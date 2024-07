Da “Élite” a “Sul più bello”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 24 al 30 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 24 al 30 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Élite - dal 26 luglio

È tempo di dire addio a “Élite”. Con l’ottava stagione si conclude infatti la serie spagnola più longeva nella storia di Netflix. La premessa della trama è semplice: un gruppo di adolescenti dei quartieri popolari viene ammesso nel liceo Las Encinas a Madrid, una delle scuole private più esclusive della Spagna. Questo li porta a scontrarsi con un mondo nel quale si sentono dei pesci fuor d’acqua, mentre i loro coetanei ricchi nascondono segreti e vivono storie d’amore travagliate. Ogni stagione, poi, ha al suo centro un mistero che viene svelato gradualmente al pubblico attraverso dei flashback. Nell’ottava stagione assisteremo al ritorno di Mina El Hammani, interprete di Nadia nelle prime tre stagioni.

The Decameron - dal 25 luglio

Un gruppo di nobili ripara sulle colline mentre la peste devasta Firenze. Sì, è il “Decamerone” di Boccaccio lo spunto (liberissimo) di una “spudorata” serie americana. Umorismo scorretto.

Kleo - dal 25 luglio

Seconda stagione per questa serie tedesca, thriller non privo d’ironia, ambientata dopo la caduta del Muro di Berlino. Una ex assassina dei servizi segreti si vendica di chi l’ha tradita...

Il principe dei draghi - dal 26 luglio

Ecco la sesta stagione della serie animata sul mondo di Xadia e incentrata sulle avventure dell’elfa guerriera Rayla. Per appassionati di universi fantasy dall’immaginazione sconfinata.

Jimenshi - I maghi della truffa - dal 25 luglio

La serie, nuovissima, viene dal Giappone e racconta di una squadra di esperti truffatori che non si ferma davanti a nulla pur di rubare... dieci miliardi di yen.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio - Questa docuserie analizza la scomparsa della tredicenne Yara e le sconcertanti indagini che hanno sconvolto una comunità locale. Cobra Kai - Acerrimi nemici. Dojo in guerra. Volti nuovi. Daniel e Johnny riaccendono vecchie rivalità della West Valley in questa serie sequel della saga di "Karate Kid". Too Hot to Handle - In un paradiso tropicale, un gruppo di single si incontra e inizia a interragire. Ma c'è un ostacolo: per vincere un grosso premio in denaro devono astenersi dal sesso. Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi - Segui la ginnasta Simone Biles mentre concilia la sua vita personale, il suo percorso di salute mentale e gli allenamenti in vista dell'atteso ritorno alle Olimpiadi. Vikings: Valhalla - In questo sequel ambientato cento anni dopo "Vikings", una nuova generazione di eroi leggendari sorge per realizzare il proprio destino ed entrare nella storia.

Prime Video

Sul più bello - La serie - dal 29 luglio

Ma quanto è complicato diventare adulti? Lo sa bene Marta, protagonista del sequel della trilogia di film per ragazzi interpretati da Ludovica Francesconi. Marta è cresciuta e non fa più la speaker di annunci al supermercato perché ha deciso di prendersi un anno sabbatico per capire chi è davvero. Tra cambi di look, gli amici di sempre e un nuovo amore...

Il ministero della guerra sporca - dal 25 luglio

Guy Ritchie dirige una rocambolesca commedia d’azione che mette in scena, in una chiave romanzata e sopra le righe, l’Operazione Postmaster della Seconda guerra mondiale. Churchill chiama una squadra speciale per una missione segreta contro i nazisti. Nel cast, guidato da Henry Cavill, c’è anche Alan Ritchson.

Disney+

Futurama - dal 29 luglio

Siete pronti a tornare nel futuro? Dieci nuove puntate della sardonica (e fuori di testa) serie animata di fantascienza ideata da Matt Groening. Nuovi episodi che promettono grandi risate all’insegna dell’assurdo. L’equipaggio della Planet Express, improbabile ditta di consegne spaziali, questa volta dovrà vedersela con intelligenze artificiali minacciose, strane feste di compleanno dai risvolti sinistri, i segreti della famiglia di Bender e... la vera storia del caffè, raccontata in una parodia irresistibile di “2001: Odissea nello spazio”.

It’s always sunny in Philadelphia - dal 24 luglio

La sitcom più politicamente scorretta della tv sbarca in streaming con le prime sette stagioni (quelle dalla 8 alla 16 arriveranno il 31 luglio). Seguiamo le avventure di quattro amici (più il padre di uno di loro, Danny DeVito). Peccato che siano persone orribili e meschine...

Apple Tv+

Time bandits - dal 24 luglio

Vi ricordate “I banditi del tempo”, l’avventuroso film datato 1981 con Sean Connery e diretto da Terry Gilliam? Se la risposta è “sì”, non potete perdere questo remake. Il titolo è lo stesso e alla regia troviamo Taika Waititi. La storia è quella di un gruppo di banditi a dir poco eccentrico, guidato da Lisa Kudrow. Con loro c’è anche una nuova recluta, Kevin (Kal-El Tuck), bambino di 11 anni con un amore smisurato per la Storia. Insieme compiranno un curioso viaggio indietro nel tempo.

RaiPlay

I fantastici - Fly2Paris - dal 24 luglio

Una ferita profonda e la voglia di vincere sono gli elementi che hanno in comune i dieci atleti che vogliono qualificarsi alle Paralimpiadi di Parigi in partenza il 28 agosto e che conosceremo meglio nella seconda stagione di questa docuserie che segue gli azzurri nelle loro giornate. Tra loro Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan, Lorenzo Marcantognini e Bebe Vio.

La playlist

Cambiamo la storia

My Lady Jane su Prime Video cambia il destino di una regina che fu condannata a morte. Ecco altri titoli che hanno “riscritto” la Storia.

Watchmen - Come già il fumetto (e il film) anche la serie-capolavoro è ambientata in un mondo alternativo in cui l’America ha vinto in Vietnam anche grazie ai supereroi. Su Now .

- Come già il fumetto (e il film) anche la serie-capolavoro è ambientata in un mondo alternativo in cui l’America ha vinto in Vietnam anche grazie ai supereroi. Su . Penny Dreadful - E se Victor Frankenstein, Dorian Gray e il dottor Jekyll (tra gli altri) si fossero incontrati a Londra? Per appassionati dell’horror, la serie è su Paramount+ .

- E se Victor Frankenstein, Dorian Gray e il dottor Jekyll (tra gli altri) si fossero incontrati a Londra? Per appassionati dell’horror, la serie è su . The Nevers - Una serie bella e sfortunata (è durata solo una stagione) in cui alcune donne mutanti acquistano potere nella Londra di fine ‘800. Su Now .

- Una serie bella e sfortunata (è durata solo una stagione) in cui alcune donne mutanti acquistano potere nella Londra di fine ‘800. Su . 22.11.63 - Dal bellissimo romanzo di Stephen King, una miniserie su un uomo che viaggia nel passato per cercare di sventare l’omicidio di Kennedy. Su Prime Video .

- Dal bellissimo romanzo di Stephen King, una miniserie su un uomo che viaggia nel passato per cercare di sventare l’omicidio di Kennedy. Su . Cursed - La leggenda di Re Artù da una prospettiva diversa: quella di Nimue, una giovane che lo affianca alla ricerca di Merlino. Su Netflix .

- La leggenda di Re Artù da una prospettiva diversa: quella di Nimue, una giovane che lo affianca alla ricerca di Merlino. Su . Bastardi senza gloria - Quentin Tarantino è il maestro assoluto della Storia “riscritta”: in questo straordinario film reinventa le sorti di Hitler (e della Seconda guerra mondiale). Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Titanic - Il capolavoro con DiCaprio è da rivedere cento volte.

- Il capolavoro con DiCaprio è da rivedere cento volte. Il richiamo della foresta - Adattamento di un classico letterario con Harrison Ford.

- Adattamento di un classico letterario con Harrison Ford. Gli occhi del diavolo - Horror per appassionati di possessioni demoniache.

- Horror per appassionati di possessioni demoniache. Batman v Superman: Dawn of justice - Due supereroi si scontrano in un film discusso ma epico.

- Due supereroi si scontrano in un film discusso ma epico. Svaniti nella notte - Scamarcio recita in un thriller dal sapore internazionale.

- Scamarcio recita in un thriller dal sapore internazionale. Munich - Uno dei film più “impegnati” e provocatori di Spielberg.

- Uno dei film più “impegnati” e provocatori di Spielberg. Grazie ragazzi - Albanese qui sceglie di farci commuovere, più che ridere.

- Albanese qui sceglie di farci commuovere, più che ridere. Freaky - Una ragazzina “scambia” per magia il corpo con un serial killer. Con conseguenze folli.

- Una ragazzina “scambia” per magia il corpo con un serial killer. Con conseguenze folli. Ragazze a Beverly Hills - Alicia Silverstone in uno dei film più amati degli Anni 90.

Prime Video