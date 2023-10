Da “Elite” a “Upload”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 18 al 24 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Il cast della settima stagione di "Elite" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 18 al 24 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Elite - dal 20 ottobre

Questa settima stagione si preannuncia molto movimentata. Se le precedenti non ci avevano risparmiato passioni, omicidi e segreti, i nuovi episodi saranno ancora più scoppiettanti, anche grazie a un cast quasi completamente rinnovato. Ritroveremo Omar (Omar Ayuso, che era assente nella sesta stagione) mentre frequenta una nuova università e non riesce a liberarsi dal senso di colpa per la morte di Samuel (Itzan Escamilla) e dalla sofferenza di quel periodo. Ma quando si presenta l’opportunità di uno stage, decide di tornare a Las Encinas per affrontare i suoi demoni.

Neon - dal 19 ottobre

La ricerca del successo è al centro di questa serie americana su un giovane che sogna di diventare una star del reggaeton. Così si trasferisce a Miami, in Florida, con i suoi migliori amici.

Yaratilan - La creatura - dal 20 ottobre

Miniserie turca di ambientazione storica: la trama si svolge nella Istanbul ottomana, dove un pericoloso esperimento, lasciato a metà da uno scienziato, avrà atroci conseguenze.

Bodies - dal 19 ottobre

Tratta da un fumetto, la miniserie inglese è incentrata su un delitto e quattro detective che cercano di risolverlo. La posta in gioco è alta!

Surviving paradise - dal 20 ottobre

Per gli appassionati di reality show, ecco la sfida di questo gioco: i concorrenti devono cercare di “traslocare” dalla natura selvaggia a una lussuosissima villa.

Doona! - dal 20 ottobre

Uno studente si trova a convivere con una ragazza bellissima che ha un passato come componente di un gruppo k-pop in questa romantica serie coreana.

La mia amica vampira - dal 17 ottobre

Carmie pensa di essere una giovane come tante altre, ma il giorno del suo 13° compleanno scopre la verità: è mezza umana e mezza vampira. Serie per ragazzi.

Big mouth - dal 20 ottobre

L’irriverente cartoon che racconta gli anni dell’adolescenza senza peli sulla lingua (vietato ai bambini!) è arrivato alla settima stagione.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Lupin - Ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre per un'ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia. La caduta della casa degli Usher - Per proteggere ricchezze e futuro, un fratello e una sorella costruiscono una dinastia familiare che comincia a sgretolarsi quando i loro eredi iniziano misteriosamente a morire. Beckham - Attraverso materiale inedito questa docuserie narra l'ascesa vertiginosa di David Beckham partendo dalle umili origini fino a quando diventa una star mondiale. Sex Education - L'insicuro Otis sa tutto sul sesso, grazie alla madre terapeuta. Così la ribelle Maeve gli propone di fondare una clinica all'interno della scuola. Pacto de silencio - Oscuri segreti - Spinta dalla voglia di scoprire la verità sulla propria nascita e di vendicarsi, un'influencer digitale di successo si tuffa a capofitto nella vita di quattro donne.

Prime Video

Upload - dal 20 ottobre

Rivediamo Nathan e Nora, che cercano di vivere la loro storia d’amore in un futuro prossimo (siamo verso il 2033) in cui i cellulari sono ologrammi e il cibo si produce con stampanti 3D. Contemporaneamente viene creato a Lakeview (dove si fanno esperimenti sugli umani) un clone di Nathan, su cui mette gli occhi Ingrid, che proverà a darsi una seconda chance nel conquistare l’ex.

Bosch: Legacy - dal 20 ottobre

Uno dei detective più amati delle serie tv torna per concludere un caso rimasto in sospeso. Stiamo parlando di Harry Bosch (Titus Welliver). Nato dalla penna dello scrittore di best seller Michael Connelly, il poliziotto del dipartimento di Hollywood è ormai in pensione, ma non rinuncia a dare la caccia ai delinquenti. E in questo caso, nel mirino c’è proprio la sua famiglia.

Mafia mamma - dal 23 ottobre

Un’americana in crisi (Toni Collette) viaggia in Italia dove conosce la sua (malavitosa) famiglia. Nel cast del film brillante, anche Monica Bellucci e Giuseppe Zeno.

Addio al nubilato 2 - dal 17 ottobre

Sequel di “Addio al nubilato”, ancora con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa nei panni di quattro amiche unite... nella buona e nella cattiva sorte.

Disney+

Mayans M.C. - dal 18 ottobre

Si concludono con i dieci episodi della quinta stagione le vicende dello spin-off dell’acclamata serie “Sons of anarchy” (anch’essa disponibile sulla piattaforma). Conosceremo così il destino dei membri del Mayans Motorcycle Club.

Apple Tv+

Tiro al piccione - dal 20 ottobre

John le Carré, autore di famosissimi romanzi di spionaggio tra cui “La spia che venne dal freddo”, “La talpa” e “Il direttore di notte”, era in realtà un ex agente dei servizi segreti britannici. Si chiamava David Cornwell, era nato nel 1931 (è scomparso nel 2020) e si adoperò lungamente durante gli anni della Guerra fredda. Nel film, Errol Morris, premio Oscar nel 2004, ripercorre la vita di le Carré con numerose testimonianze, fino all’ultima intervista rilasciata dal romanziere.

Paramount+

The burning girls - 19 ottobre

Chapel Croft è il villaggio dove si trasferiscono la vedova Jack Brooks (Samantha Morton), reverendo della comunità, e la figlia adolescente Flo (Ruby Stokes), decise a dimenticare un doloroso passato. E invece scoprono che la tranquilla cittadina non è come appare e come speravano: il villaggio nasconde segreti e misteri sanguinosi che minacciano le nuove arrivate, ed è pure infestato da fantasmi senza pace. La serie è un thriller inquietante tratto dall’acclamato romanzo della scrittrice britannica C.J. Tudor, maestra del genere.

Mubi

Strange way of life - dal 20 ottobre

Questo cortometraggio western è diretto da Pedro Almodóvar. La trama è incentrata sull’allevatore Silva (Pedro Pascal), che decide di attraversare il deserto per andare a trovare il vecchio amico Jake (Ethan Hawke), sceriffo che non vede da 25 anni. Ma nel frattempo un brutto crimine rende più tesa la relazione tra i due.

La playlist

Vite da sportivi

Beckham su Netflix è la docuserie sul calciatore David e famiglia. Ecco altri cinque documentari su atleti famosi.

Colin in bianco e nero - Miniserie su Colin Kaepernick, dal football americano ai più alti livelli fino all’impegno sociale. Su Netflix .

- Miniserie su Colin Kaepernick, dal football americano ai più alti livelli fino all’impegno sociale. Su . Il caso Alex Schwazer - Caduta (per doping) e risalita del campione olimpico di marcia. Su Netflix .

- Caduta (per doping) e risalita del campione olimpico di marcia. Su . The last dance - Serie su Michael Jordan, la star del basket americano degli Anni 90. Su Netflix .

- Serie su Michael Jordan, la star del basket americano degli Anni 90. Su . Come un padre - La vita dell’allenatore Carlo Mazzone in un film. Su Prime Video .

- La vita dell’allenatore Carlo Mazzone in un film. Su . Welcome to Wrexham - Docuserie sul Wrexham, la squadra gallese di calcio di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Su Disney+.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Gemini man - Che cosa succede se Will Smith incontra... se stesso da giovane? Dirige Ang Lee.

- Che cosa succede se Will Smith incontra... se stesso da giovane? Dirige Ang Lee. Matrix Resurrections - Torna il Neo di Keanu Reeves nel quarto film della saga.

- Torna il Neo di Keanu Reeves nel quarto film della saga. 2012 - Una profezia diceva che nel 2012 ci sarebbe stata la fine del mondo. Il film la racconta.

- Una profezia diceva che nel 2012 ci sarebbe stata la fine del mondo. Il film la racconta. Fair play - Una coppia viene messa in crisi quando lei riceve una promozione molto ambita.

- Una coppia viene messa in crisi quando lei riceve una promozione molto ambita. Ballerina - Film d’azione coreano su una giovane molto vendicativa.

- Film d’azione coreano su una giovane molto vendicativa. Lo sposo indeciso - Ilenia Pastorelli e Gianmarco Tognazzi tra risate e magia.

Prime Video

Awareness - Un ragazzo ha il potere di creare illusioni visive. Ma...

- Un ragazzo ha il potere di creare illusioni visive. Ma... Lockout - Guy Pearce è la star di un film ambientato nel 2079.

- Guy Pearce è la star di un film ambientato nel 2079. Liberaci dal male - Thriller di grande impatto che arriva dalla Corea del Sud.

- Thriller di grande impatto che arriva dalla Corea del Sud. Tokyo godfathers - Il maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon dirige una “storia di Natale” unica.

- Il maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon dirige una “storia di Natale” unica. Smashed - Racconto molto duro di una dipendenza, con la bravissima Mary Elizabeth Winstead.

- Racconto molto duro di una dipendenza, con la bravissima Mary Elizabeth Winstead. Young guns II - Western moderno con le mitiche canzoni di Bon Jovi.

Now