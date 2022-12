Da “Emily in Paris” a “Jack Ryan”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 21 al 27 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 21 al 27 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+.

Netflix

Emily in Paris - dal 21 dicembre

Diciamocelo: c’è chi la ama e chi la detesta. Ma è impossibile rimanere indifferenti di fronte a “Emily in Paris”, una serie-fenomeno (ideata da un genio come Darren Star, il papà di “Beverly Hills 90210”) di cui arrivano su Netflix il 21 dicembre gli episodi della terza stagione. La star ovviamente è sempre lei, Lily Collins nei panni di Emily Cooper, una quasi-trentenne che si è ritrovata per caso trasferita da Chicago a Parigi per lavorare in un’agenzia di marketing. Nelle dieci nuove puntate continuerà a far parlare di sé per le sue disavventure professionali e sentimentali, ma anche per gli abiti che indossa: sono deliziosi o improbabili? A voi la scelta.

Glass Onion - Knives out - dal 23 dicembre

Se anche voi avete amato il film “Cena con delitto - Knives out” non dovete perdervi per nulla al mondo il sequel in arrivo su Netflix il 23 dicembre (dopo un breve passaggio nelle sale): “Glass Onion - Knives out”. Protagonista è ancora una volta Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc, geniale e infallibile detective che viene coinvolto in una strana sfida: il guru miliardario della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) lo ha invitato su un’isola greca per risolvere... il suo stesso omicidio.

The witcher: blood origin - dal 25 dicembre

Mancano ancora mesi all’arrivo su Netflix della terza stagione di “The witcher”, una delle serie più amate dagli appassionati di fantasy. Ma nell’attesa, i fan del mondo creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski possono consolarsi con lo spettacolare spin-off “The witcher: blood origin” (cioè “origine di sangue”). Ambientata più di mille anni prima della serie con Henry Cavill, questa avventura, in arrivo su Netflix il 25 dicembre, ci catapulta per quattro episodi in un mondo di elfi, mostri e creature magiche, alla scoperta di sette personaggi che metteranno insieme le loro forze in una missione che darà vita al primo witcher, sullo sfondo della Congiunzione delle Sette Sfere (i fan della serie sanno di cosa parliamo...).

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Jack Ryan - dal 21 dicembre

Anche nella terza stagione della serie d’azione “Jack Ryan di Tom Clancy” per il protagonista niente va come dovrebbe. Gli otto episodi, disponibili su Prime Video dal 21 dicembre, raccontano come l’ufficiale della Cia Jack Ryan, in missione per sventare un tentativo di golpe russo, compia qualche passo falso e... il suo stesso governo, quello americano, si metta sulle sue tracce con l’accusa di tradimento, emettendo nei suoi confronti un “avviso rosso” per il suo arresto. Inizia così un’interminabile (e sfiancante) fuga in giro per l’Europa, partendo da Roma e toccando le principali città ma anche vagando per boschi mozzafiato dove nascondersi sembra essere più facile.

Fear the walking dead - dal 24 dicembre

Arriva su Prime Video la settima stagione della serie nata come spin-off di “The walking dead” ma che ormai vive di vita propria. I 16 episodi, che sono andati in onda su Mtv, vedranno il ritorno nel cast di Kim Dickens nei panni di Madison.

Disney+

Strange world - Un mondo misterioso - dal 23 dicembre

Chi nelle ultime settimane non è riuscito a vedere nelle sale l’ultimo film animato targato Disney potrà rifarsi su Disney+ dal 23 dicembre. Protagonisti di questa avventura di fantascienza per grandi e piccini è un’irresistibile (quanto disastrosa) famiglia di esploratori spaziali.

Paramount+

Tulsa king - dal 25 dicembre

I fan di Sylvester Stallone non avrebbero potuto ricevere regalo di Natale migliore. Già, perché dal 25 dicembre su Paramount+ arriva la serie tv di cui l’attore è protagonista. È la storia di un boss, Dwight “The General” Manfredi, che esce di prigione dopo 25 anni e viene mandato dalla “famiglia” nella piccola Tulsa dove cercherà di rifarsi. Ovviamente le forze dell’ordine non stanno a guardare, ma Stacy Beale (Andrea Savage), l’agente dell’Atf che si sta occupando di tenere sotto controllo le attività di Dwight, si ritrova ad avere una relazione con lui.

Top Gun - Maverick - dal 22 dicembre

Finalmente arriva in streaming lo straordinario secondo capitolo di “Top Gun”, il leggendario film con Tom Cruise nei panni del pilota di jet Pete “Maverick” Mitchell. La storia si svolge oltre trent’anni dopo quella originale: “Mav”, dopo aver cercato invano di salvare un programma militare chiamato “Darkstar”, viene rimandato alla scuola Top Gun per addestrare un gruppo di piloti che hanno una missione difficilissima.

Now

His dark materials - dal 21 dicembre

Con la terza stagione, dal 21 dicembre su Now (in contemporanea con Sky Atlantic), si conclude (quantomeno per ora) una delle più appassionanti saghe fantasy della tv. “His dark materials” è tratta dalla trilogia di libri uscita in Italia come “Queste oscure materie”, inaugurata da “La bussola d’oro” (da cui già era stato tratto un film con Nicole Kidman nel 2007). Negli otto episodi conclusivi (due ogni settimana) tratti dal romanzo “Il cannocchiale d’acqua”, ritroviamo Lyra Belacqua (Dafne Keen), la ragazzina della profezia, pronta a tutto pur di conquistare la verità, affiancata da Will, il nuovo possessore della Lama Sottile. Nel frattempo, si avvicina il momento della resa dei conti tra il padre di Lyra, Lord Asriel (James McAvoy), e l’Autorità. Nel cast, ritroviamo anche Ruth Wilson nei panni di Marisa, la madre di Lyra.

RaiPlay

Confusi - dal 23 dicembre

Una casa, quattro studenti universitari: Nicole, Maria Grazia, Stefania e Ludovico sono i coinquilini di “Confusi”, nuova serie prodotta da Blu Yazmine con le musiche di Alfa che fa il suo debutto su RaiPlay il 23 dicembre. I quattro protagonisti sono il ritratto della gioventù del 2022: aperti, curiosi, inclusivi, ma anche incerti sul futuro. Le storie della serie ne metteranno a prova la maturità.

La playlist

La mafia si fa serie

Tutti pazzi per The bad guy su Prime Video. Ecco altre serie che hanno raccontato l’orrore della mafia con surreale creatività.

Bang bang baby - Una ragazzina scopre di essere parte di una famiglia malavitosa. La serie è diventata un piccolo caso italiano. Su Prime Video .

- Una ragazzina scopre di essere parte di una famiglia malavitosa. La serie è diventata un piccolo caso italiano. Su . Vincenzo - Viene dalla Corea del Sud questa serie dove mafia italiana e asiatica si incontrano con risultati spesso sorprendenti. Su Netflix .

- Viene dalla Corea del Sud questa serie dove mafia italiana e asiatica si incontrano con risultati spesso sorprendenti. Su . La mafia uccide solo d’estate - Grazie alla brillante penna di Pif, le storie della malavita si incrociano con la commedia all’italiana. Su RaiPlay .

- Grazie alla brillante penna di Pif, le storie della malavita si incrociano con la commedia all’italiana. Su . Gomorra - Non ha bisogno di presentazioni: Ciro e Genny hanno cambiato per sempre la rappresentazione della criminalità in tv. Si può rivedere su Now .

- Non ha bisogno di presentazioni: Ciro e Genny hanno cambiato per sempre la rappresentazione della criminalità in tv. Si può rivedere su . I Soprano - Impossibile prescindere da questa serie americana da molti considerata una delle più belle di tutti i tempi. Violenta, ma anche profonda e poetica. Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

Now