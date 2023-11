Da “Elf Me” a “Squid Game: la sfida”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 22 al 28 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 22 al 28 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Unica - dal 24 novembre

Protagonista del film è la conduttrice televisiva Ilary Blasi, che ha deciso di svelare in una lunga intervista, intorno a cui ruota il film, la “sua verità”. Un modo per rispondere ai molti gossip circolati negli ultimi tempi, dopo la separazione dal calciatore Francesco Totti.

Leo - dal 21 novembre

Leo, un’anziana lucertola, si stanca della sua vita quotidiana e decide di provare a fuggire in questo film animato per famiglie. La voce di Leo è... di Edoardo Leo.

Squid Game: la sfida - dal 22 novembre

Vi ricordate la serie sudcoreana “Squid game”? Questo show mette 456 concorrenti reali alle prese con sfide simili (ma tranquilli, stavolta non morirà nessuno...).

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Suburraeterna - Mentre il caos regna su Roma, le alleanze consolidate sono a rischio e le tensioni con i clan criminali emergenti aumentano. Il mondo di "Suburra" è a una svolta. The Crown - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Il codice del crimine - Gli agenti federali devono essere creativi per indagare su una rapina colossale. Me Contro Te - Il Concerto - Vieni all'entusiasmante concerto di Luì e Sofì e divertiti un mondo con la musica e la magia. Balla e canta successi come "Princesa", "Insieme", "Missione Giungla" e tante altre. Odio il Natale - Un'infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

Prime Video

Elf Me - dal 24 novembre

Lillo interpreta Trip, un elfo generoso e decisamente creativo che si ritrova ad aiutare il piccolo Elia (interpretato dal bravissimo Federico Ielapi), figlio di una giocattolaia sul lastrico (Anna Foglietta). Nel ruolo di “cattivone” c’è Claudio Santamaria e ci sono tanti altri attori amati dal pubblico, come Caterina Guzzanti e Giorgio Pasotti. E sentirete pure la voce di Fabio Rovazzi...

Bottoms - dal 21 novembre

Un film che negli Stati Uniti ha avuto grande successo: è la storia di PJ e Josie, due amiche lesbiche che si apprestano a finire le superiori ma sono terribilmente impopolari. Così, si inventano un corso di auto-difesa per conquistare le compagne più belle della scuola. E questa iniziativa presto scatena una serie di equivoci sempre più disastrosi. Una commedia molto “scorretta” ma davvero divertente e imprevedibile.

Disney+

Doctor Who - dal 25 novembre

Per i 60 anni della serie, la Bbc ha realizzato tre episodi speciali settimanali (da noi su Disney+): torna a interpretare il Dottore uno degli attori più amati (David Tennant) e ritroviamo una sua irresistibile compagna di viaggio, Donna (Catherine Tate).

Apple Tv+

Il Natale di Hannah Waddingham - dal 22 novembre

Dopo l’exploit della serie “Ted Lasso” e dopo aver condotto l’Eurovision, Hannah Waddingham sfoggia le sue doti di presentatrice e performer in questo speciale natalizio registrato al The Coliseum di Londra. L’attrice ci farà pregustare l’atmosfera delle Feste con l’aiuto di tanti ospiti (tra cui Sam Ryder e Luke Evans) e grande musica dal vivo.

Paramount+

One trillion dollars - dal 23 novembre

Alessandra Mastronardi è una dei protagonisti del thriller internazionale in sei episodi tratto dal libro di Andreas Eschbach: Philip Froissant è John, un ragazzo come tanti, che all’improvviso si ritrova erede di un’incredibile fortuna. Che però dovrà utilizzare soltanto per aiutare il pianeta...

Ex on the beach Italia - dal 22 novembre

Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza da sogno in Colombia per vivere un’avventura indimenticabile, conoscersi e magari trovare l’amore. Quello che non sanno, però, è che ogni giorno dalla spiaggia spunterà uno dei loro ex a rovinare il divertimento!

Now

Fargo - dal 22 novembre

Ogni stagione è una storia indipendente (anche se fanno tutte parte dello stesso “universo narrativo”) e stavolta è incentrata su uno sceriffo-predicatore, Roy Tillman (Jon Hamm), che si mette sulle tracce di Dorothy Lyon (Juno Temple), una casalinga finita nei guai con la legge. E lo farà con l’aiuto del figlio e di un misterioso vagabondo...

Discovery+

Highway 20 - Il mistero delle donne scomparse - dal 24 novembre

Docuserie prodotta dall’attrice Octavia Spencer in cui, per tre episodi, si cerca di far luce su un drammatico caso di cronaca accaduto in Oregon negli Anni 90.

RaiPlay

Listen to me - dal 24 novembre

Temi scottanti e di attualità come l’omofobia, il bullismo, l’identità di genere e l’ansia sono trattati con grande serietà dai protagonisti di “Listen to me”, che raccontano la loro storia su RaiPlay. Tra loro anche Josephine Signorelli, autrice trans delle tavole di “Fumettibrutti”.

La playlist

Bentornato Bentivoglio

Fabrizio Bentivoglio è strepitoso in Monterossi su Prime Video. Ecco altri cinque titoli dove rivedere l’attore.

Romanzo siciliano - È il tenente colonnello Sergio Spada nella fiction del 2016. Su Mediaset Infinity .

- È il tenente colonnello Sergio Spada nella fiction del 2016. Su . Benvenuti a tavola - Nella serie è un ristoratore in lotta con Giorgio Tirabassi. Su Mediaset Infinity .

- Nella serie è un ristoratore in lotta con Giorgio Tirabassi. Su . Nel nome del male - Serie sulle sette sataniche da riscoprire, andata in onda su Sky nel 2009. Qui è l’imprenditore Baldassi. Su Now .

- Serie sulle sette sataniche da riscoprire, andata in onda su Sky nel 2009. Qui è l’imprenditore Baldassi. Su . Ricordati di me - È intenso nel dramma diretto da Gabriele Muccino nel 2003. Su Disney+ .

- È intenso nel dramma diretto da Gabriele Muccino nel 2003. Su . Turné - Con Abatantuono e Laura Morante ha dato vita a uno dei migliori film di Salvatores. Da rivedere su Infinity+.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Leonora addio - L’omaggio a Pirandello di un grande regista, Paolo Taviani.

- L’omaggio a Pirandello di un grande regista, Paolo Taviani. Il capitale umano - Uno dei film più belli di Paolo Virzì, dal gusto internazionale.

- Uno dei film più belli di Paolo Virzì, dal gusto internazionale. The killer - Michael Fassbender diventa un assassino senza emozioni per David Fincher. Da vedere.

- Michael Fassbender diventa un assassino senza emozioni per David Fincher. Da vedere. Forever - Amicizia e rivalità tra due giovani calciatrici.

- Amicizia e rivalità tra due giovani calciatrici. Non si scherza col fuoco - John Cena stavolta è al centro di una commedia per famiglie.

- John Cena stavolta è al centro di una commedia per famiglie. The lost city - Sandra Bullock e Channing Tatum fanno scintille.

Prime Video

Demeter - Il risveglio di Dracula - Sulla nave che porta Dracula in Inghilterra c’è l’orrore...

- Sulla nave che porta Dracula in Inghilterra c’è l’orrore... Evolution - Strampalata storia in bilico tra commedia e fantascienza con David Duchovny.

- Strampalata storia in bilico tra commedia e fantascienza con David Duchovny. Zathura - Fantasy struggente pensato per i bambini di tutte le età.

- Fantasy struggente pensato per i bambini di tutte le età. Loveless - Drammatico film russo sulle conseguenze di un divorzio.

- Drammatico film russo sulle conseguenze di un divorzio. Frantz - Dal regista François Ozon, girato in bianco e nero.

- Dal regista François Ozon, girato in bianco e nero. My soul summer - La protagonista Casadilego è una giovane cantante lanciata da “X Factor”. Una sorpresa.

- La protagonista Casadilego è una giovane cantante lanciata da “X Factor”. Una sorpresa. Si salvi chi può! - Due 30enni si trovano isolati dalla civiltà... durante un’invasione degli alieni.

Now