Da “Drive to survive” a “LOL Talent Show”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTv+

Cosa vedere dal 21 al 27 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 21 al 27 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Formula 1: Drive to survive - dal 23 febbraio

Per il sesto anno consecutivo, Netflix ci porta dietro le quinte della Formula 1 con questa docuserie ricca di retroscena. Al centro dei dieci episodi c’è il campionato del 2023, che è stato vinto da Max Verstappen. Anche chi non segue da vicino questo sport rimarrà avvinto grazie all’efficacia del racconto.

Avatar - La leggenda di Aang - dal 22 febbraio

Al centro della storia c’è un mondo diviso in quattro popoli in guerra, ossia la Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell’Aria. Di questi fa parte anche il piccolo Aang (Gordon Cormier) e dovrà essere lui a riportare la pace, dopo aver imparato a governare con i suoi poteri speciali i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Accanto a lui scopriremo altri eroi impegnati a combattere contro terribili nemici.

Dalla mia finestra 3 - Guardando te - dal 23 febbraio

Si conclude con questo film la romantica trilogia “Dalla mia finestra”, serie di film spagnoli ispirati ai romanzi della scrittrice venezuelana Ariana Godoy. Ritroviamo anche nel gran finale Julio Peña nel ruolo di Ares Hidalgo, e Clara Galle in quello di Raquel Mendoza.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Nuova Scena - In questo rap show Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain vanno in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. One Day - Dopo aver passato insieme la notte della laurea, Emma e Dexter prendono strade separate, ma le loro vite restano in qualche modo legate. Da un romanzo di David Nicholls. House of Ninjas - Anni dopo il ritiro da una formidabile vita da ninja, una famiglia disfunzionale deve riprendere a occuparsi di missioni oscure per contrastare una serie di minacce incombenti. Rick and Morty - Il brillante scienziato Rick trascina l'inquieto nipote adolescente Morty in folli disavventure in altri mondi e dimensioni. Griselda - Questa serie drammatica ispirata a eventi realmente accaduti racconta il percorso di Griselda Blanco, partita da Medellín e diventata la Madrina del narcotraffico a Miami.

Prime Video

LOL Talent Show - dal 22 febbraio

Qui far ridere garantisce un posto tra i concorrenti della prossima edizione di “LOL: Chi ride è fuori” (dal 1° aprile). Saranno cinque episodi (due a settimana, più la finale il 7 marzo). Davanti a una giuria composta da Elio, Katia Follesa, Angelo Pintus e un ospite speciale a puntata, si esibiscono maghi, cantanti, imitatori, mimi, barzellettieri...

Disney+

The Bad Batch - dal 21 febbraio

La terza stagione della serie di animazione ambientata nell’universo di “Star Wars”. Protagonista è una squadra di cloni “avariati” che hanno deciso di ribellarsi all’Impero. In questi nuovi episodi continuano con le loro missioni in giro per la galassia, con l’obiettivo di ritrovare Omega, una bambina dai poteri decisamente speciali.

Apple Tv+

Constellation - dal 21 febbraio

La storia di un’astronauta di ritorno dallo spazio. La protagonista è Jo (Noomi Rapace), che dopo essere rientrata nella vita “ordinaria” inizia ad avere alcune allucinazioni e fatica a reintegrarsi. A pagarne le spese è la piccola figlia, che si trova di fronte una mamma poco gestibile.

Paramount+

The family Stallone - dal 22 febbraio

Sly is back, Sylvester Stallone è tornato! Nella seconda stagione, il celebre attore americano di origini italiane lascia Hollywood dopo quattro decenni e si trasferisce con la moglie Jennifer a Palm Beach, in Florida. Intanto le figlie Sophia e Sistine traslocano a New York per inseguire i loro sogni. Mentre la più piccola di casa, Scarlet, andrà al college e vivrà un nuovo amore a Miami. La famiglia si riunirà in un viaggio in Italia dove tutti insieme, genitori e ragazze, esploreranno le loro radici creando nuovi ricordi da conservare nel cuore.

Levante ventitré - Anni di voli pindarici - dal 23 febbraio

Documentario di un’ora che racconta il 2023 d’oro della cantautrice Claudia Lagona, in arte Levante, concluso con il concerto all’Arena di Verona a settembre per i 10 anni di carriera. Dice l’artista siciliana: «Nel documentario spiegherò il rapporto speciale che ho con il numero 23, giorno del mio compleanno e numero delle date del mio tour “Opera Futura live nei teatri”».

La playlist

Evviva L’amore!

Se la serie One day su Netflix vi ha fatto venir voglia di grandi storie d’amore, ecco alcune delle migliori da rivedere subito in streaming.

Harry, ti presento Sally... - La commedia romantica più bella di sempre? Comunque la pensiate, Billy Crystal e Meg Ryan sono entrati nel mito. Su Prime Video .

- La commedia romantica più bella di sempre? Comunque la pensiate, Billy Crystal e Meg Ryan sono entrati nel mito. Su . Notting Hill - Hugh Grant si innamora della star Julia Roberts. «E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza...». Su Netflix e Now .

- Hugh Grant si innamora della star Julia Roberts. «E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza...». Su e . Colpa delle stelle - La malattia ostacola l’amore tra Hazel e Augustus in un film che ha fatto piangere una generazione. Su Disney+ .

- La malattia ostacola l’amore tra Hazel e Augustus in un film che ha fatto piangere una generazione. Su . Love story - A proposito di lacrime: ancora oggi la coppia firmata da Ali MacGraw e Ryan O’Neal ci fa consumare mille fazzoletti. Su Paramount+ .

- A proposito di lacrime: ancora oggi la coppia firmata da Ali MacGraw e Ryan O’Neal ci fa consumare mille fazzoletti. Su . Chiamami col tuo nome - Galeotta fu... la provincia di Cremona, dove scocca l’amore tra Elio e Oliver. Luca Guadagnino ha conquistato mezzo mondo. Su Netflix .

- Galeotta fu... la provincia di Cremona, dove scocca l’amore tra Elio e Oliver. Luca Guadagnino ha conquistato mezzo mondo. Su . La forma dell’acqua - Un sentimento davvero inaspettato nasce tra Elisa e una strana creatura marina. Amore da favola. Su Disney+ .

- Un sentimento davvero inaspettato nasce tra Elisa e una strana creatura marina. Amore da favola. Su . La la land - Tra canzoni, balletti e musica jazz, una delle ultime grandi storie d’amore di Hollywood. Su Netflix e Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Players - Una donna specializzata in conquiste amorose casca nel suo stesso tranello...

- Una donna specializzata in conquiste amorose casca nel suo stesso tranello... Allied: Un’ombra nascosta - Brad Pitt e Marion Cotillard, una coppia super carismatica per un dramma bellico da riscoprire.

- Brad Pitt e Marion Cotillard, una coppia super carismatica per un dramma bellico da riscoprire. Lola darling - È il primo film diretto da Spike Lee, per molti “di culto”.

- È il primo film diretto da Spike Lee, per molti “di culto”. Dante - Pupi Avati racconta la vita e l’arte di Alighieri (e Castellitto interpreta Boccaccio).

- Pupi Avati racconta la vita e l’arte di Alighieri (e Castellitto interpreta Boccaccio). Poli opposti - Commedia brillante con Luca Argentero e la Felberbaum.

- Commedia brillante con Luca Argentero e la Felberbaum. Il diavolo veste Prada - Meryl Streep nel ruolo della spietata direttrice Miranda Priestley è un mito assoluto.

- Meryl Streep nel ruolo della spietata direttrice Miranda Priestley è un mito assoluto. Duplex: Un appartamento per tre - Risate con Ben Stiller e Drew Barrymore alle prese con una tremenda inquilina.

Prime Video

1408 - Da un racconto di Stephen King, ci porta in un hotel da brividi.

- Da un racconto di Stephen King, ci porta in un hotel da brividi. Pensati sexy - Diana Del Bufalo non si sente bella, ma la aiutano i consigli di una “magica” attrice per adulti.

- Diana Del Bufalo non si sente bella, ma la aiutano i consigli di una “magica” attrice per adulti. Radioactive - Dramma in costume ispirato alla vita di Marie Curie.

- Dramma in costume ispirato alla vita di Marie Curie. Cloud atlas - Straordinario viaggio tra le epoche con Tom Hanks, dal libro di David Mitchell.

- Straordinario viaggio tra le epoche con Tom Hanks, dal libro di David Mitchell. La rivincita delle sfigate - Esilarante commedia su due “secchione” pronte a tutto per finire il liceo in gloria.

Disney+