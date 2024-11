Da “Dune: Prophecy” a “Cross”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 13 al 19 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 13 al 19 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Now

Dune: Prophecy - dal 18 novembre

Dimenticate Timothée Chalamet e Zendaya: la nuova serie è ambientata diecimila anni prima delle gesta di Paul Atreides e Chani Kynes raccontate nei due film di “Dune”. In questo angolo della galassia creata dall’autore Frank Herbert sono le Bene Gesserit a dettare legge. La misteriosa casta di religiose, già incontrata nei due film, è chiamata a fare i conti con il passato, il presente e un futuro che non è mai stato tanto precario.

Netflix

Sorelle Guerra - dal 13 novembre

Girata nello Stato messicano di Durango, la saga familiare ha come protagoniste due donne legate dal desiderio di vendetta. Odio e amore, si sa, sono due facce della stessa medaglia. Dopo anni di inganni, Perla (Ana Serradilla) scopre che la figlia che credeva morta è viva ed è stata rapita da sua sorella Antonia (Claudia Alvarez). Perla finisce in prigione per salvarla, trasformando il destino della loro famiglia.

Jake Paul vs. Mike Tyson - dal 16 novembre

Lo youtuber americano Jake Paul affronta la leggenda del pugilato Mike Tyson in uno scontro trasmesso in diretta e in cinque lingue dalla città di Arlington in Texas.

Due Fantagenitori: Esprimi un desiderio - dal 14 novembre

La magia dello storico cartoon di Nickelodeon si riaccende grazie a questa nuova serie sequel che ritrova Cosmo e Wanda alle prese con una nuova protetta, la piccola Hazel Wells.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La gabbia - Un giovane lottatore che sogna di diventare un professionista fatica a farsi notare finché un combattimento inaspettato non gli offre una grande opportunità e un feroce rivale. Outer Banks - Carolina del Nord. Su un'isola popolata da ricchi e poveri, John B e il suo affiatato gruppo di amici affrontano misteri e avventure mentre cercano un tesoro perduto. Arcane - Due sorelle combattono sui fronti opposti di una guerra tra tecnologia magica, convinzioni antitetiche e le stridenti contraddizioni delle città di Piltover e Zaun. La legge di Lidia Poët - In questo avvincente dramma storico Lidia Poët indaga su alcuni omicidi mentre lotta per esercitare la carriera forense. Ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Rapina al Banco Central - Spagna, 1981: quando alcuni uomini armati assaltano una banca prendendo centinaia di ostaggi, una reporter cerca di battere le autorità nella ricerca del vero motivo della rapina.

Prime Video

Cross - dal 14 novembre

Premuroso padre di famiglia, uomo forte e determinato, ma soprattutto brillante detective e psicologo forense con una straordinaria capacità: quella di saper entrare nella mente dei più spietati assassini e delle loro vittime. Alex Cross è l'iconico personaggio nato dalla penna dello scrittore americano James Patterson. A vestire i panni del protagonista è Aldis Hodge. Ci aspetta un avvincente mix di indagini criminali e drammi personali.

Disney+

Non dire niente - dal 14 novembre

Una miniserie che racconta il periodo di maggior attività dell’Ira. La storia inizia nel 1971 quando le sorelle protagoniste Dolours (Lola Petticrew) e Marian Price (Hazel Doupe) iniziano a interessarsi di politica. Non solo nella teoria, ma anche come mano armata: organizzano cortei, omicidi e piazzano bombe. La narrazione si estende poi per 40 anni, raccontando il limite tra passione ideologica e violenza brutale.

Grotesquerie - dal 13 novembre

In questa serie horror creata da Ryan Murphy, la detective Lois Tryon (Niecy Nash) indaga su omicidi terribili che devastano una città e scombussolano la sua anima. La prima stagione prende subito il via con i primi due episodi, cui ne seguono due a settimana.

Apple Tv+

Bad sisters - dal 13 novembre

Tornano le sorelle Garvey. Bibi (Sarah Greene), Ursula (Eva Birthistle), Eva (Sharon Horgan), Grace (Anne-Marie Duff) e Becka (Eve Hewson) devono fare i conti con una sconvolgente notizia che affiora dal passato.

Silo - dal 15 novembre

Nella seconda stagione della serie di fantascienza, Juliette (Rebecca Ferguson) non smette di cercare la verità. Dopo essere uscita dal silo, scopre che i poteri forti le hanno sempre mentito.

Paramount+

Vita da Carlo 3 - dal 16 novembre

Nella prima stagione aveva rischiato di diventare sindaco di Roma. Nella seconda aveva cercato, fallendo, di dirigere un film autobiografico in cui a interpretarlo c’era Sangiovanni. E ora, dopo aver fatto una tournée teatrale, quasi deciso di lasciare il cinema, essersi innamorato un paio di volte ed essere diventato nonno, Carlo Verdone è pronto niente meno che a condurre il Festival di Sanremo. Nella terza stagione continuiamo a seguire le sempre più movimentate, complicate, a volte surreali vicende dell’attore.

Landman - dal 18 novembre

La serie ideata dal prolifico autore Taylor Sheridan (“Yellowstone”) racconta la vita in Texas, dove i soldi si fanno con il petrolio. Nel cast, Billy Bob Thornton, Jon Hamm e Demi Moore. Due episodi subito, gli altri a cadenza settimanale.

Mediaset Infinity

La Talpa Detection - dal 7 novembre

Un nuovo e interessante format, con una modalità di racconto innovativa e diversa da ciò a cui siamo abituati. Non si tratta di un semplice approfondimento di quel che accade prima, dopo e durante lo show. “La Talpa Detection” è questo e altro ancora: al centro non possono che esserci il ritmo, l’azione e soprattutto l’adrenalina. Vediamo infatti approfonditi focus sulle missioni e sulle sfide fisiche, che, come sappiamo, costituiscono il cuore pulsante del reality. In ogni episodio i concorrenti rimasti in gara devono affrontare sfide sempre più difficili, cercando di non perdere la concentrazione.

