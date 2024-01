Da “Echo” a “True detective: Night country”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 10 al 16 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 10 al 16 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Ragazzo divora universo - dall'11 gennaio

Nella periferia di Melbourne, negli Anni 80, si svolgono le disavventure di una famiglia in difficoltà. Il protagonista della storia, infatti, è un ragazzino molto sveglio e precoce di nome Eli, alle prese con un padre costantemente invischiato nella criminalità locale, un fratello maggiore che non dice una parola e una madre che Eli vorrebbe far fuggire più lontano possibile. Quando il padre, dopo l’ennesima bravata, viene sequestrato da un gruppo di delinquenti, ci penserà Eli a prendere in mano il destino della sua famiglia, a ogni costo. Dal romanzo best seller “Ragazzo divora universo”, che il giornalista Trent Dalton ha scritto ispirandosi alle sue memorie personali, arriva una miniserie omonima di Netflix che promette di essere molto emozionante.

Champion - dall’11 gennaio

Nella zona sud di Londra incontriamo i fratelli Champion, Bosco (Malcolm Kamulete) e Vita: entrambi hanno l’ambizione di diventare rapper di successo...

Lift - dal 12 gennaio

C’è Jean Reno, ma anche Kevin Hart e Úrsula Corberó (la Tokyo di “La casa di carta”) e molti altri in questo film su una rapina tra azione e commedia.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Un inganno di troppo - L'ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta. Berlino - Nel suo periodo d'oro Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte. Amore + Iva - Il noto intrattenitore Checco Zalone condivide canzoni toccanti, interpretate con il suo inconfondibile umorismo, in questo spettacolo ricco di musica, storie e parodie. The Brothers Sun - Un membro della triade di Taipei raggiunge Los Angeles per proteggere la madre testarda e l'ignaro fratello minore da un nemico misterioso che ha preso di mira la sua famiglia. Sei ciò che mangi: gemelli a confronto - Gemelli monozigoti cambiano dieta e stile di vita per otto settimane in un esperimento scientifico unico, pensato per esplorare l'impatto di alcuni alimenti sull'organismo.

Prime Video

Gioco di ruolo - dal 12 gennaio

Emma Brackett (Kaley Cuoco) ha una doppia vita. Per tutti è una normalissima madre di famiglia, con due figli e un marito, Dave (David Oyelowo). Ma in gran segreto è una sicaria professionista. La verità verrà fuori nel più imprevedibile dei modi, quando Dave proporrà di dare un po’ di pepe al rapporto...

Disney+

Echo - dal 10 gennaio

Lei l’avevamo già vista come antagonista di Cliff Barton nella miniserie “Hawkeye”, ma adesso Maya Lopez (interpretata da Alaqua Cox) ha una storia tutta sua. Già, perché dopo lo scontro con Occhio di falco è (forse) diventata buona e ora è pronta a lottare contro il crimine.

Welcome to Wrexham - dal 10 gennaio

Che cosa ci fanno due star di Hollywood in una cittadina del Galles? Semplice: guidano una storica squadra di calcio. Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono i protagonisti di questa docuserie, la cui seconda stagione arriva ora su Disney+. I due attori da qualche anno sono i proprietari del Wrexham, e nei nuovi 15 episodi continuano a seguirne le sorti alterne mettendoci una bella dose di ironia e carisma. Ma anche una grande passione per questa missione.

Apple Tv+

Criminal record - dal 10 gennaio

Due detective, il veterano Daniel Hegarty (Peter Capaldi) e la “novellina” June Lenker (la interpreta Cush Jumbo, che era Lucca Quinn in “The good wife”), indagano su un vecchio omicidio con due approcci totalmente diversi. E verranno fuori molte verità, sullo sfondo di una Londra contemporanea spaccata a metà. La serie thriller, creata da Paul Rutman, accumula tensione mentre affronta temi scottanti.

Paramount+

Skymed - dal 12 gennaio

Arriva la seconda stagione di questa serie canadese i cui protagonisti sono i medici e i piloti delle ambulanze aeree che operano nel nord del Paese. Come vuole la lunga tradizione delle serie tv “ospedaliere”, i soccorsi e i salvataggi più spettacolari si alternano alle vite private dello staff, tra cui l’infermiera Hayley Roberts (Natasha Calis).

Now

True detective: Night country - dal 15 gennaio

Sono passati più di tre decenni da “Il silenzio degli innocenti” ma è tempo per Jodie Foster di tornare a indagare su un crimine inquietante. L’occasione è la quarta stagione dell'acclamata serie che ritorna dopo cinque anni con sei nuovi episodi settimanali. Chi conosce la serie sa che ogni stagione racconta una storia totalmente nuova: questa, intitolata “Night country”, è ambientata tra le nevi dell’Alaska, dove Liz Danvers (la Foster) ed Evangeline Navarro (Kali Reis) indagano sulla scomparsa di otto uomini da una stazione di ricerca. Per la prima volta non sarà più l’autore, Nic Pizzolatto, a tenere le redini della serie, ma Issa Lòpez.

Irish crime - dal 9 gennaio

Arriva su Now la seconda parte della serie investigativa tedesca ambientata nella città di Galway, in Irlanda. Protagonista è Désirée Nosbusch nel ruolo di Cathrin Blake, psicologa criminale rimasta vedova del marito, un agente di polizia.

I delitti del BarLume - dal 12 gennaio

Ritorna in tv una delle più originali serie italiane, prodotta da Sky Studios e Palomar, con tre nuove storie ambientata al BarLume di Pineta, tra misteri da risolvere e risate. Nel ricchissimo cast, tra gli altri, Stefano Fresi ed Enrica Guidi.

RaiPlay

Faccende complicate - dal 12 gennaio

Il comico che rompe gli schemi torna con un’esplosione di assurdità. Valerio Lundini girerà l’Italia per raccontare storie surreali attraverso inchieste che sfidano il senso comune.

SkillZ - Competenze per il futuro - dal 10 gennaio

Il mondo del web e quello del lavoro si incontrano in questo format originale condotto da Martina Socrate. Per chi non la conoscesse, lei è uno dei volti più interessanti (e entusiasmanti) del web oggi, alla sua prima esperienza come conduttrice.

