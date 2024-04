Da “Fallout” a “Il re”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 10 al 16 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 10 al 16 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Heartbreak High - dall'11 aprile

Driiin! La campanella segna l’inizio di un nuovo trimestre per gli studenti del liceo Hartley High, che ritroviamo impegnati a navigare le difficili acque dell’adolescenza. Nella seconda stagione, Amerie (Ayesha Madon) è decisa a ripristinare la sua reputazione diventando rappresentante scolastica. Peccato che un sabotatore anonimo continui a ostacolare la sua campagna elettorale.

Anthracite - dal 10 aprile

Siamo sulle Alpi, tra panorami mozzafiato e laghi ghiacciati su cui pattinare. Ma c’è un villaggio con una storia terrificante: nel 1994 è stato protagonista del suicidio di massa di una strana setta. Esattamente 30 anni dopo, una donna viene uccisa in un macabro rituale che riaccende i riflettori sugli eventi del passato.

What Jennifer did - dal 10 aprile

Questo scioccante documentario racconta un fatto di cronaca nera: quando i genitori di Jennifer Pan vengono uccisi, la ragazza finisce al centro dell’indagine.

Picchiarello al campo estivo - dal 12 aprile

Nato nel 1940, Picchiarello è uno storico personaggio animato che in questo nuovo film deve trovare casa dopo essere stato cacciato dal bosco.

Notte di mezza estate - dall’11 aprile

Una famiglia viene riunita in Svezia per festeggiare la tradizionale “nozze di mezza estate”, ma molti segreti vengono a galla nella miniserie norvegese.

La ragazza delle renne - dal 12 aprile

Si ispira a vicende reali il film svedese incentrato su una giovane della comunità sami che si mette sulle tracce di un pericoloso criminale.

Unlocked - Un esperimento carcerario - dal 10 aprile

In una prigione di massima sicurezza, uno sceriffo lascia più libertà ai detenuti per sei settimane, per vederne i risultati. Provocatorio reality show.

Vicini davvero - dal 12 aprile

Nel romantico film spagnolo, una pianista (la cantautrice Aitana) ha come vicino di casa un inventore (Fernando Guallar) che odia i rumori. E le pareti sono sottili...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Il problema dei 3 corpi - Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. The Gentlemen - Quando l'aristocratico Eddie eredita le proprietà di famiglia, trova anche un enorme impero della marijuana… i cui proprietari non hanno nessuna intenzione di andarsene. Kiseiju - La zona grigia - L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. Crooks - Bande rivali di tutta Europa si scontrano per una moneta dal valore inestimabile, costringendo un ex scassinatore ad allearsi con un gangster da quattro soldi per un ultimo colpo. Ripley - Un truffatore si ritrova in un mondo di ricchezza e privilegi dopo aver accettato un incarico speciale in Italia. Ma per avere la vita che desidera, deve tessere una rete di bugie.

Prime Video

Fallout - dall'11 aprile

Sono passati 219 anni da quando parte della razza umana si è rinchiusa nei “vault”, dei bunker sotterranei, per sopravvivere alla catastrofe atomica. Ma un giorno Lucy (Ella Purnell) decide di scoprire se sia possibile tornare a vivere in superficie. Il contrasto tra l’ordine sotterraneo (dipinto con uno stile rétro che si rifà alla fantascienza americana degli Anni 50 e 60) e l’anarchia di un pianeta devastato è il cuore dell'attesissima serie tratta da un popolare videogame nato nel 1997.

Disney+

Iwájú - dal 10 aprile

Nella città di Lagos, in Nigeria, trasformata in una fantomatica e fantastica metropoli del futuro, due giovani amici, la ricca e intraprendente Tola e il suo migliore amico Kole, ingegnoso esperto di tecnologia, si avventurano alla scoperta di un mondo affascinante ma pieno di pericoli. Servono coraggio e immaginazione per combattere le ingiustizie.

The greatest hits - dal 12 aprile

Harriet (Lucy Boynton) non riesce a superare la perdita del fidanzato morto in un terribile incidente d’auto. Finché non scopre che, ascoltando alcune canzoni, può tornare indietro nel tempo e cercare di cambiare il corso delle cose. Sarà una scelta difficile. Tanto romanticismo condito da lacrime e ottimismo. E, ovviamente, tanta musica.

Bluey - Il cartello - dal 14 aprile

Un episodio inedito ed “extralarge” del cartone con la simpatica cagnolina Bluey, di razza Australian Cattle Dog. Ora in casa c’è grande agitazione perché lei, la sorellina Bingo, mamma e papà sono tutti invitati al matrimonio dell’anno.

Apple Tv+

Benjamin Franklin - dal 12 aprile

A scuola impariamo che la Francia appoggiò le colonie americane nella loro guerra per l’indipendenza. Ma chi convinse i francesi? Fu Benjamin Franklin, protagonista della nuova miniserie con il premio Oscar Michael Douglas nei panni del celebre padre fondatore americano. Otto episodi che raccontano la missione diplomatica di Franklin, che nel 1776 sbarca in Francia per convincere il re ad appoggiare l’indipendenza americana, tra spie britanniche e colleghi ostili.

Paramount+

The painter - dall’11 aprile

Charlie Weber interpreta un ex agente della Cia che ha abbandonato le armi per diventare un pittore di successo. Ma una ragazza (Madison Bailey) conosce il suo passato e lo rende bersaglio di una pericolosa organizzazione di agenti segreti. Nel cast del thriller d’azione c’è anche il premio Oscar Jon Voight.

Dora - dal 12 aprile

Arrivano in una nuova versione in computer grafica le avventure della giovane esploratrice più amata dai bambini, Dora Marquez. Insieme con i suoi amici porta i piccoli spettatori nel cuore della foresta pluviale tra canzoni, indovinelli e divertenti lezioni d’inglese e spagnolo.

Now

Il re - dal 12 aprile

Si apre per la seconda stagione (otto episodi) il “dossier” sul carcere San Michele, dove il disordine sembra legge. Al centro di tutto c’è l’onnipotente direttore Bruno Testori (Luca Zingaretti), “Il re” appunto. Testori ha un’etica, ma è lecito dubitarne: non per nulla questa stagione parte col direttore diventato carcerato per una questione di droga.

La playlist

Se volete ridere...

LOL - Chi ride è fuori su Prime Video, con Fedez alla conduzione, è alla quarta stagione. Qui altri show comici da non perdere.

P rova prova sa sa - Due edizioni (quattro episodi l’una) dove molti comici si sfidano in improvvisazione. Su Prime Video .

- Due edizioni (quattro episodi l’una) dove molti comici si sfidano in improvvisazione. Su . Comedy Central presents - Ogni puntata è dedicata a un comico diverso. Su Paramount+ .

- Ogni puntata è dedicata a un comico diverso. Su . Checco Zalone: Amore + Iva - Il suo ultimo spettacolo teatrale condensato in un unico show, con canzoni e personaggi storici. Su Netflix .

- Il suo ultimo spettacolo teatrale condensato in un unico show, con canzoni e personaggi storici. Su . Michela Giraud: La verità, lo giuro! - La comica ironizza su luoghi comuni legati alle donne. Su Netflix .

- La comica ironizza su luoghi comuni legati alle donne. Su . Ricky Gervais - Tre spettacoli del comico americano, ideatore di “The office”. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Kill Bill Vol. 1 e 2 - Due capitoli dello spettacolare film di Quentin Tarantino.

- Due capitoli dello spettacolare film di Quentin Tarantino. Tremors - Film di culto per gli amanti del fantahorror, con Kevin Bacon.

- Film di culto per gli amanti del fantahorror, con Kevin Bacon. Schindler’s list - Il film da Oscar sull’Olocausto diretto da Steven Spielberg.

Prime Video

Nato campione - Un ex marine degli Stati Uniti diventa campione di MMA.

- Un ex marine degli Stati Uniti diventa campione di MMA. Il processo Percy - La storia di un agricoltore contro una grande azienda.

- La storia di un agricoltore contro una grande azienda. Amore e guerra - Uno dei capolavori firmati da quel genio di Woody Allen.

- Uno dei capolavori firmati da quel genio di Woody Allen. Apollo 13 - Tom Hanks in una missione spaziale a rischio della vita.

