Da “Enola Holmes 2” a “Bosé”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 2 all'8 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Paramount+







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 2 all'8 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

Enola Holmes 2 - dal 4 novembre

Lo sapevate che Sherlock Holmes ha una sorella minore? Non ce l’aveva di certo nei libri di Arthur Conan Doyle: se l’è inventata la scrittrice americana Nancy Springer nel 2006 in una serie di romanzi per ragazzi, poi adattati nel film “Enola Holmes”, uscito su Netflix due anni fa. Che aveva fatto arrabbiare gli eredi di Conan Doyle per uno Sherlock (interpretato da Henry Cavill) troppo “emotivo”. Ed ecco che il 4 novembre ritroviamo la nostra eroica Enola, interpretata da Millie Bobby Brown (la Undici di “Stranger things”). Chi ha visto il primo film conosce già la protagonista: come il fratello è molto intelligente, sfrontata, coraggiosa. E ora si è messa pure in proprio: il suo primo caso ufficiale come detective sarà quello di una bambina scomparsa. Al suo fianco ritroveremo anche la madre Eudoria, interpretata da Helena Bonham Carter.

Blockbuster - dal 3 novembre

Vi ricordate dei Blockbuster? In una di queste videoteche, l’ultima ancora aperta, è ambientata una nuova, divertente sitcom. Nel cast, anche Melissa Fumero, la Amy Santiago di “Brooklyn Nine-Nine”.

Killer Sally dal 2 novembre

La docuserie racconta la vera e folle storia di Sally McNeil, una culturista che nel 1996 fu processata per l’omicidio del collega e marito Ray McNeil.

Inside man - dal 31 ottobre

Stanley Tucci è un condannato a morte che cerca di espiare le sue colpe aiutando una giornalista a risolvere un caso. La serie britannica in quattro episodi è stata creata da Steven Moffat, il papà di “Sherlock”.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Watcher - Lettere inquietanti. Strani vicini. Sinistre minacce. Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni, finché non scopre di aver ereditato un incubo. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities - Strani incubi si susseguono negli otto spaventosi racconti di questa collezione horror dalle immagini mozzafiato curata da Guillermo del Toro. Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani uomini prima di essere condannato. Com'è sfuggito all'arresto per così tanto tempo? Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo ad amare con l'aiuto di altri pazienti. From Scratch - La forza di un amore - Un'artista trova l'amore con un cuoco in Italia e comincia un cammino di passione, lutto, resilienza e speranza tra culture e continenti diversi che le cambierà la vita.

Prime Video

Prova prova sa sa - dal 2 novembre

Il titolo italiano è “Prova prova sa sa” ed è un “comedy show” (come si dice in inglese) di gran successo da decenni in America. Qui arriva dal 2 novembre su Prime Video con il volto e i baffoni vintage alla texana di Frank Matano.

My policeman - dal 4 novembre

Dopo “Don’t worry darling” continua la carriera d’attore della popstar Harry Styles. Qui interpreta Tom Burgess, un poliziotto gay nella Brighton degli Anni 50: è sposato con Marion (Emma Corrin, che è stata Lady Diana in “The Crown”) ma ha anche una relazione con il curatore di un museo.

Pretty little liars - Original sin - dal 31 ottobre

Si ritorna nell’universo narrativo di “Pretty little liars” nel terzo spin-off della serie conclusa nel 2017. Un nuovo gruppo di ragazze riceve una serie di messaggi inquietanti. L’accusa, però, questa volta riguarda qualcosa che le loro madri hanno fatto più di vent’anni prima...

Disney+

Grey's Anatomy - dal 2 novembre

Mentre su La7 prende il via la 18a in chiaro, il 2 novembre parte in esclusiva su Disney+ la 19a stagione di “Grey’s Anatomy”, la più popolare serie "ospedaliera", in onda dal 2005, che ha già superato il notevole traguardo di 400 episodi. Questa sarà una stagione sofferta per i fan perché Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) ridurrà gradualmente la sua presenza nelle vicende della serie. In compenso, al Grey Sloan Memorial Hospital arrivano cinque nuovi specializzandi: Simone, Benson, Jules, Mika e Lucas. Su Disney+ è possibile vedere anche tutti gli episodi precedenti di “Grey’s Anatomy”.

Apple Tv+

The Mosquito Coast - dal 4 novembre

Arriva su Apple Tv+ la seconda stagione dell’appassionante serie ispirata al romanzo “The Mosquito Coast”, da cui era già stato tratto un film con Harrison Ford nel 1986. Nei nuovi episodi proseguono le disavventure di Allie Fox (Justin Theroux) in America Latina: la sua famiglia si avventura nella giungla del Guatemala, ma si trova a che fare con un pericoloso boss della droga. Curiosità: l’autore del libro originale, Paul Theroux, è lo zio dell’attore protagonista.

Paramount+

Bosé - dal 3 novembre

L’infanzia, la scalata al successo internazionale, la paternità: su Paramount+ dal 3 novembre arriva “Bosé”, serie biografica in sei episodi che racconta la vita di Miguel Bosé. Si parte dalla tappa di Città del Messico del tour 2007 in occasione dell’album “Papito” e da lì si va a ritroso nel tempo, ripercorrendo la vita di Miguel, interpretato da due attori: José Pastor e Iván Sánchez, rispettivamente per gli anni della giovinezza e della maturità. Ogni puntata è incentrata su una diversa canzone e si parte proprio da quella più cara al pubblico italiano: “Linda”, cover dell’omonimo brano dei Pooh, nonché singolo che dà il titolo al primo album del cantautore. Nel cast, anche Valeria Solarino nei panni della celebre madre di Miguel, Lucia Bosè.

RaiPlay

Spazio 1999 - dal 30 ottobre

È un autentico evento per gli appassionati di fantascienza e della tv “vintage”: dal 30 ottobre su RaiPlay sono disponibili (anche in lingua originale) tutti gli episodi del capolavoro degli Anni 70 “Spazio 1999”, che per l’occasione è stato restaurato in HD.

Lionsgate+

Le relazioni pericolose - dal 6 novembre

Alla vigilia della Rivoluzione francese, Camille (Alice Englert) e Pascal Valmont (Nicholas Denton) sono due giovani amanti parigini con un passato difficile e una sete di vendetta per i torti subiti. A unirli è l’ambizione di arrivare agli alti ranghi dell’aristocrazia. Ma il loro scopo ha un alto prezzo: manipolazioni, intrighi e tradimenti che metteranno in atto. La serie è ispirata al romanzo omonimo di Pierre Choderlos de Laclos, da cui è stato tratto il film del 1988. La ospita Lionsgate+, piattaforma che ha preso il posto di StarzPlay.

La playlist

Strepitosa Naomi Watts

The watcher su Netflix è una delle serie del momento anche grazie a Naomi Watts. Ecco alcuni suoi film (e non solo) da rivedere in streaming.

The ring - Uno dei film che ha decretato il suo successo è questo remake di un horror giapponese. Si vede su Paramount+ .

- Uno dei film che ha decretato il suo successo è questo remake di un horror giapponese. Si vede su . 21 grammi - Tra i suoi ruoli più acclamati c’è quello di Cristina nel drammatico film con Sean Penn. Da rivedere su Prime Video .

- Tra i suoi ruoli più acclamati c’è quello di Cristina nel drammatico film con Sean Penn. Da rivedere su . Funny games - Diretta dal glaciale Michael Haneke in un thriller terrificante. Su Prime Video .

- Diretta dal glaciale Michael Haneke in un thriller terrificante. Su . The impossible - In questo film cerca di salvare la sua famiglia dalla furia dello tsunami. Si recupera su Prime Video e Now .

- In questo film cerca di salvare la sua famiglia dalla furia dello tsunami. Si recupera su e . Gypsy - L’attrice è protagonista e produttrice di questa serie in cui è una discutibile psicologa. L’unica stagione è su Netflix .

- L’attrice è protagonista e produttrice di questa serie in cui è una discutibile psicologa. L’unica stagione è su . Fair game - Caccia alla spia - Tratto da una storia vera: è una spia sotto copertura. Su Prime Video e Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Rapiniamo il duce - Mix di commedia e azione ambientato nell’Italia del 1945.

- Mix di commedia e azione ambientato nell’Italia del 1945. The good nurse - L’infermiera Jessica Chastain ha un sospetto nei confronti del collega Eddie Redmayne...

Prime Video

Moonlight - Film da Oscar che racconta una struggente storia d’amore in un’America divisa dall’odio.

- Film da Oscar che racconta una struggente storia d’amore in un’America divisa dall’odio. Jackie - Natalie Portman da applausi nel ruolo di Jackie Kennedy.

- Natalie Portman da applausi nel ruolo di Jackie Kennedy. Tutti i soldi del mondo - Il noto caso del rapimento Getty prende vita con un super cast.A dirigere c’è Ridley Scott.

- Il noto caso del rapimento Getty prende vita con un super cast.A dirigere c’è Ridley Scott. Argentina, 1985 - La dittatura finisce sotto processo in questo dramma storico.

Disney+

L’estate addosso - Il film di Gabriele Muccino del 2016, trascinato dal successo musicale di Jovanotti.

- Il film di Gabriele Muccino del 2016, trascinato dal successo musicale di Jovanotti. Il principe abusivo - Alessandro Siani è irresistibile. Su Disney+ sono appena arrivati anche “Mister Felicità” e “Si accettano miracoli”.

- Alessandro Siani è irresistibile. Su Disney+ sono appena arrivati anche “Mister Felicità” e “Si accettano miracoli”. Barbarian - È uno degli horror rivelazione dell’anno: davvero spaventoso.

Now