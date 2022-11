Da “Elite” a “1899” e “Celebrity Hunted”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 16 al 22 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now Valentina Zenere è Isadora in "Elite" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 16 al 22 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now.

Netflix

Elite - dal 18 novembre

Le aule di Las Encinas tornano a popolarsi di studenti e dei loro drammi: su Netflix arriva il 18 novembre la 6a stagione di “Élite”, dramma spagnolo che segue la vita di alcuni liceali che frequentano la scuola più esclusiva di Madrid, tra omicidi e segreti inconfessabili.

1899 - dal 17 novembre

Pronti a un viaggio da brivido? Dal 17 novembre su Netflix è disponibile “1899”, nuova serie, tra mistero e horror creata dagli ideatori di “Dark”, che promette enigmi sovrannaturali, atmosfere cupe e alta tensione. Ambientata proprio nel 1899, racconta il viaggio transoceanico di una nave da Londra a New York. A bordo ci sono passeggeri di ogni nazionalità ed estrazione sociale, uniti dal grande sogno americano. Ma quando si imbattono nella Prometheus, una nave alla deriva dispersa da mesi, inizia una serie di eventi inspiegabili e sinistri.

Slumberland - Nel mondo dei sogni - dal 18 novembre

Questo avventuroso film fantasy si ispira a una storica striscia a fumetti nata nel 1905, “Little Nemo”. Una ragazzina (Marlow Barkley) attraversa il mondo dei sogni insieme con un fuorilegge (Jason Momoa).

Somebody - dal 18 novembre

Una nuova mania attende gli appassionati di thriller coreani. Una sviluppatrice di software ha ideato una app per trovare l’amore, ma si ritrova invischiata in una rete di crimini e minacciata da un uomo pericoloso.

Dead to me - Amiche per la morte - dal 17 novembre

Tornano per la terza e ultima stagione Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini), due vedove che hanno instaurato una pericolosa amicizia dopo la morte dei rispettivi mariti. Il finale sarà esplosivo.

Il prodigio - dal 16 novembre

Da “Piccole donne” a “Don’t worry darling”, Florence Pugh è diventata una delle attrici più acclamate e richieste del momento. Qui si fa dirigere dal regista cileno Sebastián Lelio nella storia di un’infermiera che, nell’Irlanda del 1862, “indaga” su una misteriosa ragazzina che vive senza mangiare da mesi.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Celebrity hunted - dal 17 novembre

Arriva la terza stagione del “reality thriller” più atteso: “Celebrity hunted - Caccia all’uomo” parte il 17 novembre su Prime Video con i primi tre episodi, e prosegue il 24 novembre con gli ultimi tre. In gara ci sono nove vip italiani che (single o in coppia) per due settimane devono mantenere l’anonimato e, scappando per tutta Italia con pochissime risorse economiche, non farsi prendere dai migliori analisti e investigatori. Ecco i partecipanti: Luca Argentero in coppia con la moglie Cristina Marino, gli attori di “Gomorra” Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, i cantanti Rkomi e Irama, e la comica Katia Follesa, da sola.

The people we hate at the wedding - dal 18 novembre

Chi sono mai “le persone che odiamo al matrimonio”? Scopriamolo in questa feroce commedia su una famiglia invitata a nozze in Inghilterra...

Habit - dal 15 novembre

In questo thriller graffiante, tre ragazze di Los Angeles che spacciano droga si devono fingere suore e nascondere in un convento per sfuggire a un temutissimo boss.

Disney+

Come per disincanto - dal 18 novembre

Le favole non finiscono tutte allo stesso modo. Per capirlo basta vedere il titolo della nuova commedia musicale disponibile su Disney+ dal 18 novembre: “Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti”. È il sequel di “Come d’incanto” con gli stessi protagonisti: Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) hanno messo su famiglia e decidono di lasciare New York per iniziare una vita “bucolica” nel paesino di Monroeville. Ma qui, ovviamente, le cose non vanno per il verso giusto e Giselle ricorre alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformandosi in... beh, niente di buono e positivo. Le streghe avranno la meglio?

The walking dead - dal 21 novembre

Il momento tanto atteso è arrivato: il 21 novembre su Disney+ sarà disponibile il gran finale della serie horror più popolare, iniziata nel 2010 e proseguita per un totale di 177 episodi. Ma il mondo di “The walking dead” proseguirà in diversi spin-off...

Nuovo Santa Clause cercasi - dal 16 novembre

Tim Allen è stato già Babbo Natale in tre film (il primo, “Santa Clause”, risale al 1994) e ritorna in questa miniserie dove va in cerca di un degno successore dopo trent’anni di onorata carriera...

Limitless con Chris Hemsworth - dal 16 novembre

La scienza sta cercando di superare nuovi limiti nella natura umana. In questa docuserie l’attore Chris Hemsworth si metterà alla prova affrontando impegnative sfide fisiche e mentali.

Apple Tv+

Spirited - Magia di Natale - dal 18 novembre

Conoscete il “Canto di Natale” di Charles Dickens? È una delle storie più famose delle Feste e ha ispirato tanti film. L’ultimo arriva il 18 novembre su Apple Tv+ e si intitola “Spirited - Magia di Natale”. Protagonista è il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) che, come ogni anno, sceglie un “cattivo” da redimere. Ma incontra Clint (Ryan Reynolds) che ribalterà la storia costringendo lo stesso spirito a riesaminare le sue azioni. Il film è una divertente (e irriverente) commedia musicale, piena di canzoni, balletti e varie buffonerie.

Now

Il grande gioco - dal 18 novembre

Tutti parlano del calciomercato, ma non era mai stato al centro di una fiction. Dal 18 novembre arriva su Now (in contemporanea con Sky) “Il grande gioco”, serie nata da un’idea di Alessandro Roia dove Francesco Montanari interpreta un procuratore in crisi che cerca di rimettere insieme i pezzi della sua carriera. Nel cast, anche Elena Radonicich e Giancarlo Giannini.

