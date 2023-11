Da “Family switch” a “AHS: Delicate”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 29 novembre al 5 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Family switch - dal 30 novembre

Il tema è un grande classico delle commedie familiari: mentre i figli crescono e cercano sempre di più l’indipendenza, mamma e papà provano in tutti i modi a tenerli vicini a sé. Questo succede anche a Jess (Jennifer Garner) e Bill Walker (Ed Helms). Ma le cose cambiano quando incontrano casualmente un’astrologa: la mattina dopo, infatti, ciascun membro della famiglia Walker si risveglia nel corpo di un altro.

Obliterated - dal 30 novembre

Una nuova serie a cavallo tra azione e commedia. I protagonisti sono Shelley Hennig e Nick Zano: interpretano rispettivamente l’agente della Cia Ava Winters e il militare delle forze speciali Chad McKnight. I due devono fare squadra quando Las Vegas si trova sotto una minaccia mortale: una bomba è stata posizionata in città e loro devono disinnescarla. Ci riusciranno, ma in realtà si tratta di un’abile finzione e...

Dangerous game - dal 1° dicembre

Una riunione di famiglia in una grande villa si trasforma in una caccia all’assassino in questo film thriller. Nel cast, Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers.

Wifelike - dal 1° dicembre

Un detective rimasto vedovo (Jonathan Rhys Meyers) si consola con un androide che replica le fattezze della moglie. Film di fantascienza angosciante.

Troppo cattivi - Un Natale troppo cattivo - dal 30 novembre

I protagonisti del divertente film animato “Troppo cattivi” questa volta si ritrovano al centro di una storia sullo spirito natalizio.

Bad surgeon - dal 29 novembre

Questa docuserie investigativa racconta il caso di Paolo Macchiarini, un noto chirurgo finito nei guai con la giustizia per i suoi metodi poco convenzionali.

American assassin - dal 1° dicembre

Mitch (Dylan O’Brien) è uno studente assetato di vendetta dopo che un attacco terroristico ha colpito i suoi affetti. E così i servizi segreti pensano di assoldarlo.

Love like a K-drama - dal 28 novembre

In questo reality, quattro attrici giapponesi si recano in Corea del Sud per recitare al fianco di attori locali. Chissà se scatterà l’amore tra una di queste coppie...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Una famiglia quasi normale - Una famiglia apparentemente perfetta vede crollare il suo mondo quando uno scioccante omicidio dimostra che i suoi componenti sono disposti a tutto pur di proteggersi a vicenda. Squid Game: La sfida - In questo reality competitivo ispirato a "Squid Game", 456 giocatori mettono alla prova le loro abilità per conquistare un montepremi di 4,56 milioni di dollari. Suburraeterna - Mentre il caos regna su Roma, le alleanze consolidate sono a rischio e le tensioni con i clan criminali emergenti aumentano. Il mondo di "Suburra" è a una svolta. The Crown - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Il codice del crimine - Gli agenti federali devono essere creativi per indagare su una rapina colossale.

Prime Video

Buon Natale da Candy Cane Lane - dal 1° dicembre

Avete mai assistito a una gara per la miglior decorazione natalizia del quartiere? Gli americani sono fissati con questo tipo di competizione... E tra loro spicca di certo Chris Carver (interpretato da un mito della comicità come Eddie Murphy): per avere più possibilità di vittoria, Chris fa un patto... con un’elfa malefica. E così dovrà lottare per salvare la sua famiglia e i vicini di casa. Si intitola “Buon Natale da Candy Cane Lane” il film di Prime Video per le Feste, in arrivo sulla piattaforma il 1° dicembre. Eddie Murphy, che è anche produttore del film, è davvero in gran forma!

Disney+

American horror story: Delicate - dal 29 novembre

Come in ogni stagione, anche stavolta si sviluppa un tema nuovo, senza collegamenti con quelle passate: i protagonisti sono l’attrice Anna Alcott (la interpreta Emma Roberts) e il fidanzato Dexter Harding (Matt Czuchry) che cercano di avere un bambino tramite l’inseminazione artificiale. Anna, però, continua ad avere visioni negative (spesso riguardano i ragni...), vivendo momenti di grande stress.

Reservation dogs - dal 29 novembre

Nella terza e ultima stagione della serie continuano le vicende dei quattro amici che vivono in Oklahoma ma sognano la California (Paulina Alexis, Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai e Lane Factor).

Rapina e fuga - dal 29 novembre

Nella nuova serie, Joe Petrus (Nathan Stewart-Jarrett) ha una vita tranquilla in una cittadina americana. Ma all’improvviso deve fare i conti con il suo passato: torna a Londra e riprende i contatti con la banda criminale di cui faceva parte tre anni prima.

Apple Tv+

Slow horses - dal 29 novembre

Gli appassionati di spionaggio conoscono già bene il personaggio di Jackson Lamb, nato dalla penna di Mick Herron e interpretato sul piccolo schermo dal grande Gary Oldman. Dal 29 novembre arrivano su Apple Tv+ i primi due episodi della terza stagione di “Slow horses” (gli altri quattro usciranno a cadenza settimanale), dove Lamb guida un oscuro dipartimento dei servizi segreti britannici. Nei nuovi episodi si troveranno coinvolti in una pericolosa cospirazione internazionale.

Now

Non ci resta che il crimine - La serie - dal 1° dicembre

Dalla trilogia di film diretta da Massimiliano Bruno (che è anche tra gli interpreti) nasce ora la serie. Ritroveremo quindi la sgangherata banda di amici alle prese con una nuova avventura a cavallo tra la commedia e il fantasy. Dopo il viaggio indietro nel tempo fino agli Anni 80 e agli Anni 40 della saga cinematografica, ora ci tufferemo negli Anni 70, con Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gianmarco Tognazzi) e Claudio (Giampaolo Morelli).

La playlist

Che risate con Capatonda

Il migliore dei mondi sta avendo successo su Prime Video. Ecco dove farsi altre risate con Maccio Capatonda.

Mario - La prima vera serie di Maccio, andata in onda su Mtv una decina d’anni fa, lo vede protagonista nei panni di un giornalista. Si rivede su Paramount+ oppure su Mediaset Infinity .

- La prima vera serie di Maccio, andata in onda su Mtv una decina d’anni fa, lo vede protagonista nei panni di un giornalista. Si rivede su oppure su . Italiano medio - Il film del 2015 è una parodia dei vizi italiani caratterizzata da un umorismo surreale. Su Infinity+ e Now .

- Il film del 2015 è una parodia dei vizi italiani caratterizzata da un umorismo surreale. Su e . Omicidio all’italiana - C’è un mistero al centro di questa commedia satirica del 2017. Si vede su Mediaset Infinity o TimVision .

- C’è un mistero al centro di questa commedia satirica del 2017. Si vede su o . The generi - Un uomo si ritrova a passare da un genere cinematografico all’altro in questa serie. Da scoprire su Now .

- Un uomo si ritrova a passare da un genere cinematografico all’altro in questa serie. Da scoprire su . Rapiniamo il duce - Maccio è nel cast dell’avventuroso film in cui una banda improbabile vuole rapinare Mussolini. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Leo - Edoardo Leo dà la voce a una simpatica lucertola in fuga.

- Edoardo Leo dà la voce a una simpatica lucertola in fuga. Benvenuti al nord - Enorme successo al box office per Siani e Claudio Bisio.

- Enorme successo al box office per Siani e Claudio Bisio. Tina - Documentario su una vera leggenda: Tina Turner.

- Documentario su una vera leggenda: Tina Turner. I nuovi ricchi - Un ragazzo vuole “spennare” una donna arricchita ma...

- Un ragazzo vuole “spennare” una donna arricchita ma... Rustin - La vera storia di un attivista per i diritti dei neri e dei gay.

- La vera storia di un attivista per i diritti dei neri e dei gay. Best. Christmas. ever! - Natale si avvicina e questo film ha lo spirito giusto.

- Natale si avvicina e questo film ha lo spirito giusto. Barriere - Una commovente storia sulla solidarietà contro il razzismo.

Prime Video

Bottoms - Scatenata e scorrettissima commedia su due amiche che stanno per finire le superiori.

- Scatenata e scorrettissima commedia su due amiche che stanno per finire le superiori. Surf’s up - Quando i pinguini surfano, è impossibile resistere.

- Quando i pinguini surfano, è impossibile resistere. The dentist - Un horror di culto degli Anni 90 che fa ancora spavento.

- Un horror di culto degli Anni 90 che fa ancora spavento. Il migliore dei mondi - Maccio Capatonda racconta la nostalgia per gli Anni 90.

- Maccio Capatonda racconta la nostalgia per gli Anni 90. U-turn - Sean Penn in un thriller cupo e intenso da riscoprire.

- Sean Penn in un thriller cupo e intenso da riscoprire. Humandroid - Umani e robot vivono insieme in questo film di fantascienza con Hugh Jackman.

Now