per di più, vengono assediati da mostri di ogni genere e da comportamenti a dir poco bizzarri.

RaiPlay

Green Lovers - dal 30 settembre

Non c’è dubbio che Luca Sardella sia un “green lover”, un amante del verde e della natura. Tanta passione l’ha trasmessa alla figlia Daniela e ora, in coppia, si sono inventati un programma (10 puntate di mezz’ora più uno speciale sulla Croazia) dedicato a coloro che professano un ambientalismo sano, vanno a perorare il biologico, hanno sviluppato app per monitare le stalle o per muovere un trattore da remoto.

La playlist

Le migliori per gli Emmy

Hacks (è su Netflix) ha ottenuto l’Emmy come Miglior serie “comedy”. Ecco dove vedere le vincitrici delle scorse edizioni.

The bear - Strepitosa (e non proprio comica) serie su uno chef di Chicago, trionfò nel 2023. Su Disney+ .

- Strepitosa (e non proprio comica) serie su uno chef di Chicago, trionfò nel 2023. Su . Ted Lasso - L’irresistibile allenatore di una squadra inglese ha vinto nel 2021 e 2022. Su Apple Tv+ .

- L’irresistibile allenatore di una squadra inglese ha vinto nel 2021 e 2022. Su . Schitt’s Creek - Nel 2020 la statuetta andò alle disavventure della viziatissima famiglia Rose. Su Infinity+ .

- Nel 2020 la statuetta andò alle disavventure della viziatissima famiglia Rose. Su . Fleabag - Confessione geniale di una trentenne di Londra. Vinse nel 2019, è su Prime Video .

- Confessione geniale di una trentenne di Londra. Vinse nel 2019, è su . La fantastica signora Maisel - New York, Anni 50: una donna sogna di fare la comica. Premiata nel 2018, è su Prime Video .

- New York, Anni 50: una donna sogna di fare la comica. Premiata nel 2018, è su . Veep - L’incompetente vice presidente degli Usa trionfò per tre anni dal 2015 al 2017. Su Now .

- L’incompetente vice presidente degli Usa trionfò per tre anni dal 2015 al 2017. Su . Modern family - Una leggenda: la sitcom vinse cinque edizioni consecutive (2010-2014). È su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il divorzio - Una coppia polacca separata da molti anni chiede l’annullamento, ma...

- Una coppia polacca separata da molti anni chiede l’annullamento, ma... Space jam - New legends - Cartoni animati e campioni di basket combattono insieme contro le forze del Male.

- Cartoni animati e campioni di basket combattono insieme contro le forze del Male. Pulp fiction - Il capolavoro di Tarantino ha compiuto 30 anni, in cui ha cambiato il volto del cinema.

- Il capolavoro di Tarantino ha compiuto 30 anni, in cui ha cambiato il volto del cinema. His three daughters - Tre sorelle accudiscono il padre gravemente malato in un film bello e struggente.

- Tre sorelle accudiscono il padre gravemente malato in un film bello e struggente. Il segreto di Liberato - Tra cartoon e documentario si indaga l’impatto del cantante Liberato sulla città di Napoli.

- Tra cartoon e documentario si indaga l’impatto del cantante Liberato sulla città di Napoli. Figurant - Nella Polonia comunista un uomo deve sorvegliare un vescovo: si chiama Karol Wojtyła (e diventerà Papa).

Prime Video